IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform Observabilitas

Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform Observabilitas.

Pembeli observabilitas diminta untuk mengoperasikan aplikasi hybrid, platform cloud-native, dan beban kerja AI sambil mengurangi risiko, biaya, dan Mean Time To Resolution (MTTR). Menurut pendapat kami, pengakuan ini penting karena kategorinya berkembang melampaui telemetri dan menjadi intelijen operasional. Pengamatan pada tahun 2026 adalah tentang memahami dampak, menjelaskan penyebab, dan mengambil tindakan tepercaya di seluruh aplikasi, infrastruktur, sistem AI, dan layanan bisnis.

Kami percaya pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM® untuk membantu organisasi mencapai tujuan observabilitas yang berkembang ini, dan mengoperasikan lingkungan hybrid cloud, cloud-native, dan didukung AI yang semakin kompleks dengan percaya diri.

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