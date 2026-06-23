IBM® dinobatkan sebagai SSON Europe Service Provider of the Year untuk tahun 2025 dan 2026

Mentransformasi layanan bersama melalui kemitraan, tujuan, dan transformasi.
Diakui sebagai SSON Europe Service Provider of the Year selama dua tahun berturut-turut tentu merupakan sebuah kehormatan. Namun yang lebih penting, pengakuan ini menjadi bukti dari dampak yang berkelanjutan dan kemajuan yang konsisten. Penghargaan ini mengajak kita untuk melakukan refleksi, bukan hanya terhadap apa yang telah dicapai, tetapi juga terhadap perubahan mendasar yang telah membentuk perjalanan transformasi kami.
Bagi kami di IBM®, pengakuan ini mewakili pergeseran yang lebih luas: bagaimana layanan bersama ditata ulang dari mesin operasional menjadi pendorong strategis nilai perusahaan.
Inti dari pengakuan ini adalah kolaborasi kami dengan Reckitt. Saat kami mulai bekerja sama pada tahun 2021, fokus utama kami adalah menstabilkan dan mengintegrasikan operasi keuangan dalam organisasi Global Business Services (GBS) mereka.
Sejak awal perjalanan ini, kami menyelaraskan visi bersama untuk membangun fungsi keuangan modern yang terintegrasi secara global—mampu berkembang secara efisien, beroperasi dengan presisi, serta semakin berperan sebagai sumber insight dan pandangan strategis bagi bisnis.
Hal ini mengharuskan kami untuk melihat melampaui proses semata dan membayangkan kembali bagaimana fungsi keuangan beroperasi, berkolaborasi, serta menciptakan nilai.
Organisasi keuangan yang siap menghadapi masa depan harus dibangun di atas lebih dari sekadar efisiensi. Organisasi tersebut harus didukung oleh kemampuan digital, digerakkan oleh insight, dan terus berkembang. Bersama Reckitt, kami berfokus pada:
Melalui otomatisasi cerdas, analitik, dan intervensi yang dipimpin AI, operasi keuangan mulai bergeser dari:
Di sinilah transformasi menjadi nyata dan ketika teknologi mulai membentuk cara orang bekerja, mengambil keputusan, dan mencapai hasil.
Salah satu aspek yang paling menentukan dalam perjalanan ini adalah transisi menuju “Pola Pikir Satu Tim“. Dalam organisasi global yang besar, kompleksitas sering kali terwujud dalam bentuk kepemilikan yang terfragmentasi, proses yang tidak konsisten, serta kesenjangan komunikasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan perubahan dalam cara tim berpikir dan beroperasi.
Melalui model operasional baru yang didasarkan pada kepemilikan menyeluruh dan akuntabilitas bersama, kami menciptakan lingkungan yang lebih selaras, transparan, dan kolaboratif, dengan pengambilan keputusan yang lebih cepat, kejelasan yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab, serta kemitraan yang lebih kuat antara tim dan pasar global.
Pada akhirnya, transformasi harus diukur berdasarkan hasil, bukan niat. Dampak yang dihasilkan melalui kemitraan IBM®-Reckitt mencerminkan prinsip tersebut:
Mungkin perubahan yang paling berarti dalam perjalanan ini adalah perubahan cara layanan bersama dipandang. Kami beralih dari model yang berfokus pada efisiensi menuju model yang berfokus pada penciptaan nilai:
Peran IBM® dalam evolusi ini adalah bekerja bersama Reckitt, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai mitra transformasi yang membantu membentuk model operasional, menyematkan inovasi, dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Perpanjangan kemitraan kami mencerminkan kemajuan yang telah dicapai sekaligus peluang yang terbuka di masa depan.
Saat menatap masa depan, arah perjalanannya sudah jelas. Kami akan terus berkembang menjadi platform yang cerdas dan terintegrasi secara digital, yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi di setiap tahap transformasinya serta memungkinkan mereka merespons perubahan dengan lebih cepat, mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik, dan meningkatkan kemampuan di seluruh pasar dengan lancar
Meraih penghargaan SSON Service Provider of the Year merupakan tonggak penting. Penghargaan ini mencerminkan apa yang dapat dicapai ketika tim menyelaraskan visi bersama, merangkul perubahan, dan berkomitmen terhadap kemajuan yang berkelanjutan.
Perjalanan bersama Reckitt menunjukkan bahwa transformasi tidak ditentukan oleh satu inisiatif semata. Transformasi ditentukan oleh konsistensi upaya, kejelasan tujuan, dan kekuatan kemitraan.
Bagi IBM®, ini adalah standar yang ingin kami berikan secara konsisten.