IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape untuk Experience Design Services dan IDC MarketScape untuk Experience Build Services

Kami merancang pengalaman adaptif—pengalaman yang belajar, mengantisipasi, dan mengoptimalkan diri di seluruh saluran. Dari riset yang dipercepat AI hingga sistem konten dinamis hingga perjalanan pelanggan yang bersifat agen, kami mengoperasionalkan AI dengan cara yang bertanggung jawab, dapat diskalakan, dan kelas enterprise—bukan eksperimental.
Di IBM®, kami memperdalam insight konsumen dan meningkatkan nilai yang dirasakan bagi klien. Ketika AI membentuk kembali cara orang berinteraksi dengan merek, organisasi membutuhkan pengalaman yang tidak hanya memenuhi harapan—tetapi juga berkembang bersama mereka. Itulah batasan yang sudah dirancang oleh tim kami.
Nilai harus terlihat, dapat diukur, dan cepat. Investasi kami dalam alat seperti Experience Orchestrator dan alur kerja cerdas secara langsung ditujukan untuk meningkatkan ROI, mengurangi waktu ke pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh siklus hidup pelanggan dan karyawan.