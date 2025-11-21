IBM® OpenPages as a Service diperluas ke IBM® Cloud Germany, memperkuat kemampuan GRC yang berpusat pada Uni Eropa

IBM® OpenPages as a Service sekarang tersedia dari pusat data IBM® Cloud Germany kami, menandai perluasan penting dari jejak SaaS global kami.
Penerapan ini menambah kapasitas di benua Eropa dan menyediakan organisasi dengan solusi tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang dirancang untuk memenuhi harapan yang berkembang untuk kinerja, keamanan, dan residensi data.
Peluncuran IBM® Cloud Germany mencerminkan investasi berkelanjutan IBM® dalam opsi cloud regional, memastikan klien di seluruh UE dapat memilih di mana dan bagaimana beban kerja manajemen risiko mereka dihosting, tanpa mengorbankan ketangkasan atau skalabilitas.
Banyak perusahaan Eropa beroperasi di lingkungan peraturan di mana lokasi data, kedaulatan dan auditabilitas semakin diteliti.
Dengan OpenPages sekarang di-host di IBM® Cloud Jerman:
OpenPages as a Service memberikan kemampuan penuh platform OpenPages melalui model penerapan cloud-native yang terus diperbarui.
Organisasi mendapat manfaat dari:
Dengan pusat data IBM® Cloud Germany sekarang online, kemampuan ini mudah diakses oleh pelanggan yang membutuhkan atau lebih suka operasi SaaS berbasis UE.
Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperluas wilayah cloud IBM® dan ketersediaan SaaS, memungkinkan klien untuk menggabungkan jangkauan global dengan kontrol lokal. Pusat data IBM® Cloud Jerman dirancang untuk keamanan Kelas Enterprise, ketersediaan tinggi, dan kepatuhan dengan standar Eropa, memperkuat komitmen IBM® terhadap operasi cloud yang bertanggung jawab.
Organisasi yang tertarik untuk menerapkan OpenPages sebagai Layanan melalui wilayah UE dapat segera mulai penyediaan. Perwakilan IBM® dan Mitra Bisnis tersedia untuk membantu tim mengevaluasi opsi arsitektur, pendekatan migrasi, dan praktik terbaik penerapan.