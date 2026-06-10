Produk IBM diakui dalam TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Pengakuan ini mencerminkan pengalaman yang dibagikan oleh klien dan mitra yang menggunakan produk ini setiap hari.
Pembeli teknologi semakin mengandalkan wawasan sejawat untuk mengevaluasi solusi, memahami hasil dunia nyata, dan membuat keputusan yang percaya diri. Masukan pelanggan independen telah menjadi salah satu sinyal paling tepercaya apakah teknologi memberikan nilai dalam praktik.
Itulah sebabnya kami dengan bangga menyampaikan bahwa, sepenuhnya berdasarkan ulasan pelanggan terverifikasi, 22 produk IBM telah dinobatkan sebagai pemenang TrustRadius 2026 Top Rated Award. Pengakuan ini mencerminkan pengalaman klien dan mitra yang menggunakan solusi ini setiap hari untuk menjalankan, mengamankan, dan memodernisasi bisnis mereka.
TrustRadius Top Rated Awards didasarkan pada sentimen pelanggan langsung — peringkat, ulasan, dan masukan penggunaan dari praktisi nyata. Bagi pembeli teknologi, pengakuan ini menawarkan lensa objektif tentang bagaimana produk IBM berkinerja di lingkungan produksi, lintas industri dan skala perusahaan.
Di seluruh AI, data, otomatisasi, keamanan, integrasi, dan infrastruktur, produk yang dianugerahi mencerminkan tema yang konsisten: membantu organisasi mengubah kompleksitas menjadi keuntungan operasional, sambil memenuhi tuntutan skala, tata kelola, dan kinerja.
Produk IBM berikut diakui di seluruh kategori pasar terkait:
Setiap pengakuan mewakili validasi pelanggan dalam kategori yang paling penting bagi perusahaan modern — yang tidak kenal kompromi dalam hal keandalan, tata kelola, dan hasil.
Penghargaan ini dimungkinkan oleh klien dan mitra yang meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman mereka. Setiap ulasan membantu rekan mengevaluasi solusi dengan lebih percaya diri — dan membantu tim produk IBM lanjutkan meningkatkan teknologi yang diandalkan pelanggan untuk menjalankan bisnis mereka.
Jika Anda adalah klien atau mitra IBM dan belum membagikan pengalaman Anda, pertimbangkan untuk memberikan ulasan di TrustRadius. Perspektif Anda membantu membentuk pasar, menginformasikan pembeli dan memengaruhi masa depan produk yang Anda gunakan.