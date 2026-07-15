IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform Observabilitas

IBM® membantu organisasi menavigasi era pengamatan berikutnya dengan kecerdasan operasional yang didukung AI untuk lingkungan hybrid, cloud-native, dan berbasis AI saat ini.
Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform Observabilitas.
Pembeli observabilitas diminta untuk mengoperasikan aplikasi hybrid, platform cloud-native, dan beban kerja AI sambil mengurangi risiko, biaya, dan Mean Time To Resolution (MTTR). Menurut pendapat kami, pengakuan ini penting karena kategorinya berkembang melampaui telemetri dan menjadi intelijen operasional. Pengamatan pada tahun 2026 adalah tentang memahami dampak, menjelaskan penyebab, dan mengambil tindakan tepercaya di seluruh aplikasi, infrastruktur, sistem AI, dan layanan bisnis.
Kami percaya pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM® untuk membantu organisasi mencapai tujuan observabilitas yang berkembang ini, dan mengoperasikan lingkungan hybrid cloud, cloud-native, dan didukung AI yang semakin kompleks dengan percaya diri.
Bisnis saat ini menghadapi kenyataan yang sulit: aplikasi modern didistribusikan di cloud, kontainer, layanan, API, dan semakin banyak beban kerja yang didukung AI. Tantangannya tidak lagi hanya mengumpulkan telemetri. Ini adalah memahami apa yang penting, mengidentifikasi akar masalah dengan cepat dan membuat keputusan operasional yang percaya diri.
IBM® Instana dibangun untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan yang berbeda untuk observabilitas:
Bersama-sama, kemampuan ini membantu organisasi mengurangi kompleksitas operasional, mempercepat penyelesaian insiden, dan meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Di pasar di mana tim sering diminta untuk menyeimbangkan kesetiaan data, fleksibilitas penerapan, keterbukaan, dan kontrol biaya, Instana dirancang untuk mengurangi pertukaran tersebut.
Ketika AI menjadi semakin tertanam dalam aplikasi penting bisnis, observabilitas harus berkembang di sampingnya.
Inovasi terbaru Instana mencakup pengamatan khusus untuk aplikasi AI generatif, model bahasa besar (LLM) dan agen AI, membantu organisasi memahami kinerja aplikasi, aliran prompt, konsumsi token, dependensi dan perilaku operasional di seluruh sistem yang didukung AI.
IBM® juga telah memperkenalkan agen AI yang mempercepat penyelidikan insiden dan analisis akar masalah. Alih-alih mengandalkan kesimpulan yang dihasilkan AI yang buram, Instana menggabungkan analisis deterministik, model statistik, dan penjelasan AI generatif untuk membantu operator memahami tidak hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa itu terjadi dan tindakan apa yang akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat.
Pendekatan ini mencerminkan komitmen lama IBM® terhadap AI tepercaya dan menggunakan AI untuk menambah pengambilan keputusan manusia sambil mempertahankan transparansi, tata kelola, dan kontrol operasional. Ketika organisasi menskalakan AI di seluruh perusahaan, kepercayaan pada kecerdasan operasional menjadi sama pentingnya dengan kecepatan.
Di IBM® THINK, IBM® mengumumkan platform IBM® Concert, yang mewakili evolusi investasi IBM® di seluruh observabilitas, otomatisasi, ketahanan, dan pengoptimalan kinerja menjadi platform operasi agen terpadu.
Observabilitas adalah dasar untuk operasi modern. Di era observabilitas ini, tim membutuhkan lebih dari sekadar insight. Tim membutuhkan konteks bersama, prioritas, tata kelola, dan eksekusi terkoordinasi di seluruh alat dan tim yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem bisnis penting berjalan terus menerus.
Instana memainkan peran mendasar dalam platform Concert, menyediakan konteks pengamatan waktu nyata yang mendukung kecerdasan operasional. Melalui telemetri fidelitas penuh, kecerdasan ketergantungan real-time, kesadaran topologi, dan pengamatan beban kerja AI, Instana memberikan konteks tepercaya yang diperlukan untuk memahami kesehatan dan kinerja aplikasi, infrastruktur, dan sistem AI di seluruh lingkungan hybrid.
Concert dibangun di atas fondasi itu dengan menghubungkan bukti operasional dengan risiko, dampak bisnis, dan alur kerja remediasi dalam model operasional bersama. Ini membantu organisasi bergerak melampaui pengamatan tradisional dan respons insiden menuju intelijen operasional tepercaya, membantu tim memprioritaskan dan mengambil tindakan terkoordinasi dengan percaya diri untuk mengurangi risiko, meningkatkan kinerja, menjaga keberlangsungan bisnis, dan mengoptimalkan biaya dan kinerja di lingkungan perusahaan yang semakin kompleks.
Kami berterima kasih kepada pelanggan, mitra, dan tim IBM® yang masukan, inovasi, dan kolaborasinya terus membentuk evolusi Instana.
Karena pengamatan, AI, dan operasi terus lanjutkan, kami tetap berkomitmen untuk membantu organisasi beroperasi dengan kepercayaan, fleksibilitas, dan kontrol yang lebih besar.
Jelajahi IBM Instana Observability
Gartner Magic Quadrant untuk Platform Pengamatan, Padraig Byrne, Martin Caren, DB Cummings, Neil Young, 13 Juli 2026.
Gartner dan Magic Quadrant adalah merek dagang dari Gartner, Inc., dan/atau afiliasinya.
Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasinya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi Gartner berisi pendapat dari organisasi insight bisnis serta teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.