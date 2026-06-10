Produk IBM diakui dalam TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Pembeli teknologi semakin mengandalkan wawasan sejawat untuk mengevaluasi solusi, memahami hasil dunia nyata, dan membuat keputusan yang percaya diri. Masukan pelanggan independen telah menjadi salah satu sinyal paling tepercaya apakah teknologi memberikan nilai dalam praktik.

Itulah sebabnya kami dengan bangga menyampaikan bahwa, sepenuhnya berdasarkan ulasan pelanggan terverifikasi, 22 produk IBM telah dinobatkan sebagai pemenang TrustRadius 2026 Top Rated Award. Pengakuan ini mencerminkan pengalaman klien dan mitra yang menggunakan solusi ini setiap hari untuk menjalankan, mengamankan, dan memodernisasi bisnis mereka.