IBM® Planning Analytics as a Service memperkuat kepercayaan perusahaan dengan kepatuhan SOC 2 dan penilaian IRAP.
IBM mengumumkan pencapaian keamanan dan kepatuhan baru untuk IBM Planning Analytics as a Service, memperkuat perannya sebagai solusi perencanaan tepercaya bagi organisasi yang beroperasi di lingkungan yang diatur dan sadar risiko.
Data perencanaan saat ini mencerminkan lebih dari sekadar angka. Perkiraan, rencana modal, dan skenario tenaga kerja menandakan di mana organisasi berinvestasi dan bagaimana kepemimpinan bersiap untuk masa depan. Dalam konteks ini, tata kelola bukan hanya persyaratan kepatuhan, tetapi juga prioritas bisnis.
Dengan penambahan kepatuhan SOC 2 dan penilaian IRAP pada tingkat PROTECTED, IBM® Planning Analytics as a Service memberikan jaminan lebih kuat bahwa lingkungan perencanaan tetap aman, terkendali, dan siap diaudit seiring dengan skalanya.
IBM Planning Analytics as a Service dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan perencanaan sekaligus mempertahankan kontrol. Pembaruan terkini ini menegaskan bahwa kontrol diterapkan secara konsisten, kolaborasi tetap diatur, dan kesiapan audit dibangun ke dalam platform.
Seiring dengan perluasan perencanaan ke berbagai fungsi dan wilayah geografis, organisasi dapat mempertahankan pendekatan tata kelola yang konsisten tanpa menambah kerumitan. Tim keamanan dapat mengandalkan prosedur yang telah ditetapkan, sementara tim perencanaan dapat memperluas penggunaannya dengan percaya diri.
IBM® Planning Analytics as a Service, tersedia di AWS dan Azure, telah mencapai penilaian IRAP, menunjukkan kesesuaiannya untuk industri dan organisasi sektor publik yang diatur dengan ketat.
Hal ini membantu organisasi mengurangi ketidakpastian saat mengevaluasi postur keamanan, mempercepat proses persetujuan regulasi, dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas di seluruh mekanisme pengendalian. Hal ini juga mendukung pembahasan tata kelola di tingkat eksekutif, di mana transparansi dan jaminan sangatlah penting.
IBM Planning Analytics as a Service kini telah memenuhi standar SOC 2, yang menjamin validasi independen dalam hal keamanan, ketersediaan, dan kerahasiaan.
Hal ini mencerminkan pemantauan berkelanjutan dan kedisiplinan operasional, bukan sekadar sertifikasi satu kali. Organisasi mendapatkan manfaat dari bukti yang lebih jelas dan terstandarisasi yang mendukung proses audit, pengadaan, dan penilaian risiko pihak ketiga.
Kepatuhan SOC 2 dapat membantu menyederhanakan orientasi vendor dan mengurangi upaya yang diperlukan untuk menanggapi ulasan keamanan. Pengujian penetrasi rutin lebih lanjut mendukung manajemen risiko proaktif.
Perencanaan perusahaan memerlukan koordinasi antara tim keuangan, SDM, operasional, dan regional, yang sering kali harus menangani data sensitif.
Dengan hasil penilaian SOC 2 dan IRAP, organisasi dapat memperluas perencanaan lintas tim dan geografi sekaligus mempertahankan tata kelola yang kuat. Ulasan keamanan dan kepatuhan dapat diselesaikkan dengan lebih efisien, membantu mengurangi penundaan yang seringkali memperlambat adopsi.
Dengan kepatuhan SOC 2 dan penyelesaian penilaian IRAP, IBM® Planning Analytics as a Service memberikan tingkat kepercayaan yang diharapkan organisasi dari platform perencanaan modern.
Platform ini menyediakan lingkungan perencanaan yang siap untuk diperluas dan selaras dengan harapan bisnis maupun regulasi, sehingga memungkinkan tim untuk fokus pada pengambilan keputusan dan hasil yang lebih baik sekaligus menjaga tata kelola dan pengendalian yang kuat.
