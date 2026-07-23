IBM OpenPages 9.2.1: Dari fondasi AI hingga AI dalam skala besar

Ketika organisasi berkembang dari bereksperimen dengan AI menjadi mengoperasionalkannya di seluruh perusahaan, tim tata kelola menghadapi tantangan baru: meningkatkan pengawasan tanpa menimbulkan kompleksitas. Tim GRC diminta untuk meninjau lebih banyak dokumentasi, mengelola hubungan risiko yang makin kompleks, menanggapi perubahan peraturan dan risiko teknologi AI yang muncul lebih cepat, dan mengatur proses yang digerakkan oleh manusia dan berbasis AI di seluruh bisnis. Pendekatan tradisional sering menciptakan hambatan yang memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan kompleksitas operasional.

Langkah pertama dalam mengoperasionalkan tata kelola yang didukung AI adalah menghilangkan hambatan untuk adopsi. OpenPages 9.2.1 membantu organisasi melakukan hal itu dengan kemampuan AI yang telah dikonfigurasi sebelumnya, infrastruktur agen terkelola, dan pengalaman AI yang lebih kaya yang disematkan langsung ke alur kerja GRC.