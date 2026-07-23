IBM OpenPages 9.2.1: Dari fondasi AI hingga AI dalam skala besar

Rilis ini dibangun menggunakan fondasi AI yang diperkenalkan di OpenPages 9.2, membuat tata kelola yang didukung AI lebih mudah diterapkan, lebih mudah digunakan, dan lebih mudah untuk diskalakan.
IBM OpenPages 9.2.1 dirancang untuk membantu organisasi mengoperasionalkan tata kelola yang didukung AI tanpa menambah kompleksitas. Dibangun di atas fondasi AI yang didirikan di OpenPages 9.2, rilis ini berfokus pada tiga prioritas:
Bersama-sama, peningkatan ini membantu organisasi beralih dari eksperimen AI ke tata kelola yang didukung AI dalam produksi.
Ketika organisasi berkembang dari bereksperimen dengan AI menjadi mengoperasionalkannya di seluruh perusahaan, tim tata kelola menghadapi tantangan baru: meningkatkan pengawasan tanpa menimbulkan kompleksitas. Tim GRC diminta untuk meninjau lebih banyak dokumentasi, mengelola hubungan risiko yang makin kompleks, menanggapi perubahan peraturan dan risiko teknologi AI yang muncul lebih cepat, dan mengatur proses yang digerakkan oleh manusia dan berbasis AI di seluruh bisnis. Pendekatan tradisional sering menciptakan hambatan yang memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan kompleksitas operasional.
Langkah pertama dalam mengoperasionalkan tata kelola yang didukung AI adalah menghilangkan hambatan untuk adopsi. OpenPages 9.2.1 membantu organisasi melakukan hal itu dengan kemampuan AI yang telah dikonfigurasi sebelumnya, infrastruktur agen terkelola, dan pengalaman AI yang lebih kaya yang disematkan langsung ke alur kerja GRC.
Untuk pertama kalinya, OpenPages dikirimkan dengan delapan konfigurasi model AI yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat diaktifkan oleh tim hanya dengan menyediakan kredensial untuk penyedia AI yang didukung.
Model yang telah dikonfigurasi sebelumnya ini mendukung berbagai contoh penggunaan GRC umum, termasuk deteksi kesamaan masalah, pembuatan rencana audit, klasifikasi Basel, analisis vendor, ringkasan dokumen, deteksi PII, dan pembuatan respons kuesioner. Administrator dapat langsung menerapkan kemampuan ini dan menyesuaikannya lebih lanjut sesuai kebutuhan, tanpa pengodean khusus atau rekayasa prompt.
Hasilnya adalah jalur tercepat dari menjelajahi AI di GRC ke memasukkan AI ke dalam alur kerja produksi.
OpenPages 9.2 memperkenalkan Server MCP OpenPages sumber terbuka, yang memungkinkan agen AI untuk berinteraksi secara aman dengan data GRC yang diatur.
Versi 9.2.1 memperluas kemampuan ini dengan Server MCP cloud-native yang terkelola sepenuhnya untuk pelanggan SaaS di AWS dan IBM Cloud, sehingga pengguna tidak perlu menerapkan dan memelihara infrastruktur MCP. Kemampuan REST API baru juga menunjukkan konteks dan hubungan objek yang lebih kaya, memungkinkan pelaporan, analisis, dan otomatisasi alur kerja yang lebih canggih.
Keputusan tata kelola jarang bergantung pada satu dokumen. Penilaian risiko, peninjauan kepatuhan, dan evaluasi vendor sering kali memerlukan analisis di berbagai sumber bukti.
OpenPages 9.2.1 memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menganalisis beberapa file dalam satu interaksi AI, membantu tim mengungkap insight di seluruh kebijakan, laporan, bukti, dan dokumentasi pendukung. Tersedia dengan model Gemini dan OpenAI, kemampuan ini membantu mengurangi upaya peninjauan manual sekaligus meningkatkan kualitas analisis
Kuesioner tetap menjadi salah satu cara terpenting bagi organisasi untuk mengumpulkan informasi risiko dan kepatuhan, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara yang paling memakan waktu.
OpenPages 9.2.1 menyertakan kemampuan membuat jawaban dengan bantuan AI secara langsung dalam pengalaman kuesioner. AI dapat menghasilkan tanggapan awal berdasarkan data yang ada dan dokumen yang diunggah, dan peninjauan serta persetujuan manusia tetap ada.
Rilis ini juga memperkenalkan jenis respons terstruktur baru, termasuk angka, desimal, dan kolom tanggal, yang membantu organisasi mengumpulkan data penilaian yang lebih konsisten dan dapat ditindaklanjuti.
GRC Canvas terus berkembang sebagai cara ampuh untuk memvisualisasikan hubungan dengan berbagai risiko, kontrol, kebijakan, aset, vendor, dan data tata kelola lainnya.
Versi 9.2.1 memperkenalkan beberapa peningkatan yang membuat Canvas lebih mudah untuk dikonfigurasi, dibagikan, dan dikelola. Pengguna kini dapat menambah set data yang didefinisikan di kanvas mereka, membatalkan dan mengulang perubahan saat merancang kanvas, menyalin kanvas yang sudah ada, melihat pratinjau konfigurasi sebelum penerapan, serta mengekspor atau mengimpor konfigurasi Canvas antar lingkungan. Bersama-sama, penyempurnaan ini memudahkan tim untuk membuat, menyempurnakan, berbagi, dan menskalakan pengalaman tata kelola visual di seluruh organisasi.
OpenPages 9.2.1 juga memperkenalkan beberapa peningkatan kegunaan yang dirancang untuk mengurangi hambatan dalam pekerjaan sehari-hari. Beberapa poin penting meliputi:
Peningkatan ini membantu pengguna menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjelajahi platform dan lebih banyak waktu bertindak berdasarkan insight.
Berdasarkan Pemaketan Konfigurasi yang diperkenalkan di OpenPages 9.2, rilis ini menambahkan perbandingan versi paket, validasi dependensi, kemampuan pencarian cepat dan pemfilteran, serta dukungan REST API penuh untuk otomatisasi pemaketan.
Kemampuan ini membantu administrator mengalihkan konfigurasi antar lingkungan dengan lebih percaya diri sekaligus mengurangi risiko penerapan dan overhead operasional.
Versi 9.2.1 juga memperkenalkan peningkatan untuk mengelola hierarki objek OpenPages. Administrator sekarang dapat secara otomatis memindahkan objek dan turunannya saat mengubah hubungan induk utama dan melakukan operasi pemindahan entitas tertentu tanpa memerlukan Mode Admin Sistem. Perbaikan ini menyederhanakan restrukturisasi organisasi dan mengurangi upaya administrasi.
Secara keseluruhan, pemaketan, otomatisasi, manajemen objek, dan peningkatan SaaS di 9.2.1 membuat OpenPages lebih mudah dikelola dan lebih mudah untuk diskalakan. Baik organisasi menerapkan tata kelola yang didukung AI untuk pertama kalinya atau memperluas program yang ada, kemampuan ini membantu mengurangi kompleksitas sekaligus meningkatkan konsistensi dan kontrol.
OpenPages 9.2 memperkenalkan fondasi untuk GRC yang didukung AI. OpenPages 9.2.1 berfokus pada membuat fondasi itu lebih mudah dioperasionalkan.
Organisasi dapat mengaktifkan AI lebih cepat melalui kemampuan AI yang telah dikonfigurasi sebelumnya, memperluas tata kelola ke alur kerja berbasis agen melalui infrastruktur MCP terkelola, dan membuat pekerjaan sehari-hari lebih efisien dengan kuesioner yang lebih cerdas, kemampuan visualisasi yang ditingkatkan, dan peningkatan produktivitas. Pada saat yang sama, administrator mendapatkan kontrol yang lebih besar atas bagaimana konfigurasi dipaketkan, dipromosikan, dan dikelola di seluruh lingkungan.
Benang merah di setiap peningkatan adalah penyederhanaan: menyederhanakan adopsi AI, menyederhanakan eksekusi tata kelola, dan menyederhanakan skala. Hasilnya adalah platform yang lebih terhubung, cerdas, dan berfokus pada eksekusi yang membantu organisasi mengatur dengan kecepatan, insight, dan kepercayaan diri yang lebih besar.
Tonton webinar OpenPages 9.2.1
Periksa dokumentasi apa yang baru