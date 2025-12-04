IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin yang Berkembang dalam Panduan Inovasi Gartner 2025 untuk Penyedia Model AI Generatif

Gartner menyatakan bahwa “Karena sumber daya data, komputasi dan teknik yang diperlukan untuk membangun model Gen AI, pasar sangat terkonsentrasi dengan beberapa penyedia.”

Ketika organisasi mempertimbangkan pilihan di antara model terbuka, API komersial, arsitektur multimodal, dan model domain khusus, mereka menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelaraskan keputusan teknologi dengan hasil bisnis jangka panjang daripada eksperimen jangka pendek.

IBM® percaya ada sejumlah dinamika yang membentuk kembali pasar gen AI termasuk 3 kekuatan utama yang sangat relevan dengan adopsi AI perusahaan:

Pertumbuhan model terbuka: Model sumber terbuka seperti IBM® Granite menawarkan fleksibilitas, kontrol, dan kemampuan untuk menyempurnakan model menggunakan data eksklusif.

Menurut Gartner, “Opsi sumber terbuka sangat menarik bagi perusahaan yang menguji coba dan membuktikan contoh penggunaan, serta untuk perusahaan yang memiliki tim teknik dan operasi berpengalaman yang dapat meng-host sendiri model dan mengambil alih pemeliharaan operasional mereka (termasuk pengujian), dan bahkan berkontribusi pada proyek.”

Ledakan agen AI: Agen membuat loop inferensi multi-langkah yang mendorong peningkatan permintaan yang cepat untuk model yang efisien dan dioptimalkan biaya.

Menurut Gartner, “Lintasan pertumbuhan eksplosif agen AI menjadi pendorong transformasional bagi penyedia model Gen AI, menciptakan peluang pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui peningkatan penggunaan secara eksponensial serta beragam saluran monetisasi, khususnya pada ranah inferensi model.”

Bergeser ke model khusus: Ada kebutuhan yang meningkat untuk model yang dioptimalkan untuk tugas yang memberikan akurasi lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan penyelarasan yang lebih baik dengan alur kerja khusus domain.

Menurut Gartner, “Model khusus berfokus pada pemenuhan serangkaian tugas yang ditargetkan atau khusus domain, dan beroperasi dalam konteks atau kategori informasi tertentu, seperti topik, industri, atau rangkaian masalah.”

Di IBM®, kami percaya gelombang produktivitas perusahaan berikutnya tidak akan datang dari bereksperimen dengan model yang semakin besar, tetapi dari menyelaraskan pemilihan model secara strategis dengan bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan. Untuk mendukung hal ini, kami fokus pada penyediaan fleksibilitas model dan tata kelola yang diperlukan untuk mengoperasionalkan AI secara bertanggung jawab dan dalam skala besar.