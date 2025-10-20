IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Platform Perangkat Lunak Integrasi Data Seluruh Dunia

Organisasi berlomba untuk menanamkan AI di seluruh operasi mereka, tetapi banyak yang gagal menyadari nilai penuhnya. Efektivitas sistem AI bergantung pada kualitas dan ketepatan waktu data di belakangnya, karena 95% proyek AI gagal memenuhi janjinya karena kualitas data yang buruk.

Seiring meningkatnya permintaan akan data tepercaya dan siap untuk AI, tim teknik menghadapi tantangan yang makin besar—sumber terfragmentasi, lingkungan hibrida, kendala kedaulatan, dan beragam format—yang menimbulkan silo data, inefisiensi, dan hasil yang tidak dapat diandalkan. Untuk mengoptimalkan potensi AI, pendekatan modern untuk integrasi data sangat penting—yaitu pendekatan yang menghubungkan data apa pun, di lingkungan apa pun, dengan fleksibilitas dan kemudahan penskalaan.

IBM menjawab tantangan-tantangan ini dengan watsonx.data integration, sebuah perangkat lunak integrasi data yang didukung AI yang dirancang untuk memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi tim data. Perangkat lunak ini menyederhanakan penyerapan, transformasi, dan pengiriman data dengan bidang kontrol terpadu untuk mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur, melalui streaming dan replikasi secara massal dan real-time.

Portofolio integrasi data IBM ditingkatkan dengan interoperabilitas mendalam dengan penawaran watsonx.data dan watsonx.data intelligence, yang memberikan solusi manajemen data menyeluruh bagi pelanggan.