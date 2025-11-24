IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Manajemen Metadata untuk watsonx.data intelligence
Kami percaya bahwa pengakuan ini menggarisbawahi peran IBM® dalam mendefinisikan ulang manajemen metadata untuk era AI.
Kami bangga berbagi bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Solusi Manajemen Metadata untuk watsonx.data intelligence. IBM® menempati posisi tertinggi dan terjauh untuk Kelengkapan Visi dan Kemampuan untuk Melaksanakan di antara 15 vendor yang dievaluasi.
Dengan watsonx.data intelligence, IBM® menyatukan katalogisasi data, tata kelola, silsilah, dan berbagi dalam satu platform terpadu yang didukung AI, memberdayakan perusahaan untuk mengaktifkan metadata sebagai aset bisnis strategis di seluruh siklus hidup data.
Ketika organisasi berkembang di lingkungan hybrid dan multicloud, kompleksitas lanskap data tumbuh secara eksponensial. Tantangannya bukan hanya mengelola data; itu memahaminya. Di situlah metadata—“data tentang data”—menjadi jaringan penghubung yang menentukan apakah AI dan analitik memenuhi janji mereka.
Manajemen metadata bukan hanya persyaratan kepatuhan; ini adalah dasar untuk AI tepercaya. Organisasi bergantung pada metadata untuk melacak garis keturunan data, memastikan kualitas, dan memberikan transparansi dalam cara data digunakan oleh AI. Intelijen watsonx.data intelligence IBM® juga menggunakan otomatisasi untuk terus menemukan, mengklasifikasikan, dan memperkaya metadata di seluruh sumber data terstruktur dan tidak terstruktur dengan menanamkan AI.
Hasilnya adalah ekosistem data hidup di mana tata kelola dan inovasi berdampingan. Pengguna bisnis dapat menemukan dan mempercayai data yang tepat lebih cepat, insinyur data dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kurasi data manual dan tim AI dapat mengakses kumpulan data yang andal dan kaya konteks untuk melatih dan menyetel model secara bertanggung jawab.
Perusahaan modern beroperasi di lingkungan yang kompleks dan terdistribusi yang mencakup pusat data, platform SaaS, cloud publik, dan lingkungan lokal yang diatur. Pendekatan manajemen metadata IBM® dirancang untuk kenyataan ini.
Dengan watsonx.data intelligence, organisasi dapat mengelola dan mengatur metadata di mana pun data berada, terlepas dari infrastruktur atau geografis. Dari industri yang diatur yang harus mematuhi undang-undang residensi data yang ketat, hingga perusahaan global yang menjalankan beban kerja di AWS, Azure, Google Cloud, dan IBM® Cloud, IBM® memastikan fondasi metadata yang konsisten yang mencakup ekosistem penuh.
Fleksibilitas hibrida ini bukan tambahan—ini adalah bagian dari filosofi desain inti IBM®, memastikan bahwa klien dapat memenuhi tujuan tata kelola, kepatuhan, dan kesiapan AI tanpa mengorbankan ketangkasan.
Interoperabilitas adalah pusat visi IBM® untuk data dan AI. watsonx.data intelligence terbuka secara desain, terintegrasi dengan lancar dengan alat pihak ketiga dan ekosistem terbuka.
Dengan mendukung inisiatif seperti OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) dan Model Context Protocol (MCP), IBM® membantu klien menciptakan landasan data yang terhubung, transparan, dan dapat dipercaya. Ekosistem terbuka ini memudahkan organisasi untuk menghubungkan metadata di seluruh katalog data, pipeline ETL, platform AI, dan alat intelijen bisnis—menciptakan tampilan data perusahaan tunggal yang terpadu.
Keterbukaan ini tidak hanya mengurangi vendor lock-in tetapi juga memungkinkan inovasi melalui kolaborasi, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan ekosistem data yang ada dengan watsonx untuk mempercepat realisasi nilai.
IBM® terus memperluas kemampuan watsonx.data intelligence melalui inovasi dan Integrasi strategis. Akuisisi DataStax IBM® memperkenalkan pencarian vektor lanjutan, Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan kemampuan manajemen data tidak terstruktur ke dalam platform watsonx.
Peningkatan ini memungkinkan organisasi menemukan dan mengontekstualisasikan data secara lebih efektif, mendukung AI generatif, analitik, dan contoh penggunaan otomatisasi cerdas. Baik meningkatkan kemampuan penemuan data bagi pengguna bisnis atau mengaktifkan respons AI yang lebih akurat, integrasi kemampuan data tidak terstruktur membantu organisasi membuka insight baru dengan lebih cepat dan lebih bertanggung jawab.
Di IBM®, kami percaya bahwa manajemen metadata bukan hanya tentang tata kelola; ini tentang pemberdayaan. Metadata tepercaya adalah apa yang membuat AI dapat dijelaskan, bertanggung jawab, dan dapat diskalakan. Dengan menyediakan catatan transparan tentang dari mana data berasal, bagaimana data ditransformasikan, dan cara penggunaan data, watsonx.data intelligence membantu organisasi mengoperasionalkan prinsip AI yang bertanggung jawab di seluruh alur kerja mereka.
Ketika perusahaan mempercepat adopsi AI, mereka membutuhkan sistem yang menyederhanakan kompleksitas data, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga kepercayaan di setiap langkah. Bagi kami, pengakuan IBM® oleh Gartner menegaskan komitmen kami untuk membangun fondasi itu.
Selama beberapa dekade, IBM® telah membantu perusahaan mengubah data menjadi nilai bisnis, dari perintis basis data relasional hingga memajukan ekosistem data yang didukung AI saat ini. watsonx.data intelligence mewakili evolusi berikutnya: pendekatan berbasis metadata yang menyatukan tata kelola dan inovasi dalam satu platform.
Menurut pendapat kami, pengakuan dari Gartner ini memperkuat posisi unik IBM® di persimpangan data, AI, dan inovasi terbuka — membantu klien bergerak melampaui mengelola data untuk menguasainya.
