IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Pemimpin Alat Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan, Pemimpin Penjaminan untuk IBM OpenPages

Perjalanan GRC IBM dimulai dengan akuisisi OpenPages pada tahun 2010. Sejak saat itu, kami telah mengembangkannya dari alat kepatuhan yang kuat menjadi platform GRC berkemampuan AI yang mendukung manajemen risiko perusahaan modern.

"Selama lebih dari satu dekade, kami telah menata ulang bagaimana tata kelola, risiko, dan kepatuhan dapat bekerja—menanamkan AI dan otomatisasi ke dalam OpenPages untuk membuat manajemen risiko menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih terhubung di seluruh perusahaan," ujar Sripriya Srinivasan, GM, Core Software Products, Software Support & SRE.

IBM adalah salah satu penyedia GRC pertama yang mengintegrasikan AI ke dalam platformnya—mulai tahun 2016—dan sejak saat itu kami terus memimpin dengan bertanggung jawab. Pada tahun 2023, kami memperkenalkan kemampuan AI generatif dan model bahasa besar (LLM) ke OpenPages, memungkinkan klien untuk mengotomatiskan proses GRC utama seperti pemetaan kontrol, pengumpulan bukti, dan dokumentasi kebijakan. Inovasi ini telah mengubah GRC dari pengawasan manual menjadi fungsi yang digerakkan oleh insight yang mempercepat bagaimana organisasi merespons perubahan.

Berdasarkan kemajuan ini, IBM kini telah mengembangkan kemampuan AI agen yang memungkinkan agen cerdas membuat rekomendasi penerapan kepatuhan—semakin memajukan otomatisasi dan insight di GRC.

Bersama IBM watsonx.governance, OpenPages membantu klien mengadopsi AI secara bertanggung jawab dalam skala besar, memberikan pengawasan untuk risiko bisnis tradisional dan tantangan tata kelola AI yang muncul.