IBM dinobatkan sebagai Leader dalam The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 Agustus 2025

Lenny Bromberg

Ritu Chakraborty

Di dunia yang tenggelam dalam ingar bingar AI, nilai bisnis nyata berasal dari keputusan yang lebih cerdas.

Meskipun perusahaan mengejar janji AI, sebagian besar tetap terjebak dalam perangkap eksperimen. Menurut sebuah postingan blog Forrester , "revolusi AI terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di tengah-tengah keraguan pada tahun ini tentang nilai bisnis yang diberikannya." Kenyataannya? Survei State Of AI Forrester, 2024 mengungkapkan bahwa dua pertiga responden akan menerima kurang dari 50% laba atas investasi AI—menyoroti perubahan ekspektasi yang mengkhawatirkan.

IBM mengambil sikap yang berbeda: AI tanpa pengambilan keputusan cerdas hanyalah otomatisasi yang mahal.

Mengapa sebagian besar inisiatif AI gagal

Masalahnya bukan teknologi, namun kesenjangan antara kemampuan AI dan dampak bisnis.

Menurut Sharyn Leaver, kepala peneliti di Forrester, "tidak semua inisiatif AI memberikan hasil bisnis yang diharapkan" pada tahun 2024 (Prediksi teknologi dan keamanan Forrester 2025, Oktober 2024). Meskipun industri sering mengejar inovasi demi kepentingannya sendiri, IBM berfokus pada apa yang benar-benar mendorong transformasi: mengubah setiap keputusan bisnis menjadi keuntungan strategis.

Itulah sebabnya IBM telah diakui sebagai Leader dalam The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.

Apa yang ditemukan Forrester tentang IBM

Forrester tidak hanya mengevaluasi teknologi; mereka mengevaluasi dampak bisnis. Profil vendor IBM dalam laporan tersebut menyatakan:

Rekayasa keputusan kelas dunia. Menurut analisis Forrester, platform IBM unggul dalam pembuatan keputusan, pengujian, dan terutama optimasi, karena menawarkan alat machine learning yang canggih.

Buktinya ada pada kinerja

Pelanggan kami tidak hanya menerapkan AI, mereka memberdayakan keputusan:

Transformasi jasa keuangan

  • PNC Financial Services Group mengotomatiskan 50 proses bisnis dan menerapkan lebih dari 5 juta business rules
  • Hasilnya: Pengurangan 80-90% dalam peninjauan pinjaman manual sekaligus menskalakan operasi tanpa peningkatan staf secara proporsional
  • Keuntungan pengambilan keputusan: Keputusan kredit real-time yang menyeimbangkan risiko dan peluang

Revolusi pengalaman pelanggan

  • Camping World menerapkan IBM watsonx Assistant untuk layanan pelanggan cerdas
  • Hasilnya: 40% peningkatan keterlibatan konsumen, 33% peningkatan produktivitas agen
  • Keuntungan pengambilan keputusan: Setiap interaksi pelanggan menjadi titik keputusan berbasis data

Keunggulan operasional

  • Vodafone memanfaatkan IBM watsonx.ai untuk pengoptimalan perjalanan percakapan
  • Hasilnya: Waktu pengujian dipangkas dari 6,5 jam menjadi kurang dari 1 menit\Keuntungan pengambilan keputusan: Validasi keputusan secara instan di jutaan titik kontak pelanggan

Realitas pasar

Meskipun pasar AI meledak, kecerdasan keputusan merupakan nilai utama:

  • Pertumbuhan pasar: Perangkat lunak AI tumbuh 50% lebih cepat daripada pasar perangkat lunak secara keseluruhan, mencapai USD 64 miliar pada tahun 2025
  • Permintaan infrastruktur: Para pemimpin teknologi akan melipatgandakan adopsi platform AIOps pada tahun 2025
  • Tantangannya: 75% pengambil keputusan teknologi memperkirakan bahwa utang teknis akan mencapai tingkat keparahan sedang atau tinggi pada tahun 2026

Pendekatan IBM yang berbeda pada pengambilan keputusan perusahaan

Melampaui otomatisasi: Kecerdasan keputusan

Setiap perusahaan membuat jutaan keputusan setiap hari. IBM tidak hanya mengotomatiskan keputusan—kami membuatnya cerdas, adaptif, dan selaras secara strategis.

Melampaui eksperimen: Skala produksi

IBM mendukung berbagai perusahaan terbesar di dunia dengan platform yang menangani kompleksitas, skala, dan tata kelola yang dituntut oleh bisnis nyata.

Melampaui janji: Hasil yang terbukti

Bagi kami, penelitian Forrester memvalidasi apa yang sudah diketahui pelanggan kami: Ketika keputusan merupakan hal terpenting, IBM memberikan hasilnya.

Apa selanjutnya: Masa depan pengambilan keputusan perusahaan

Pengakuan Forrester hari ini hanyalah permulaan.

IBM merintis masa depan pengambilan keputusan, di mana otomatisasi menjadi kecerdasan dan keputusan terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan. Seiring berkembangnya AI melampaui model statis, perusahaan membutuhkan sistem yang mengoptimalkan hasil secara real-time.

Kami membangun menuju masa depan di mana:

  • Bahasa alami memenuhi logika keputusan: memungkinkan pengguna bisnis menerjemahkan kebijakan menjadi aturan yang dapat ditindaklanjuti melalui antarmuka intuitif, tanpa kompleksitas teknis
  • Kecerdasan pengambilan keputusan meningkatkan dirinya sendiri: dengan loop masukan bawaan yang mengevaluasi hasil, mendeteksi pola, dan merekomendasikan pengoptimalan secara real-time
  • Tata kelola perusahaan diskalakan dengan lancar: memastikan setiap keputusan otomatis tetap transparan, patuh, dan selaras dengan tujuan bisnis di seluruh operasi global
  • Keputusan berkembang dari aturan statis menjadi aset yang hidup: terus disempurnakan oleh data operasional, perubahan pasar, dan prioritas strategis

IBM diposisikan secara unik untuk mewujudkan visi ini—menggabungkan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kami yang telah terbukti dengan kemampuan AI watsonx dan tata kelola kelas perusahaan yang dipercaya oleh berbagai organisasi terbesar di dunia.

Karena masa depan tidak akan dimiliki oleh organisasi dengan AI terbanyak—sebaliknya, ini akan menjadi milik mereka yang membuat keputusan paling cerdas, paling cepat.

Siap untuk mengubah pengambilan keputusan Anda?

Era AI akan dimenangkan oleh keputusan paling cerdas, bukan hanya algoritma terbaik.

Baik Anda seorang pemimpin risiko, eksekutif operasi, atau ahli strategi teknologi, IBM membantu Anda menanamkan kecerdasan ke dalam setiap keputusan bisnis.

Coba IBM Operational Decision Manager gratis

Jelajahi IBM Automation Decision Services

Penafian Penting: Forrester tidak mendukung perusahaan, produk, merek, atau layanan apa pun yang disertakan dalam publikasi penelitiannya dan tidak menyarankan siapa pun untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan atau merek apa pun berdasarkan peringkat yang disertakan dalam publikasi tersebut. Informasi didasarkan pada sumber daya terbaik yang tersedia. Opini mencerminkan penilaian pada saat itu dan dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, baca tentang objektivitas Forrester di sini.

Pelajari lebih lanjut Coba IBM Operational Decision Manager gratis Jelajahi IBM Automation Decision Services