IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin Pasar dalam Skor BARC 2026 untuk Planning Analytics & Analytics

Pengakuan ini mencerminkan kekuatan IBM® Planning Analytics dan investasi berkelanjutan IBM® dalam membantu organisasi memodernisasi perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tim keuangan dan operasi.
Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk merencanakan lebih akurat dan merespons perubahan lebih cepat, perencanaan terintegrasi telah menjadi kemampuan penting. Organisasi mencari solusi yang dapat menghubungkan rencana lintas fungsi, meningkatkan kolaborasi dan memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis.
IBM® Planning Analytics dirancang untuk alamat kebutuhan ini dengan solusi fleksibel dan Dapat diskalakan yang mendukung perencanaan di seluruh perusahaan.
Kekuatan utama IBM® Planning Analytics adalah fleksibilitasnya. Organisasi dapat merancang solusi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka sambil mempertahankan platform yang konsisten di seluruh perusahaan.
Fleksibilitas ini mendukung perencanaan yang terhubung di seluruh fungsi, memungkinkan tim untuk menyelaraskan rencana mereka, meningkatkan visibilitas, dan merespons lebih cepat terhadap perubahan kondisi. Baik digunakan untuk perencanaan keuangan atau skenario operasional yang lebih luas, platform ini memungkinkan organisasi untuk menyatukan data, proses, dan orang-orang dengan cara yang lebih terkoordinasi.
IBM® melanjutkan untuk menyematkan kemampuan AI langsung ke Planning Analytics untuk membantu organisasi pindah dari proses manual ke perencanaan yang lebih cerdas dan otomatis.
Forecasting AI bawaan memungkinkan pengguna menghasilkan prediksi menggunakan beberapa metodologi, meningkatkan akurasi, dan mengurangi upaya yang diperlukan untuk siklus perencanaan. Kemampuan agen AI memungkinkan pengguna untuk Jelajahi data melalui bahasa alami, menganalisis hasil, dan menampilkan insight lebih efisien.
IBM® juga memajukan kemampuan AI agen melalui Integrasi dengan watsonx, memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan tugas, memicu alur kerja, dan berinteraksi dengan data perencanaan dengan cara yang lebih dinamis. Kemampuan ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan responsif.
Peningkatan terbaru untuk IBM® Planning Analytics berfokus pada peningkatan kegunaan dan perluasan kemampuan perencanaan. Ini termasuk pengalaman web memodernisasi, visualisasi yang ditingkatkan, dan lingkungan pemodelan berbasis web.
Kemampuan alur kerja juga telah diperkuat dengan alat bantu yang mendukung manajemen tugas, persetujuan, dan pelacakan proses. Peningkatan ini membantu organisasi mengelola proses perencanaan yang kompleks dengan struktur dan transparansi yang lebih besar.
Pengakuan dari BARC menyoroti posisi kuat IBM® di pasar yang Lanjutkan berkembang. Seiring perencanaan menjadi lebih terintegrasi, berbasis data, dan mendukung AI, organisasi mencari solusi yang dapat mendukung kebutuhan saat ini dan inovasi masa depan.
IBM® Planning Analytics terus berkembang ke arah ini, dengan investasi berkelanjutan dalam pengalaman pengguna, kemampuan AI, dan otomatisasi alur kerja. Peningkatan ini difokuskan untuk membantu organisasi meningkatkan akurasi forecasting, merampingkan siklus perencanaan, dan membuat keputusan yang lebih tepat.
Skor BARC 2026 memberikan evaluasi rinci vendor dan portofolio mereka di seluruh perencanaan dan analitik terintegrasi, termasuk insight tentang kekuatan, tantangan, dan posisi pasar.
