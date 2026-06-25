IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Platform AI Ilmu Data dan Machine learning

Peta jalan produk IBM® dirancang untuk membantu organisasi mengoperasionalkan AI agen serta mengelola lingkungan AI yang semakin kompleks.
IBM® kembali dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant™] 2026 untuk AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) Platforms, untuk tahun kedua berturut-turut. IBM® meyakini bahwa pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam membantu organisasi mengoperasionalkan AI dengan tata kelola yang baik, fleksibilitas, dan hasil bisnis yang terukur.
Ketika organisasi beralih dari eksperimen AI ke lingkungan produksi, mereka memerlukan platform yang mampu mendukung skala, mengelola kompleksitas, dan memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Portofolio watsonx dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memungkinkan tim membangun, menerapkan, dan mengatur AI di seluruh lingkungan hybrid cloud secara percaya diri.
Portofolio produk AI watsonx menyatukan watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI, dan IBM® Bob menjadi sebuah tumpukan AI modular yang menyeluruh. Portofolio ini mendukung kolaborasi di seluruh tim data, teknik, dan bisnis untuk mengubah data perusahaan menjadi AI yang terkelola, transparan, dan bernilai.
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IBM® menawarkan kepada klien berbagai kemampuan komprehensif di seluruh portofolio watsonx yang mencakup data, AI, dan tata kelola.
IBM® terus berinvestasi pada portofolio watsonx guna mendukung generasi berikutnya dari AI enterprise. Fokus investasi tersebut mencakup perluasan agen AI dan alat yang dibangun sebelumnya, peningkatan kemampuan untuk mengelola sistem AI dalam skala besar, serta peningkatan nilai yang diperoleh perusahaan dari investasi AI yang telah dimiliki. Peta jalan produk IBM® dirancang untuk membantu organisasi mengoperasionalkan AI agen dan mengelola lingkungan AI yang semakin kompleks.
IBM® Bob merupakan salah satu inisiatif utama perusahaan pada tahun 2026.Bob adalah sistem eksekusi AI dan mitra agen yang mendorong produktivitas di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak—mengorkestrasi model, agen, dan alat untuk mengotomatiskan pekerjaan yang jauh melampaui sekadar pembuatan kode.
Dari inner loop hingga outer loop, IBM® Bob mencakup seluruh siklus kerja, mulai dari pengeditan, pembangunan, refactoring, penguatan keamanan, pengujian, dokumentasi, modernisasi, hingga CI/CD dalam skala besar. IBM® Bob secara berkelanjutan mengoptimalkan eksekusi AI dengan mencocokkan model yang paling tepat untuk setiap tugas, sehingga mampu menyeimbangkan biaya, kualitas, dan kinerja secara cerdas. IBM® Bob tidak sekadar menyediakan lebih banyak model—solusi ini menghadirkan hasil yang lebih baik dengan biaya serendah mungkin, dilengkapi tata kelola bawaan tanpa menambah kompleksitas bagi tim Anda. Pendekatan ini selaras dengan prinsip IBM® yang mengedepankan keterbukaan, hybrid, dan AI yang bertanggung jawab.
Inovasi terbaru IBM® pada watsonx.data dan Confluent secara langsung menjawab kebutuhan akan lapisan konteks terpadu dalam sistem AI multiagen. Dengan menggabungkan konteks semantik, streaming real time, OpenRAG, OpenSearch, serta kecerdasan data yang dikelola di seluruh lingkungan hybrid, IBM® memungkinkan perusahaan mengoperasionalkan AI yang tepercaya dan sadar konteks dalam skala besar.
Atribusi: Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17 Juni 2026
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