IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Manajemen Metadata untuk watsonx.data intelligence

Ketika organisasi berkembang di lingkungan hybrid dan multicloud, kompleksitas lanskap data tumbuh secara eksponensial. Tantangannya bukan hanya mengelola data; itu memahaminya. Di situlah metadata—“data tentang data”—menjadi jaringan penghubung yang menentukan apakah AI dan analitik memenuhi janji mereka.

Manajemen metadata bukan hanya persyaratan kepatuhan; ini adalah dasar untuk AI tepercaya. Organisasi bergantung pada metadata untuk melacak garis keturunan data, memastikan kualitas, dan memberikan transparansi dalam cara data digunakan oleh AI. Intelijen watsonx.data intelligence IBM® juga menggunakan otomatisasi untuk terus menemukan, mengklasifikasikan, dan memperkaya metadata di seluruh sumber data terstruktur dan tidak terstruktur dengan menanamkan AI.

Hasilnya adalah ekosistem data hidup di mana tata kelola dan inovasi berdampingan. Pengguna bisnis dapat menemukan dan mempercayai data yang tepat lebih cepat, insinyur data dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kurasi data manual dan tim AI dapat mengakses kumpulan data yang andal dan kaya konteks untuk melatih dan menyetel model secara bertanggung jawab.