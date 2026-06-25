IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform AI Ilmu Data dan Machine learning

IBM® kembali dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant™] 2026 untuk AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) Platforms, untuk tahun kedua berturut-turut. IBM® meyakini bahwa pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam membantu organisasi mengoperasionalkan AI dengan tata kelola yang baik, fleksibilitas, dan hasil bisnis yang terukur.

Ketika organisasi beralih dari eksperimen AI ke lingkungan produksi, mereka memerlukan platform yang mampu mendukung skala, mengelola kompleksitas, dan memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Portofolio watsonx dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memungkinkan tim membangun, menerapkan, dan mengatur AI di seluruh lingkungan hybrid cloud secara percaya diri.

Portofolio produk AI watsonx menyatukan watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI, dan IBM® Bob menjadi sebuah tumpukan AI modular yang menyeluruh. Portofolio ini mendukung kolaborasi di seluruh tim data, teknik, dan bisnis untuk mengubah data perusahaan menjadi AI yang terkelola, transparan, dan bernilai.



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