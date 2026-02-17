IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions

IBM® hari ini mengumumkan telah dinobatkan sebagai Pemimpin 2026 dalam Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions. Kami percaya bahwa pengakuan ini menggarisbawahi peran IBM® dalam mendefinisikan ulang kualitas data untuk era AI.
Ketika organisasi mempercepat adopsi AI generatif dan otomatisasi cerdas, kualitas data telah menjadi dasar bagi kinerja perusahaan. Sistem AI, platform analitik, dan alur kerja agen bergantung pada data yang akurat, diatur, dan kaya konteks. Pendekatan tradisional—pembuatan aturan manual, pembersihan reaktif, dan perkakas tersilo—tidak dirancang untuk skala dan kompleksitas ekosistem data modern.
Pendekatan IBM® terhadap peningkatan kualitas data, yang disampaikan melalui watsonx.data intelligence, menerapkan AI dan otomatisasi untuk membantu organisasi secara proaktif mengelola kepercayaan di seluruh siklus hidup data.
watsonx.data intelligence mengintegrasikan metadata, tata kelola, dan kemampuan ke dalam platform terpadu yang memungkinkan organisasi pindah dari remediasi reaktif ke kepercayaan berkelanjutan.
Kemampuan utama meliputi:
Dengan menerapkan AI untuk mengotomatiskan penemuan, pembuatan profil, dan pembuatan aturan, IBM® memungkinkan organisasi untuk menskalakan upaya tata kelola dan kualitas tanpa meningkatkan overhead manual.
Ini sangat penting karena sistem AI berkembang menuju arsitektur agen, di mana agen otomatis mengandalkan input data tepercaya untuk menjalankan tugas dan membuat keputusan. Kualitas data yang ditingkatkan membantu memastikan bahwa sistem ini beroperasi dengan transparansi dan kontrol.
Inisiatif AI modern bergantung pada beragam sumber data, termasuk data terstruktur, konten semi-terstruktur, dan dokumen tidak terstruktur.
watsonx.data intelligence mendukung ekstraksi, klasifikasi, dan vektorisasi konten tidak terstruktur, mempersiapkannya untuk contoh penggunaan AI sambil mempertahankan pengawasan tata kelola. Kemampuan garis keturunan terintegrasi memberikan keterlacakan dari dokumen sumber hulu melalui kumpulan data yang dikurasi dan input model AI hilir.
Visibilitas menyeluruh ini mendukung kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko, dan penjelasan—persyaratan penting saat organisasi menerapkan AI di lingkungan yang diatur dan sangat penting.
Kemampuan peningkatan kualitas data IBM® dirancang untuk beroperasi di lingkungan hybrid, multi-cloud, dan lokal. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk memodernisasi data mereka sambil mempertahankan standar tata kelola di seluruh arsitektur terdistribusi.
IBM® terus berinvestasi dalam kemampuan yang mendukung data fabric yang aktif dan cerdas—di mana metadata, kualitas, dan tata kelola secara dinamis menginformasikan sistem AI dan alur kerja otomatisasi.
Selain dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Solusi Kualitas Data Augmented, IBM® juga diakui sebagai Pemimpin dalam 2025 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions dan 2026 Gartner Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms. Bersama-sama, kami percaya pengakuan ini mencerminkan pendekatan terpadu IBM® untuk memberikan fondasi data tepercaya untuk AI.
Ketika perusahaan pindah dari eksperimen AI ke penerapan di seluruh perusahaan, kualitas data menjadi dasar bagi kinerja, kepatuhan, dan kepercayaan.
Platform watsonx.data intelligence IBM® membantu organisasi menanamkan peningkatan kualitas data di seluruh siklus hidup data dan AI—mendukung otomatisasi, transparansi, dan ketahanan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.
IBM® terus berinvestasi dalam kurasi produk data otonom, tata kelola yang didukung AI, dan manajemen terpadu data terstruktur dan tidak terstruktur melalui watsonx. Kami percaya pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM® untuk membantu organisasi membangun fondasi tepercaya untuk data dan AI saat ini dan di masa depan.
Pelajari selengkapnya tentang kepemimpinan IBM® dalam peningkatan kualitas data dan bagaimana watsonx.data intelligence dapat membantu organisasi Anda membangun sistem AI tepercaya.
