IBM® dinobatkan sebagai SSON Europe Service Provider of the Year untuk tahun 2025 dan 2026

Diakui sebagai SSON Europe Service Provider of the Year selama dua tahun berturut-turut tentu merupakan sebuah kehormatan. Namun yang lebih penting, pengakuan ini menjadi bukti dari dampak yang berkelanjutan dan kemajuan yang konsisten. Penghargaan ini mengajak kita untuk melakukan refleksi, bukan hanya terhadap apa yang telah dicapai, tetapi juga terhadap perubahan mendasar yang telah membentuk perjalanan transformasi kami.

Bagi kami di IBM®, pengakuan ini mewakili pergeseran yang lebih luas: bagaimana layanan bersama ditata ulang dari mesin operasional menjadi pendorong strategis nilai perusahaan.