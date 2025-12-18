Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape untuk Experience Design Services dan IDC MarketScape untuk Experience Build Services

IBM® adalah salah satu dari sedikit mitra yang mampu memberikan transformasi pengalaman menyeluruh yang sesungguhnya—mulai dari visi hingga pembangunan hingga adopsi—dengan hasil yang terukur dengan cepat.

diterbitkan 18 Desember 2025
Empat rekan kerja di kantor bekerja di papan putih dengan banyak catatan tempel warna-warni

IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973225, October 2025) and IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (dok # US52973125, Oktober 2025), setelahsebelumnya dinobatkan sebagai Pemimpin dalam penilaian vendor 2023-2024 untuk pasar ini.

IDC menyoroti bahwa, “IBM® menggabungkan kemampuan yang luas dan mendalam dalam layanan TI dengan desain pengalaman dan kemampuan membangun terutama di unit IBM iX, bagian dari IBM® Consulting.”

Pengakuan ini bukan sekadar formalitas atau pujian belaka. Kami percaya ini adalah validasi sesuatu yang jauh lebih penting: IBM® adalah salah satu dari sedikit mitra yang mampu memberikan transformasi pengalaman menyeluruh yang sesungguhnya—mulai dari visi hingga pembangunan dan adopsi—dengan hasil yang terukur dengan cepat.

Apa arti pengakuan ini bagi C-suite saat ini

Setiap tim eksekutif kini menghadapi tekanan yang serupa: mendorong pertumbuhan yang menguntungkan dan loyalitas yang lebih kuat, menskalakan personalisasi, memodernisasi platform tanpa gangguan, serta memastikan arsitektur siap untuk AI. Upaya yang dilakukan berfokus pada penyatuan data, analitik, dan proses aktivasi, sehingga strategi dapat dijalankan dengan kecepatan yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Dan mereka terus mendorong pemberdayaan karyawan melalui cara kerja baru yang meningkatkan produktivitas dan mempercepat adopsi digital.

Kami percaya IBM® unggul ketika organisasi membutuhkan transformasi yang benar-benar mendarat, bukan sebagai visi slideware, tetapi sebagai sistem yang dapat diskalakan yang disampaikan di dunia nyata.

Menurut IDC MarketScape for Experience Design Services, IBM® diakui memiliki sejumlah keunggulan berikut:

  • “IBM® memiliki jaringan inovasi yang luas dan menawarkan layanan desain pengalaman terdepan.”
  • “IBM® memiliki desain penawaran digital yang kuat dan kemampuan desain produk fisik dan kemampuan yang kuat dalam perubahan organisasi.”
  • “Dalam percakapan dengan klien referensi IBM®, tiga area di mana pembeli layanan desain pengalaman sangat memuji vendor adalah kemampuan industri, kualitas profesionalnya, dan thought leadership CX.”

Bagaimana kami mewujudkan hasilnya

Pengalaman luar biasa yang memicu koneksi tidak terjadi secara kebetulan. Mereka sengaja dirancang dan dibangun dengan teliti—didukung oleh insight, didasarkan pada data, dan dihidupkan melalui keunggulan teknis yang mendalam.

Praktik Experience Strategy and Design global kami beroperasi di 177 negara, dengan 280.000 pakar yang mencakup strategi, desain, teknik, data, dan AI — didukung oleh 65+ Pusat Inovasi Klien, 55+ studio desain, dan 18 laboratorium riset.

Namun, yang benar-benar memberi dampak bagi klien adalah cara kami bekerja:

Pemikiran desain Enterprise dan IBM® Garage

Metode kami yang telah terbukti—mulai dari benang emas hingga orkestrasi nilai—menyelaraskan pemangku kepentingan, mempercepat keputusan, dan menjaga tim tetap fokus pada pengguna dan hasil bisnis yang terukur.

Konsultasi berbasis aset yang menanamkan AI

Kami menggunakan akselerator yang dapat digunakan kembali dan kemampuan AI tidak hanya untuk membuat prototipe ide, tetapi untuk membangun, mengelola, dan mengoptimalkan pengalaman nyata:

  • IBM® Consulting Experience Orchestrator untuk arsitektur pengalaman modular yang dapat diskalakan
  • Sistem desain karbon untuk UI yang mudah diakses dan berkinerja dengan kecepatan
  • AI dalam skala besar untuk memindahkan model dari POC ke produksi
  • IBM® Design Maturity Assessment untuk tolok ukur dan kemampuan klien yang matang

Pendekatan berbasis aset ini memberi klien sesuatu yang diinginkan setiap pemimpin: kecepatan lebih besar, risiko lebih sedikit, dan ROI yang lebih tinggi.

Arah yang sedang kami tuju berikutnya: AI sebagai pengganda kekuatan

Kami merancang pengalaman adaptif—pengalaman yang belajar, mengantisipasi, dan mengoptimalkan diri di seluruh saluran. Dari riset yang dipercepat AI hingga sistem konten dinamis hingga perjalanan pelanggan yang bersifat agen, kami mengoperasionalkan AI dengan cara yang bertanggung jawab, dapat diskalakan, dan kelas enterprise—bukan eksperimental.

Di IBM®, kami memperdalam insight konsumen dan meningkatkan nilai yang dirasakan bagi klien. Ketika AI membentuk kembali cara orang berinteraksi dengan merek, organisasi membutuhkan pengalaman yang tidak hanya memenuhi harapan—tetapi juga berkembang bersama mereka. Itulah batasan yang sudah dirancang oleh tim kami.

Nilai harus terlihat, dapat diukur, dan cepat. Investasi kami dalam alat seperti Experience Orchestrator dan alur kerja cerdas secara langsung ditujukan untuk meningkatkan ROI, mengurangi waktu ke pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh siklus hidup pelanggan dan karyawan.

Apa langkah selanjutnya

Meskipun kami bangga dengan pengakuan ini, kami bahkan lebih fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Misi kami adalah membantu organisasi merancang dan membangun pengalaman yang memberikan hasil bisnis yang terukur dan meningkatkan standar untuk apa yang dapat dicapai transformasi.

Unduh cuplikan IDC MarketScape 

Jelajahi layanan konsultasi IBM® AI

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM