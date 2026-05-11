IBM® OpenPages 9.2 membawa AI ke lapisan eksekusi GRC

Agen AI memperkenalkan risiko dinamis yang berkelanjutan di seluruh data, sistem, dan alur kerja yang berinteraksi dengannya. Organisasi memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk memantau, memvalidasi, dan mengatur agen AI di seluruh lingkungan cloud, lokal, dan multi-sistem.
Pendekatan GRC tradisional yang manual, terfragmentasi, point-in-time, dan reaktif menciptakan lebih banyak kompleksitas daripada jaminan. Tim meninjau file secara manual, mengidentifikasi masalah setelah kejadian, beralih antar sistem untuk menyelesaikan tugas rutin dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengelola overhead proses daripada mendorong hasil.
IBM® OpenPages 9.2 dibangun untuk mengubah itu.
OpenPages 9.2 mencerminkan model yang dengannya kecerdasan dapat dikonfigurasi ke dalam platform untuk membantu organisasi beroperasi dengan kecepatan, konsistensi, dan kontrol yang lebih besar. Rilis ini membawa AI lebih dalam ke inti operasional GRC, memungkinkan organisasi untuk mengurangi upaya manual, memvalidasi lebih awal dan terus menerus dan bekerja lebih cepat dan lebih efisien ketika AI diterapkan langsung dalam alur kerja. Solusi ini juga membantu organisasi bergerak menuju tata kelola yang berkelanjutan dan tertanam untuk sistem AI dan alur kerja berbasis agen, daripada hanya mengandalkan tinjauan berkala atau pemeriksaan kepatuhan setelah fakta.
Daripada sekadar menyisipkan AI di bagian pendukung, OpenPages 9.2 memungkinkan AI terintegrasi langsung dalam alur kerja, proses validasi, dan pengalaman pengguna. Untuk perusahaan yang berbasis AI, ini berarti tata kelola dapat terjadi lebih dekat ke tempat pekerjaan yang didukung AI dijalankan. Hasil adalah pendekatan yang lebih cerdas, dapat digunakan, dan berorientasi eksekusi untuk GRC modern.
OpenPages 9.2 mencakup fitur-fitur baru yang memperluas bagaimana AI diterapkan di seluruh alur kerja, validasi sebelum waktu proses, dan interaksi pengguna dalam platform. Peningkatan meliputi:
OpenPages 9.2 meningkatkan kegunaan yang berfokus pada tugas sambil mendukung tim global yang beroperasi di seluruh wilayah dan lokal.
OpenPages 9.2 memperluas kemampuan GRC Canvas untuk merancang dan memvisualisasikan alur kerja.
OpenPages 9.2 memperkenalkan pembaruan pada kuesioner yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengonfigurasi dan mengelola penilaian dan proses pengumpulan data. Kuesioner sekarang mendukung:
Pembaruan ini membantu meningkatkan cara informasi dikumpulkan dan merampingkan bagian penting dari eksekusi GRC sehari-hari.
OpenPages 9.2 memperkenalkan dukungan untuk jenis objek kustom di semua paket layanan, termasuk paket SaaS Essentials dan Standard kami, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara organisasi memodelkan dan mengelola data GRC di SaaS. Solusi ini memberi organisasi kontrol lebih besar atas bagaimana mereka menyusun data untuk mencerminkan risiko spesifik dan lingkungan kepatuhan mereka. Ketika program tata kelola GRC dan AI matang, fleksibilitas ini dapat membantu organisasi mewakili risiko, kontrol, kewajiban, dan bukti terkait AI dengan cara yang sesuai dengan model operasi mereka.
OpenPages 9.2 juga mencakup peningkatan kontrol administratif dan opsi konfigurasi yang mendukung manajemen dan penerapan sistem.
Salah satu kemampuan baru tersebut adalah Pengemasan Konfigurasi yang memungkinkan kontrol yang lebih besar atas konfigurasi Impor/Ekspor yang ada. Ini menyediakan pengelompokan dan siklus hidup untuk mengelola pilihan perubahan konfigurasi dari lingkungan sumber yang kemudian dapat dipromosikan dan menerapkan ke lingkungan target.
OpenPages 9.2 menonjol dengan membawa kecerdasan, kegunaan, dan konfigurasi ke dalam alur kerja tempat kerja GRC terjadi. Peningkatan AI membantu tim meninjau dokumen lebih cepat, berinteraksi dengan alur kerja secara lebih alami, dan memvalidasi model lebih awal. Peningkatan UI dan pengalaman tugas mengurangi gesekan, sementara GRC Canvas, kuesioner, objek khusus, dan kemampuan pengemasan konfigurasi yang diperluas memberi organisasi lebih banyak fleksibilitas untuk merancang dan menskalakan proses tata kelola di sekitar kebutuhan mereka.
Bersama-sama, pembaruan ini membantu tim GRC bekerja lebih cepat, mengurangi upaya manual, dan menyesuaikan OpenPages dengan kebutuhan unik organisasi mereka. Dengan OpenPages 9.2, AI menjadi bagian yang lebih praktis dari pekerjaan risiko dan kepatuhan sehari-hari.
Selain itu, OpenPages 9.2 memperkuat strategi perangkat lunak terbuka, hibrida, dan tepercaya IBM® untuk AI perusahaan. Buka, melalui OpenPages MCP Server sumber terbuka untuk Integrasi agen standar dan dapat diperluas. Hibrida, dengan membantu mengatur AI dan data di seluruh lingkungan cloud, lokal, dan multi-sistem. Tepercaya, melalui validasi berkelanjutan, auditabilitas, dan penegakan kebijakan yang disematkan langsung ke alur kerja.
IBM® OpenPages 9.2 tersedia sebagai berikut:
