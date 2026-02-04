IBM Dinobatkan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2026 untuk Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Perkiraan Perusahaan

IBM diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape untuk aplikasi perencanaan perusahaan. Platform ini memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk perencanaan terintegrasi berkelanjutan yang menggantikan anggaran statis dengan perkiraan real-time di seluruh keuangan dan operasi.
Setiap siklus perencanaan sering terasa sama: spreadsheet yang terpisah-pisah, terlalu banyak asumsi, dan hampir tidak cukup waktu untuk menghasilkan perkiraan yang dapat dipercaya bisnis. Ketika volatilitas meningkat dan para pemimpin menuntut jawaban yang lebih cepat, kesenjangan dalam alat perencanaan lama menjadi tidak mungkin untuk diabaikan.
Itulah sebabnya kami dengan gembira menyampaikan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications Vendor Assessment 2026.
Kami percaya pengakuan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di pasar. Perencanaan bukan lagi praktik keuangan berkala, ini menjadi kemampuan berkelanjutan di seluruh perusahaan yang menuntut kinerja, fleksibilitas, dan kecerdasan dalam skala besar.
IBM Planning Analytics mendukung organisasi saat mereka berpindah melampaui siklus penganggaran statis menuju perencanaan terintegrasi yang berkelanjutan. Platform ini menyatukan perencanaan keuangan dan operasional di seluruh perusahaan, membantu tim merespons perubahan lebih cepat sekaligus mempertahankan tata kelola dan kontrol.
Pembeda utama adalah pilihan pengalaman. Perencana dapat bekerja di lingkungan berbasis web modern atau terus menggunakan Excel sebagai antarmuka utama, tanpa mengorbankan kemampuan audit, kinerja, atau integritas data. Kombinasi ini membantu mendorong adopsi di seluruh keuangan dan bisnis yang lebih luas sambil mendukung perencanaan terintegrasi dalam skala besar.
Kemampuan AI di Planning Analytics tertanam langsung ke alur kerja perencanaan. Dibangun di atas fondasi watsonx, platform ini mendukung perkiraan, deteksi, dan analisis driver untuk membantu tim menemukan pola, memahami driver, dan menilai skenario dengan lebih efektif. Asisten Planning Analytics menambahkan antarmuka berbahasa alami yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, menjelajahi insight, dan menjelaskan hasil sesuai konteks. Bersama-sama, kemampuan ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kepercayaan perkiraan, mengidentifikasi risiko dan outlier di awal siklus perencanaan, dan mengurangi waktu antara analisis dan pengambilan keputusan, tanpa memerlukan keahlian ilmu data yang mendalam.
Yang penting, kemampuan ini tersedia dalam produksi saat ini dan dirancang untuk meningkatkan perencanaan sehari-hari, bukan berada di luar proses.
Ketika AI menjadi lebih sentral dalam perencanaan, kepercayaan pada data dan prosesnya menjadi penting. Planning Analytics menyediakan kemampuan audit di seluruh sistem, melacak tindakan pengguna, dan memungkinkan pemulihan ke titik historis. Fondasi ini memungkinkan organisasi untuk mengadopsi perencanaan berbasis AI sekaligus memenuhi persyaratan tata kelola dan kepatuhan.
Pasar perencanaan perusahaan berkembang pesat. Organisasi mencari platform yang menggabungkan kemudahan penggunaan dengan fleksibilitas yang mendalam, mendukung berbagai pendekatan perencanaan, dan skala lintas wilayah dan fungsi. IBM Planning Analytics menjawab kebutuhan ini dengan opsi penerapan yang fleksibel, alur kerja yang dapat dikonfigurasi, dan fondasi manajemen kinerja perusahaan yang telah terbukti.
Kami percaya penobatan sebagai Pemimpin memperkuat komitmen IBM untuk membantu tim keuangan dan perencana bisnis beroperasi dengan kecepatan, kepercayaan diri, dan ketahanan yang lebih tinggi. Karena ketidakpastian telah menjadi norma, platform perencanaan harus melakukan lebih dari sekadar menghitung, itu harus menghubungkan data, orang, dan keputusan secara real time.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM Planning Analytics dan bagaimana solusi ini dapat mendukung perencanaan, penganggaran, dan perkiraan modern, akses IDC MarketScape atau minta demo hari ini.
Pengumuman ini didasarkan pada IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment (IDC #US52978625e, Januari 2026).