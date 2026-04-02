IBM mengumumkan pencapaian keamanan dan kepatuhan baru untuk IBM Planning Analytics as a Service, memperkuat perannya sebagai solusi perencanaan tepercaya bagi organisasi yang beroperasi di lingkungan yang diatur dan sadar risiko.

Data perencanaan saat ini mencerminkan lebih dari sekadar angka. Perkiraan, rencana modal, dan skenario tenaga kerja menandakan di mana organisasi berinvestasi dan bagaimana kepemimpinan bersiap untuk masa depan. Dalam konteks ini, tata kelola bukan hanya persyaratan kepatuhan, tetapi juga prioritas bisnis.

Dengan penambahan kepatuhan SOC 2 dan penilaian IRAP pada tingkat PROTECTED, IBM® Planning Analytics as a Service memberikan jaminan lebih kuat bahwa lingkungan perencanaan tetap aman, terkendali, dan siap diaudit seiring dengan skalanya.