IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin di Kuadran Ajaib 2025 untuk Manajemen Akses — Perspektif IBM®

Kami percaya pengakuan ini memvalidasi strategi jangka panjang IBM®: membangun fondasi keamanan yang mengutamakan identitas yang membantu organisasi menyatukan akses, tata kelola, dan insight risiko di seluruh lingkungan terdistribusi.

diterbitkan 4 Desember 2025
Ilustrasi digital jendela dan dasbor
By Bob Slocum

Kami bangga berbagi bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin dalam Magic Quadrant 2025 untuk Manajemen Akses. Bagi kami, pengakuan ini mencerminkan kekuatan portofolio IBM® Security Verify kami dan investasi lanjutkan kami dalam memberikan akses yang aman dan tanpa gesekan untuk setiap identitas di lingkungan hybrid dan multi-cloud.

Memenuhi kebutuhan yang berkembang dari program identitas modern

Di IBM®, selama beberapa tahun terakhir, kami telah mempercepat inovasi di seluruh portofolio Verify untuk memenuhi kebutuhan program identitas modern yang terus berkembang. Kami telah memperluas opsi autentikasi tanpa kata sandi dan anti phishing, memperkuat pengalaman pengguna kami untuk pendaftaran dan orientasi, dan memperluas dukungan untuk penyedia identitas modern dan ekosistem aplikasi. Di seluruh identitas tenaga kerja, pelanggan, dan mitra—bersama dengan kategori identitas mesin dan beban kerja yang berkembang pesat—IBM® Verify memberikan kemampuan dalam data identitas, otomatisasi siklus hidup, tata kelola, dan akses adaptif.

Berfokus membantu klien terhubung dengan aman di mana saja

Ketika identitas menjadi jaringan penghubung kepercayaan digital, IBM® tetap fokus membantu klien menghubungkan orang, data, dan beban kerja dengan aman di mana-mana. Peta jalan kami memprioritaskan inovasi dalam pengalaman tanpa kata sandi, akses berbasis risiko adaptif, tata kelola yang didukung AI, dan arsitektur identitas hibrida yang berskala di seluruh cloud, pusat data, dan lingkungan berbasis AI. Kami melihat ini sebagai tonggak sejarah dalam komitmen kami untuk memungkinkan akses yang aman dan mulus di skala perusahaan.

“Identitas sekarang menjadi jaringan penghubung kepercayaan digital modern,” kata Patrick Wardrop, Direktur Verify Products. “Kami percaya bahwa pengakuan ini menegaskan kemajuan kami dalam akses adaptif tanpa kata sandi dan tata kelola yang ditanami AI yang membantu klien memastikan interaksi yang aman dan bebas hambatan di seluruh pengguna, layanan, dan beban kerja.”

Tiga pilar utama manajemen akses

IBM® Verify dibangun di sekitar tiga pilar inti yang menentukan masa depan manajemen akses:

1. Akses aman dan lancar

Autentikasi tanpa kata sandi dan anti phishing didukung oleh AI adaptif, memberikan pengalaman yang mulus dan aman bagi pengguna, mitra, dan identitas mesin.

2. Tata kelola terpadu dan insight risiko identitas

Direktori terkonsolidasi, manajemen siklus hidup otomatis, dan pemantauan berkelanjutan melalui ITDR dan ISPM, memungkinkan kebijakan yang konsisten dan mengutamakan identitas di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.

3. Struktur identitas hybrid yang berbasis AI

Landasan agnostik vendor yang dapat diskalakan yang menghubungkan orang, beban kerja, API, dan agen AI melalui akses, tata kelola, dan analitik terpadu—mendukung Zero Trust dan transformasi digital yang aman.

Bersama-sama, kemampuan ini membentuk visi IBM® untuk masa depan identitas: struktur cerdas dan terpadu yang mengamankan setiap identitas, menyederhanakan operasi, dan memungkinkan kepercayaan di mana-mana.

Jelajahi salinan lengkap 2025 Gartner Magic Quadrant untuk Manajemen Akses

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead