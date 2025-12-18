IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape untuk Experience Design Services dan IDC MarketScape untuk Experience Build Services

IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973225, October 2025) and IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (dok # US52973125, Oktober 2025), setelahsebelumnya dinobatkan sebagai Pemimpin dalam penilaian vendor 2023-2024 untuk pasar ini.

IDC menyoroti bahwa, “IBM® menggabungkan kemampuan yang luas dan mendalam dalam layanan TI dengan desain pengalaman dan kemampuan membangun terutama di unit IBM iX, bagian dari IBM® Consulting.”

Pengakuan ini bukan sekadar formalitas atau pujian belaka. Kami percaya ini adalah validasi sesuatu yang jauh lebih penting: IBM® adalah salah satu dari sedikit mitra yang mampu memberikan transformasi pengalaman menyeluruh yang sesungguhnya—mulai dari visi hingga pembangunan dan adopsi—dengan hasil yang terukur dengan cepat.