IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin yang Berkembang dalam Panduan Inovasi Gartner 2025 untuk Penyedia Model AI Generatif

Kami percaya pengakuan ini mencerminkan bagaimana IBM® memajukan AI kelas enterprise yang didasarkan pada keterbukaan, tata kelola, dan efisiensi saat organisasi pindah dari pilot ke penerapan skala produksi.

diterbitkan 4 Desember 2025
Gartner menyatakan bahwa “ruang model gen AI adalah lambang pasar yang bergerak cepat sebagai dasar untuk adopsi gen AI dan agen, dengan fondasi/perbatasan baru dan model khusus yang dirilis setiap minggu.”

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin yang Berkembang dalam Panduan Inovasi Gartner 2025 untuk Penyedia Model AI Generatif.

Mengapa perusahaan membutuhkan strategi model yang dibangun untuk produktivitas dan fleksibilitas

Gartner menyatakan bahwa “Karena sumber daya data, komputasi dan teknik yang diperlukan untuk membangun model Gen AI, pasar sangat terkonsentrasi dengan beberapa penyedia.”

Ketika organisasi mempertimbangkan pilihan di antara model terbuka, API komersial, arsitektur multimodal, dan model domain khusus, mereka menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelaraskan keputusan teknologi dengan hasil bisnis jangka panjang daripada eksperimen jangka pendek.

IBM® percaya ada sejumlah dinamika yang membentuk kembali pasar gen AI termasuk 3 kekuatan utama yang sangat relevan dengan adopsi AI perusahaan:

Pertumbuhan model terbuka: Model sumber terbuka seperti IBM® Granite menawarkan fleksibilitas, kontrol, dan kemampuan untuk menyempurnakan model menggunakan data eksklusif. 

  • Menurut Gartner, “Opsi sumber terbuka sangat menarik bagi perusahaan yang menguji coba dan membuktikan contoh penggunaan, serta untuk perusahaan yang memiliki tim teknik dan operasi berpengalaman yang dapat meng-host sendiri model dan mengambil alih pemeliharaan operasional mereka (termasuk pengujian), dan bahkan berkontribusi pada proyek.”

Ledakan agen AI: Agen membuat loop inferensi multi-langkah yang mendorong peningkatan permintaan yang cepat untuk model yang efisien dan dioptimalkan biaya. 

  • Menurut Gartner, “Lintasan pertumbuhan eksplosif agen AI menjadi pendorong transformasional bagi penyedia model Gen AI, menciptakan peluang pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui peningkatan penggunaan secara eksponensial serta beragam saluran monetisasi, khususnya pada ranah inferensi model.”

Bergeser ke model khusus: Ada kebutuhan yang meningkat untuk model yang dioptimalkan untuk tugas yang memberikan akurasi lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan penyelarasan yang lebih baik dengan alur kerja khusus domain. 

  • Menurut Gartner, “Model khusus berfokus pada pemenuhan serangkaian tugas yang ditargetkan atau khusus domain, dan beroperasi dalam konteks atau kategori informasi tertentu, seperti topik, industri, atau rangkaian masalah.”

Di IBM®, kami percaya gelombang produktivitas perusahaan berikutnya tidak akan datang dari bereksperimen dengan model yang semakin besar, tetapi dari menyelaraskan pemilihan model secara strategis dengan bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan. Untuk mendukung hal ini, kami fokus pada penyediaan fleksibilitas model dan tata kelola yang diperlukan untuk mengoperasionalkan AI secara bertanggung jawab dan dalam skala besar.

Teknologi IBM® dievaluasi

Gartner mendefinisikan pasar penyedia model Gen AI sebagai “penyedia model yang menawarkan akses ke model dasar komersial atau sumber terbuka/bobot terbuka.”

Untuk IBM®, evaluasi ini berpusat pada 2 komponen utama dari tumpukan AI kami:

  1. watsonx.ai: Studio AI perusahaan yang menyatukan akses model, alat penyesuaian, dan opsi penerapan. Dibangun di sekitar kebebasan model, ini menyediakan akses ke ribuan model dalam satu lingkungan. watsonx.ai menyediakan kemampuan penyetelan, evaluasi, dan integrasi yang diperlukan untuk mengambil model dari eksperimen ke produksi dengan percaya diri.
  2. IBM® Granite: Keluarga model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dibangun untuk menskalakan AI perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Model Granite menekankan transparansi dan tata kelola dan merupakan keluarga model sumber terbuka pertama yang mencapai sertifikasi ISO 42001. Model Granite 4.0 yang baru dirilis dirancang untuk tugas-tugas penting dalam alur kerja agen dan menggandakan efisiensi, secara dramatis mengurangi kebutuhan memori dan meningkatkan kecepatan inferensi.

Bersama-sama, watsonx.ai dan Granite membentuk inti dari kemampuan IBM® yang dievaluasi dalam laporan, tetapi strategi AI kami meluas lebih jauh. Portofolio watsonx yang lebih luas mengintegrasikan data, tata kelola data, dan orkestrasi agen ke dalam solusi terpadu yang membantu organisasi pindah melampaui pilot yang terisolasi dan ke dalam otomatisasi skala dan produktivitas terukur.

Infrastruktur yang tepat untuk model yang tepat

Pendekatan ini memastikan organisasi tidak hanya memiliki model yang tepat, tetapi juga infrastruktur, fondasi data, dan tata kelola yang tepat untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab.

Gartner, Panduan Inovasi untuk Penyedia Model AI Generatif, Radu Miclaus, Arun Chandrasekaran, dkk., 13 November 2025

GARTNER adalah merek dagang dari Gartner, Inc. dan afiliasinya.

Gartner tidak mendukung atau merekomendasikan perusahaan, vendor, produk, maupun layanan apa pun yang ditampilkan dalam publikasinya, serta tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor dengan peringkat tertinggi atau penetapan lainnya. Publikasi Gartner terdiri atas pendapat organisasi insight bisnis dan teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menolak segala bentuk jaminan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat, terkait publikasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.