IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Platform Perangkat Lunak Integrasi Data Seluruh Dunia

Dengan gembira kami sampaikan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Platform Perangkat Lunak Integrasi Data di Seluruh Dunia.
Kami percaya pengakuan ini merupakan bukti dari strategi dan fokus kami dalam memberikan kemampuan integrasi inovatif yang membantu organisasi yang berfokus pada data untuk mengoptimalkan potensi penuh data mereka.
Organisasi berlomba untuk menanamkan AI di seluruh operasi mereka, tetapi banyak yang gagal menyadari nilai penuhnya. Efektivitas sistem AI bergantung pada kualitas dan ketepatan waktu data di belakangnya, karena 95% proyek AI gagal memenuhi janjinya karena kualitas data yang buruk.
Seiring meningkatnya permintaan akan data tepercaya dan siap untuk AI, tim teknik menghadapi tantangan yang makin besar—sumber terfragmentasi, lingkungan hibrida, kendala kedaulatan, dan beragam format—yang menimbulkan silo data, inefisiensi, dan hasil yang tidak dapat diandalkan. Untuk mengoptimalkan potensi AI, pendekatan modern untuk integrasi data sangat penting—yaitu pendekatan yang menghubungkan data apa pun, di lingkungan apa pun, dengan fleksibilitas dan kemudahan penskalaan.
IBM menjawab tantangan-tantangan ini dengan watsonx.data integration, sebuah perangkat lunak integrasi data yang didukung AI yang dirancang untuk memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi tim data. Perangkat lunak ini menyederhanakan penyerapan, transformasi, dan pengiriman data dengan bidang kontrol terpadu untuk mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur, melalui streaming dan replikasi secara massal dan real-time.
Portofolio integrasi data IBM ditingkatkan dengan interoperabilitas mendalam dengan penawaran watsonx.data dan watsonx.data intelligence, yang memberikan solusi manajemen data menyeluruh bagi pelanggan.
Mari kita jelajahi bagaimana klien dapat memperoleh manfaat dari watsonx.data integration.
IBM menanamkan AI di seluruh siklus integrasi data, merampingkan setiap langkah mulai dari desain pipeline, operasi data, hingga kualitas data. Pendekatan desain pipeline dengan bantuan AI membantu tim membuat dan menyempurnakan pipeline menggunakan bahasa alami. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas insinyur data, tetapi juga memberdayakan pengguna dari semua tingkat keahlian untuk membangun pipeline. Dengan observabilitas data tertanam dan deteksi masalah yang didukung AI, pakar DataOps dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada beban kerja hilir.
Selain pendekatan yang dibantu AI, integrasi watson.data memberdayakan tim data dengan kanvas visual, no-code, dan low-code untuk merancang pipeline yang dapat digunakan kembali dan digunakan bersama. Seret dan lepas komponen yang telah tersedia untuk merakit aliran data kompleks yang mengikuti praktik terbaik tanpa memerlukan pengodean. Pengembang dapat memanfaatkan kemampuan yang mengutamakan penulisan kode dengan Python SDK untuk kontrol yang lebih besar dan pemeliharaan pipeline yang lebih mudah.
Watsonx.data integration menyederhanakan integrasi data terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan teknik streaming, batch, dan replikasi, semuanya dari satu bidang kontrol. Baik untuk memproses data real-time, memuat ulang laporan bisnis, atau mereplikasi di berbagai lingkungan, bangun dan kelola pipeline dari bidang kontrol terpadu, untuk menskalakan efisiensi operasi teknik dan data. Dengan memusatkan pipeline di satu bidang kontrol, klien mengurangi penyebaran alat dan overhead operasional, sehingga mereka akan mendapatkan nilai dari semua data mereka di satu tempat dan merampingkan hasil di seluruh contoh penggunaan.
Bangun pipeline sekali dan jalankan di mana pun data Anda berada, baik on premises, di cloud, atau di seluruh wilayah geografis. Terapkan sedekat mungkin dengan data Anda dengan panel kontrol jarak jauh, yang akan meminimalkan pergerakan data, mengurangi biaya pemindahan data keluar, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kedaulatan. Model eksekusi hibrida ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan atau mengurangi skala dengan mudah menggunakan kemampuan adaptasi yang sesuai dengan beban kerja, sehingga Anda dapat membangun fondasi data dengan percaya diri.
IBM akan memenuhi tingkat kebutuhan Anda dengan konektivitas yang kuat ke platform data pihak ketiga dan ekosistem data IBM—termasuk watsonx.data—untuk membantu Anda menyatukan akses data dengan mudah. Konektivitas ini menyederhanakan cara Anda menghubungkan dan mengelola data di seluruh lingkungan, sementara watsonx.data intelligence memastikan tata kelola dan asal-usul data yang dapat dilacak di setiap langkah.
Buat koneksi dengan lancar ke data di platform seperti AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake, dan Databricks, semuanya tanpa penulisan ulang kode atau penguncian. Integrasi native dengan ekosistem data terkemuka memastikan operasi yang konsisten dan kinerja yang unggul tanpa mengorbankan pilihan platform. Dengan memanfaatkan infrastruktur dan investasi analitik yang ada, watsonx.data integration membantu memaksimalkan ROI sekaligus menyiapkan arsitektur data untuk perubahan di masa depan.
Organisasi di seluruh industri menggunakan watsonx.data integration untuk:
IBM® watsonx.data integration memberdayakan organisasi untuk mengubah data yang terfragmentasi menjadi aset strategis, mendorong insight yang lebih cepat, hasil AI yang tepercaya, dan nilai bisnis yang terukur.
Kami percaya pengakuan IBM sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape untuk Platform Perangkat Lunak Integrasi Data Seluruh Dunia tahun 2025 memvalidasi komitmen kami untuk menyediakan solusi integrasi data terkemuka di industri yang memenuhi kebutuhan perusahaan modern yang terus berkembang.
Baca kutipannya untuk mengetahui alasan IDC MarketScape menobatkan IBM sebagai Pemimpin.
Siap untuk menemukan kemampuan integrasi data IBM?Pesan demo langsung