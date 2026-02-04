IBM Dinobatkan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2026 untuk Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Perkiraan Perusahaan

Setiap siklus perencanaan sering terasa sama: spreadsheet yang terpisah-pisah, terlalu banyak asumsi, dan hampir tidak cukup waktu untuk menghasilkan perkiraan yang dapat dipercaya bisnis. Ketika volatilitas meningkat dan para pemimpin menuntut jawaban yang lebih cepat, kesenjangan dalam alat perencanaan lama menjadi tidak mungkin untuk diabaikan.

Itulah sebabnya kami dengan gembira menyampaikan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications Vendor Assessment 2026.

Kami percaya pengakuan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di pasar. Perencanaan bukan lagi praktik keuangan berkala, ini menjadi kemampuan berkelanjutan di seluruh perusahaan yang menuntut kinerja, fleksibilitas, dan kecerdasan dalam skala besar.