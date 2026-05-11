Pemandangan udara orang berjalan dan duduk di alun-alun perkotaan
Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® OpenPages 9.2 membawa AI ke lapisan eksekusi GRC

Rilis ini membawa AI lebih dalam ke inti operasional GRC, membantu organisasi mengatur agen AI dan alur kerja yang mendukung AI dengan kontrol yang lebih besar.

diterbitkan 11 Mei 2026

Agen AI memperkenalkan risiko dinamis yang berkelanjutan di seluruh data, sistem, dan alur kerja yang berinteraksi dengannya. Organisasi memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk memantau, memvalidasi, dan mengatur agen AI di seluruh lingkungan cloud, lokal, dan multi-sistem. 

Pendekatan GRC tradisional yang manual, terfragmentasi, point-in-time, dan reaktif menciptakan lebih banyak kompleksitas daripada jaminan. Tim meninjau file secara manual, mengidentifikasi masalah setelah kejadian, beralih antar sistem untuk menyelesaikan tugas rutin dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengelola overhead proses daripada mendorong hasil.

IBM® OpenPages 9.2 dibangun untuk mengubah itu.

OpenPages 9.2 mencerminkan model yang dengannya kecerdasan dapat dikonfigurasi ke dalam platform untuk membantu organisasi beroperasi dengan kecepatan, konsistensi, dan kontrol yang lebih besar. Rilis ini membawa AI lebih dalam ke inti operasional GRC, memungkinkan organisasi untuk mengurangi upaya manual, memvalidasi lebih awal dan terus menerus dan bekerja lebih cepat dan lebih efisien ketika AI diterapkan langsung dalam alur kerja. Solusi ini juga membantu organisasi bergerak menuju tata kelola yang berkelanjutan dan tertanam untuk sistem AI dan alur kerja berbasis agen, daripada hanya mengandalkan tinjauan berkala atau pemeriksaan kepatuhan setelah fakta.

Daripada sekadar menyisipkan AI di bagian pendukung, OpenPages 9.2 memungkinkan AI terintegrasi langsung dalam alur kerja, proses validasi, dan pengalaman pengguna. Untuk perusahaan yang berbasis AI, ini berarti tata kelola dapat terjadi lebih dekat ke tempat pekerjaan yang didukung AI dijalankan. Hasil adalah pendekatan yang lebih cerdas, dapat digunakan, dan berorientasi eksekusi untuk GRC modern.

6 peningkatan baru di IBM® OpenPages 9.2

1.  Kemampuan AI yang diperkaya untuk tata kelola AI berkelanjutan

OpenPages 9.2 mencakup fitur-fitur baru yang memperluas bagaimana AI diterapkan di seluruh alur kerja, validasi sebelum waktu proses, dan interaksi pengguna dalam platform. Peningkatan meliputi:

  • Pengaktifan AI siap agen melalui Server OpenPages MCP, memungkinkan konteks, objek, dan tindakan OpenPages untuk diekspos dengan aman ke agen AI eksternal dan alat, sehingga mendukung alur kerja GRC yang lebih cerdas dan dapat dikonfigurasi. Pengaktifan ini membantu menghubungkan agen ke data perusahaan yang diatur dan mendukung interaksi yang sadar kebijakan dan dapat diaudit di seluruh alur kerja agen. Server MCP bersumber terbuka dan tersedia di sini.
  • Integrasi asli obrolan watsonx Orchestrate dalam OpenPages, memungkinkan AI percakapan kontekstual dalam platform untuk membantu pengguna menavigasi alur kerja, mengakses informasi, dan menyelesaikan tugas tanpa meninggalkan platform.
  • Analisis file dan bukti yang dibantu AI yang diperluas membantu mengurangi upaya peninjauan manual dengan mengekstraksi insight yang relevan sebagai bagian dari alur kerja.
  • Kemampuan Bring Your Own Model (BYOM) yang ditingkatkan dengan validasi sebelum waktu proses memungkinkan identifikasi lebih awal masalah konfigurasi atau model sebelum alur kerja atau layanan AI pindah ke produksi.

2. Peningkatan pengalaman UI untuk tim global

OpenPages 9.2 meningkatkan kegunaan yang berfokus pada tugas sambil mendukung tim global yang beroperasi di seluruh wilayah dan lokal.

  • Pratinjau file dan lampiran dalam aplikasi memungkinkan pengguna untuk melihat PDF, file teks, dan gambar langsung di dalam OpenPages tanpa mengunduh atau meninggalkan tugas mereka.
  • Pengurangan pengalihan konteks selama eksekusi memungkinkan pengguna untuk meninjau informasi dan kemajuan pekerjaan dalam satu pengalaman yang efisien.
  • Penyempurnaan globalisasi dan lokalisasi termasuk dukungan bahasa yang diperluas dan penanganan konten lokal yang lebih baik dalam alur kerja membantu memastikan pengalaman yang konsisten untuk penerapan multinasional.

3. GRC Canvas yang disempurnakan untuk memvisualisasikan dan menskalakan alur kerja tata kelola

OpenPages 9.2 memperluas kemampuan GRC Canvas untuk merancang dan memvisualisasikan alur kerja.

  • Kustomisasi kanvas yang lebih luas untuk tata letak dan bidang, termasuk kemampuan untuk membuat dan menggunakan beberapa jenis objek dan filter, serta menambahkan kanvas favorit ke panel dasbor. 
  • Templat dan kemampuan untuk menyimpan dan menggunakan kembali konfigurasi kanvas menghemat waktu.
  • Kemampuan kanvas yang lebih besar, dengan dukungan hingga 200 node.

4. Peningkatan kuesioner untuk penilaian adaptif

OpenPages 9.2 memperkenalkan pembaruan pada kuesioner yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengonfigurasi dan mengelola penilaian dan proses pengumpulan data. Kuesioner sekarang mendukung:

  • Beberapa bahasa, memungkinkan penulis templat untuk menerjemahkan konten dan pengguna untuk melihat kuesioner dalam bahasa pilihan mereka.
  • Templat dengan hingga enam level pertanyaan dependen, meningkat dari batas tiga level sebelumnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat alur penilaian yang lebih kompleks dengan hierarki pertanyaan yang lebih dalam.
  • Format bidang email dan URL sebagai jenis jawaban. Pengguna dapat memilih opsi ini saat mengonfigurasi jenis pertanyaan.
  • Bidang pengguna, grup, atau bidang pengguna/grup sebagai jenis jawaban. Pengguna dapat memilih opsi ini saat mengonfigurasi jenis pertanyaan.

Pembaruan ini membantu meningkatkan cara informasi dikumpulkan dan merampingkan bagian penting dari eksekusi GRC sehari-hari.

5. Dukungan objek khusus untuk mengembangkan persyaratan tata kelola GRC dan tata kelola AI

OpenPages 9.2 memperkenalkan dukungan untuk jenis objek kustom di semua paket layanan, termasuk paket SaaS Essentials dan Standard kami, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara organisasi memodelkan dan mengelola data GRC di SaaS. Solusi ini memberi organisasi kontrol lebih besar atas bagaimana mereka menyusun data untuk mencerminkan risiko spesifik dan lingkungan kepatuhan mereka. Ketika program tata kelola GRC dan AI matang, fleksibilitas ini dapat membantu organisasi mewakili risiko, kontrol, kewajiban, dan bukti terkait AI dengan cara yang sesuai dengan model operasi mereka.

6. Pembaruan administrasi dan konfigurasi untuk penerapan tata kelola yang lebih terkontrol

OpenPages 9.2 juga mencakup peningkatan kontrol administratif dan opsi konfigurasi yang mendukung manajemen dan penerapan sistem.

Salah satu kemampuan baru tersebut adalah Pengemasan Konfigurasi yang memungkinkan kontrol yang lebih besar atas konfigurasi Impor/Ekspor yang ada. Ini menyediakan pengelompokan dan siklus hidup untuk mengelola pilihan perubahan konfigurasi dari lingkungan sumber yang kemudian dapat dipromosikan dan menerapkan ke lingkungan target.

Mengapa OpenPages 9.2 menonjol

OpenPages 9.2 menonjol dengan membawa kecerdasan, kegunaan, dan konfigurasi ke dalam alur kerja tempat kerja GRC terjadi. Peningkatan AI membantu tim meninjau dokumen lebih cepat, berinteraksi dengan alur kerja secara lebih alami, dan memvalidasi model lebih awal. Peningkatan UI dan pengalaman tugas mengurangi gesekan, sementara GRC Canvas, kuesioner, objek khusus, dan kemampuan pengemasan konfigurasi yang diperluas memberi organisasi lebih banyak fleksibilitas untuk merancang dan menskalakan proses tata kelola di sekitar kebutuhan mereka.

Bersama-sama, pembaruan ini membantu tim GRC bekerja lebih cepat, mengurangi upaya manual, dan menyesuaikan OpenPages dengan kebutuhan unik organisasi mereka. Dengan OpenPages 9.2, AI menjadi bagian yang lebih praktis dari pekerjaan risiko dan kepatuhan sehari-hari.

Selain itu, OpenPages 9.2 memperkuat strategi perangkat lunak terbuka, hibrida, dan tepercaya IBM® untuk AI perusahaan. Buka, melalui OpenPages MCP Server sumber terbuka untuk Integrasi agen standar dan dapat diperluas. Hibrida, dengan membantu mengatur AI dan data di seluruh lingkungan cloud, lokal, dan multi-sistem. Tepercaya, melalui validasi berkelanjutan, auditabilitas, dan penegakan kebijakan yang disematkan langsung ke alur kerja.

Ketersediaan IBM® OpenPages 9.2

IBM® OpenPages 9.2 tersedia sebagai berikut:

  • SaaS (Katalog IBM® Cloud): 23 Maret 2026
  • Debut SaaS di Pasar Digital AWS: 31 Maret 2026
  • Penerapan lokal dan layanan terkelola: 27 Maret 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: Direncanakan untuk Juni 2026 sebagai bagian dari rilis 5.4

Tonton pemutaran webinar OpenPages 9.2

Periksa dokumentasi apa yang baru

Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

Pelajari lebih lanjut Tonton pemutaran webinar OpenPages 9.2 Periksa dokumentasi apa yang baru
Apa yang Baru di buletin IBM

Dapatkan pengumuman produk dan fitur terbesar dari IBM.