IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Pemimpin Alat Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan, Pemimpin Penjaminan untuk IBM OpenPages

IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Alat Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (GRC), Pemimpin Penjaminan untuk IBM OpenPages.
Bagi kami, pengakuan ini mencerminkan bagaimana kami telah bekerja bersama klien untuk memodernisasi praktik tata kelola, risiko, dan kepatuhan mereka—menggunakan AI, otomatisasi, dan data untuk membantu mereka menanggapi risiko dengan ketangkasan dan kepercayaan diri yang lebih besar.
Evaluasi Gartner mengakui IBM karena “Kemampuan untuk Melaksanakan dan Kelengkapan Visi.”
Kami percaya pengakuan ini menekankan tiga kekuatan abadi dari pendekatan kami:
Bersama-sama, kemampuan ini membantu klien kami mengubah tata kelola dan kepatuhan dari kewajiban menjadi keuntungan strategis — dan itulah yang kami yakini membedakan IBM dalam lingkungan GRC yang berkembang.
Perjalanan GRC IBM dimulai dengan akuisisi OpenPages pada tahun 2010. Sejak saat itu, kami telah mengembangkannya dari alat kepatuhan yang kuat menjadi platform GRC berkemampuan AI yang mendukung manajemen risiko perusahaan modern.
"Selama lebih dari satu dekade, kami telah menata ulang bagaimana tata kelola, risiko, dan kepatuhan dapat bekerja—menanamkan AI dan otomatisasi ke dalam OpenPages untuk membuat manajemen risiko menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih terhubung di seluruh perusahaan," ujar Sripriya Srinivasan, GM, Core Software Products, Software Support & SRE.
IBM adalah salah satu penyedia GRC pertama yang mengintegrasikan AI ke dalam platformnya—mulai tahun 2016—dan sejak saat itu kami terus memimpin dengan bertanggung jawab. Pada tahun 2023, kami memperkenalkan kemampuan AI generatif dan model bahasa besar (LLM) ke OpenPages, memungkinkan klien untuk mengotomatiskan proses GRC utama seperti pemetaan kontrol, pengumpulan bukti, dan dokumentasi kebijakan. Inovasi ini telah mengubah GRC dari pengawasan manual menjadi fungsi yang digerakkan oleh insight yang mempercepat bagaimana organisasi merespons perubahan.
Berdasarkan kemajuan ini, IBM kini telah mengembangkan kemampuan AI agen yang memungkinkan agen cerdas membuat rekomendasi penerapan kepatuhan—semakin memajukan otomatisasi dan insight di GRC.
Bersama IBM watsonx.governance, OpenPages membantu klien mengadopsi AI secara bertanggung jawab dalam skala besar, memberikan pengawasan untuk risiko bisnis tradisional dan tantangan tata kelola AI yang muncul.
Tata kelola, risiko, dan kepatuhan tidak lagi dikelola secara terpisah—kini mencakup TI, operasi, keuangan, hukum, dan strategi. Menghubungkan semua tim ini melalui data bersama dan otomatisasi sangatlah penting.
AI mengubah cara pekerjaan itu dilakukan. Setelah dipandang sebagai sesuatu yang reaktif, GRC kini menjadi proaktif dan prediktif—memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi risiko sebelum meningkat, mengoptimalkan kontrol secara dinamis, dan meningkatkan kecepatan dan ketepatan keputusan yang menghasilkan dampak positif terhadap keuntungan.
Di seluruh industri, penelitian IBM menunjukkan bahwa organisasi mempertimbangkan kembali bagaimana mereka mengelola risiko dalam era AI:
Transformasi itu sudah terjadi di seluruh basis klien kami.
Klien kami memimpin perubahan ini — menggunakan IBM OpenPages untuk menyederhanakan kepatuhan, menghubungkan data, dan memperkuat visibilitas risiko di seluruh perusahaan.
Di bidang jasa keuangan, CNP Vita Assicura—salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Italia—mengadopsi IBM OpenPages untuk memodernisasi kerangka kerja risiko dan kepatuhan perusahaannya. Dengan mengotomatiskan penilaian risiko dan memusatkan aktivitas pengendalian, perusahaan asuransi ini mengurangi persyaratan entri data hingga 70%, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan meningkatkan visibilitas di seluruh unit bisnis. Hasilnya adalah transparansi, konsistensi, dan kesiapan audit yang lebih besar di seluruh organisasi.
Dalam industri energi dan transportasi, Navigator Gas—pemilik dan operator pengangkut gas cair terkemuka—bermitra dengan IBM dan Deloitte untuk mengimplementasikan Deloitte Sense, sebuah platform GRC khusus yang dibangun di atas IBM OpenPages. Platform ini memusatkan alur kerja kepatuhan, memungkinkan pelaporan secara real-time, dan telah membantu perusahaan mengurangi biaya audit internal hingga lebih dari 50% sekaligus meningkatkan kolaborasi antara tim internal dan auditor eksternal.
Klien ini mencerminkan tren yang lebih luas: organisasi menggunakan IBM OpenPages tidak hanya untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, tetapi untuk membuka keuntungan strategis—mengubah tata kelola dan manajemen risiko menjadi pendorong ketahanan dan pertumbuhan.
IBM OpenPages terus menjadi solusi pilihan bagi perusahaan dengan persyaratan tata kelola tingkat lanjut, lingkungan peraturan yang kompleks, dan program ERM yang matang. Arsitekturnya mendukung integrasi mendalam di seluruh sistem dan memungkinkan pemimpin risiko untuk mengelola kontrol dan kerangka kerja secara konsisten di seluruh perusahaan.
Menerapkan pelajaran yang didapat dari bekerja dengan perusahaan global, IBM telah memperluas penawaran SaaS untuk membuat kemampuan yang sama dapat diakses oleh organisasi kecil dan menengah. Penawaran ini mengurangi biaya dan kompleksitas implementasi sekaligus memungkinkan time to value yang lebih cepat melalui penerapan yang efisien dan skalabilitas bawaan. Ketika ekspektasi peraturan berkembang dan adopsi AI semakin cepat, IBM tetap berkomitmen untuk membantu klien mengelola risiko secara cerdas dan membangun kepercayaan melalui desain—melalui otomatisasi berbasis AI, implementasi yang disederhanakan, dan adopsi AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.
Bagi kami, pengakuan dari Gartner ini menekankan keberhasilan klien kami—dan komitmen bersama kami untuk memajukan tata kelola cerdas yang didukung AI.
Jelajahi bagaimana IBM OpenPages dan IBM watsonx.governance membantu organisasi memperkuat tata kelola, mengelola risiko, dan meningkatkan AI secara bertanggung jawab.
Baca laporan Gartner Magic Quadrant
Pelajari lebih lanjut IBM OpenPages
Grafik ini diterbitkan oleh Gartner, Inc. sebagai bagian dari dokumen penelitian yang lebih besar dan harus dievaluasi dalam konteks keseluruhan dokumen.Dokumen Gartner tersedia berdasarkan permintaan dari IBM.
Gartner Magic Quadrant untuk Alat Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan, Pemimpin Penjaminan, Oleh Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 Oktober 2025
Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner terdiri dari opini organisasi Penelitian & Penasihat Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun tentang kelayakan untuk dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
GARTNER adalah merek dagang terdaftar dan merek layanan dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di A.S. dan internasional, dan MAGIC QUADRANT adalah merek dagang terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya dan digunakan di sini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.