IBM® OpenPages 9.2 membawa AI ke lapisan eksekusi GRC

Agen AI memperkenalkan risiko dinamis yang berkelanjutan di seluruh data, sistem, dan alur kerja yang berinteraksi dengannya. Organisasi memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk memantau, memvalidasi, dan mengatur agen AI di seluruh lingkungan cloud, lokal, dan multi-sistem.

Pendekatan GRC tradisional yang manual, terfragmentasi, point-in-time, dan reaktif menciptakan lebih banyak kompleksitas daripada jaminan. Tim meninjau file secara manual, mengidentifikasi masalah setelah kejadian, beralih antar sistem untuk menyelesaikan tugas rutin dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengelola overhead proses daripada mendorong hasil.

IBM® OpenPages 9.2 dibangun untuk mengubah itu.

OpenPages 9.2 mencerminkan model yang dengannya kecerdasan dapat dikonfigurasi ke dalam platform untuk membantu organisasi beroperasi dengan kecepatan, konsistensi, dan kontrol yang lebih besar. Rilis ini membawa AI lebih dalam ke inti operasional GRC, memungkinkan organisasi untuk mengurangi upaya manual, memvalidasi lebih awal dan terus menerus dan bekerja lebih cepat dan lebih efisien ketika AI diterapkan langsung dalam alur kerja. Solusi ini juga membantu organisasi bergerak menuju tata kelola yang berkelanjutan dan tertanam untuk sistem AI dan alur kerja berbasis agen, daripada hanya mengandalkan tinjauan berkala atau pemeriksaan kepatuhan setelah fakta.

Daripada sekadar menyisipkan AI di bagian pendukung, OpenPages 9.2 memungkinkan AI terintegrasi langsung dalam alur kerja, proses validasi, dan pengalaman pengguna. Untuk perusahaan yang berbasis AI, ini berarti tata kelola dapat terjadi lebih dekat ke tempat pekerjaan yang didukung AI dijalankan. Hasil adalah pendekatan yang lebih cerdas, dapat digunakan, dan berorientasi eksekusi untuk GRC modern.