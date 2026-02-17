IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions

Ketika organisasi mempercepat adopsi AI generatif dan otomatisasi cerdas, kualitas data telah menjadi dasar bagi kinerja perusahaan. Sistem AI, platform analitik, dan alur kerja agen bergantung pada data yang akurat, diatur, dan kaya konteks. Pendekatan tradisional—pembuatan aturan manual, pembersihan reaktif, dan perkakas tersilo—tidak dirancang untuk skala dan kompleksitas ekosistem data modern.

Pendekatan IBM® terhadap peningkatan kualitas data, yang disampaikan melalui watsonx.data intelligence, menerapkan AI dan otomatisasi untuk membantu organisasi secara proaktif mengelola kepercayaan di seluruh siklus hidup data.