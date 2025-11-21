IBM® OpenPages as a Service diperluas ke IBM® Cloud Germany, memperkuat kemampuan GRC yang berpusat pada Uni Eropa

IBM® OpenPages as a Service sekarang tersedia dari pusat data IBM® Cloud Germany kami, menandai perluasan penting dari jejak SaaS global kami.

Penerapan ini menambah kapasitas di benua Eropa dan menyediakan organisasi dengan solusi tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang dirancang untuk memenuhi harapan yang berkembang untuk kinerja, keamanan, dan residensi data.

Peluncuran IBM® Cloud Germany mencerminkan investasi berkelanjutan IBM® dalam opsi cloud regional, memastikan klien di seluruh UE dapat memilih di mana dan bagaimana beban kerja manajemen risiko mereka dihosting, tanpa mengorbankan ketangkasan atau skalabilitas.