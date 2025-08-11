IBM dinobatkan sebagai Leader dalam The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

Di dunia yang tenggelam dalam ingar bingar AI, nilai bisnis nyata berasal dari keputusan yang lebih cerdas.

Meskipun perusahaan mengejar janji AI, sebagian besar tetap terjebak dalam perangkap eksperimen. Menurut sebuah postingan blog Forrester , "revolusi AI terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di tengah-tengah keraguan pada tahun ini tentang nilai bisnis yang diberikannya." Kenyataannya? Survei State Of AI Forrester, 2024 mengungkapkan bahwa dua pertiga responden akan menerima kurang dari 50% laba atas investasi AI—menyoroti perubahan ekspektasi yang mengkhawatirkan.

IBM mengambil sikap yang berbeda: AI tanpa pengambilan keputusan cerdas hanyalah otomatisasi yang mahal.