IBM® OpenPages as a Service diperluas ke IBM® Cloud Germany, memperkuat kemampuan GRC yang berpusat pada Uni Eropa

diterbitkan 21 November 2025
IBM® OpenPages as a Service sekarang tersedia dari pusat data IBM® Cloud Germany kami, menandai perluasan penting dari jejak SaaS global kami.

Penerapan ini menambah kapasitas di benua Eropa dan menyediakan organisasi dengan solusi tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang dirancang untuk memenuhi harapan yang berkembang untuk kinerja, keamanan, dan residensi data.

Peluncuran IBM® Cloud Germany mencerminkan investasi berkelanjutan IBM® dalam opsi cloud regional, memastikan klien di seluruh UE dapat memilih di mana dan bagaimana beban kerja manajemen risiko mereka dihosting, tanpa mengorbankan ketangkasan atau skalabilitas.

Apa artinya ini bagi organisasi di wilayah tersebut

Banyak perusahaan Eropa beroperasi di lingkungan peraturan di mana lokasi data, kedaulatan dan auditabilitas semakin diteliti.

Dengan OpenPages sekarang di-host di IBM® Cloud Jerman:

  • Data tetap berada dalam yurisdiksi Jerman/UE, mendukung persyaratan kepatuhan lokal.
  • Pengguna mengalami pengalaman kinerja yang lebih baik, berkat akses latensi yang lebih rendah ke platform.
  • Perusahaan mendapatkan opsi SaaS yang memodernisasi, menghilangkan overhead operasional pengelolaan infrastruktur sambil tetap memenuhi kontrol regional.
  • Perusahaan global dapat menerapkan strategi multi-wilayah, memastikan konsistensi di seluruh geografi dengan fleksibilitas pilihan hosting regional.

OpenPages SaaS: Platform yang dibangun untuk GRC modern

OpenPages as a Service memberikan kemampuan penuh platform OpenPages melalui model penerapan cloud-native yang terus diperbarui.

Organisasi mendapat manfaat dari:

  • Insight yang dibantu AI untuk membantu tim risiko dan kepatuhan menafsirkan data dengan lebih efektif
  • Alur kerja terintegrasi yang mencakup risiko, kepatuhan, keamanan TI, ketahanan operasional, dan audit internal
  • Modul yang dapat dikonfigurasi yang selaras dengan kerangka peraturan yang bervariasi
  • Pengalaman pengguna yang efisien yang dirancang untuk mengurangi gesekan bagi pengguna bisnis dan teknis

Dengan pusat data IBM® Cloud Germany sekarang online, kemampuan ini mudah diakses oleh pelanggan yang membutuhkan atau lebih suka operasi SaaS berbasis UE.

Memperkuat kehadiran cloud IBM® di Eropa

Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperluas wilayah cloud IBM® dan ketersediaan SaaS, memungkinkan klien untuk menggabungkan jangkauan global dengan kontrol lokal. Pusat data IBM® Cloud Jerman dirancang untuk keamanan Kelas Enterprise, ketersediaan tinggi, dan kepatuhan dengan standar Eropa, memperkuat komitmen IBM® terhadap operasi cloud yang bertanggung jawab.

Organisasi yang tertarik untuk menerapkan OpenPages sebagai Layanan melalui wilayah UE dapat segera mulai penyediaan. Perwakilan IBM® dan Mitra Bisnis tersedia untuk membantu tim mengevaluasi opsi arsitektur, pendekatan migrasi, dan praktik terbaik penerapan.

Pelajari lebih lanjut IBM OpenPages

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages