IBM dinobatkan sebagai Leader dalam The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

Di dunia yang tenggelam dalam ingar bingar AI, nilai bisnis nyata berasal dari keputusan yang lebih cerdas.
Meskipun perusahaan mengejar janji AI, sebagian besar tetap terjebak dalam perangkap eksperimen. Menurut sebuah postingan blog Forrester , "revolusi AI terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di tengah-tengah keraguan pada tahun ini tentang nilai bisnis yang diberikannya." Kenyataannya? Survei State Of AI Forrester, 2024 mengungkapkan bahwa dua pertiga responden akan menerima kurang dari 50% laba atas investasi AI—menyoroti perubahan ekspektasi yang mengkhawatirkan.
IBM mengambil sikap yang berbeda: AI tanpa pengambilan keputusan cerdas hanyalah otomatisasi yang mahal.
Masalahnya bukan teknologi, namun kesenjangan antara kemampuan AI dan dampak bisnis.
Menurut Sharyn Leaver, kepala peneliti di Forrester, "tidak semua inisiatif AI memberikan hasil bisnis yang diharapkan" pada tahun 2024 (Prediksi teknologi dan keamanan Forrester 2025, Oktober 2024). Meskipun industri sering mengejar inovasi demi kepentingannya sendiri, IBM berfokus pada apa yang benar-benar mendorong transformasi: mengubah setiap keputusan bisnis menjadi keuntungan strategis.
Itulah sebabnya IBM telah diakui sebagai Leader dalam The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.
Forrester tidak hanya mengevaluasi teknologi; mereka mengevaluasi dampak bisnis. Profil vendor IBM dalam laporan tersebut menyatakan:
Rekayasa keputusan kelas dunia. Menurut analisis Forrester, platform IBM unggul dalam pembuatan keputusan, pengujian, dan terutama optimasi, karena menawarkan alat machine learning yang canggih.
Pelanggan kami tidak hanya menerapkan AI, mereka memberdayakan keputusan:
Transformasi jasa keuangan
Revolusi pengalaman pelanggan
Keunggulan operasional
Meskipun pasar AI meledak, kecerdasan keputusan merupakan nilai utama:
Melampaui otomatisasi: Kecerdasan keputusan
Setiap perusahaan membuat jutaan keputusan setiap hari. IBM tidak hanya mengotomatiskan keputusan—kami membuatnya cerdas, adaptif, dan selaras secara strategis.
Melampaui eksperimen: Skala produksi
IBM mendukung berbagai perusahaan terbesar di dunia dengan platform yang menangani kompleksitas, skala, dan tata kelola yang dituntut oleh bisnis nyata.
Melampaui janji: Hasil yang terbukti
Bagi kami, penelitian Forrester memvalidasi apa yang sudah diketahui pelanggan kami: Ketika keputusan merupakan hal terpenting, IBM memberikan hasilnya.
Pengakuan Forrester hari ini hanyalah permulaan.
IBM merintis masa depan pengambilan keputusan, di mana otomatisasi menjadi kecerdasan dan keputusan terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan. Seiring berkembangnya AI melampaui model statis, perusahaan membutuhkan sistem yang mengoptimalkan hasil secara real-time.
Kami membangun menuju masa depan di mana:
IBM diposisikan secara unik untuk mewujudkan visi ini—menggabungkan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kami yang telah terbukti dengan kemampuan AI watsonx dan tata kelola kelas perusahaan yang dipercaya oleh berbagai organisasi terbesar di dunia.
Karena masa depan tidak akan dimiliki oleh organisasi dengan AI terbanyak—sebaliknya, ini akan menjadi milik mereka yang membuat keputusan paling cerdas, paling cepat.
Era AI akan dimenangkan oleh keputusan paling cerdas, bukan hanya algoritma terbaik.
Baik Anda seorang pemimpin risiko, eksekutif operasi, atau ahli strategi teknologi, IBM membantu Anda menanamkan kecerdasan ke dalam setiap keputusan bisnis.
