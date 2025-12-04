IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin di Kuadran Ajaib 2025 untuk Manajemen Akses — Perspektif IBM®

Di IBM®, selama beberapa tahun terakhir, kami telah mempercepat inovasi di seluruh portofolio Verify untuk memenuhi kebutuhan program identitas modern yang terus berkembang. Kami telah memperluas opsi autentikasi tanpa kata sandi dan anti phishing, memperkuat pengalaman pengguna kami untuk pendaftaran dan orientasi, dan memperluas dukungan untuk penyedia identitas modern dan ekosistem aplikasi. Di seluruh identitas tenaga kerja, pelanggan, dan mitra—bersama dengan kategori identitas mesin dan beban kerja yang berkembang pesat—IBM® Verify memberikan kemampuan dalam data identitas, otomatisasi siklus hidup, tata kelola, dan akses adaptif.

Kami percaya pengakuan ini memvalidasi strategi jangka panjang IBM®: membangun fondasi keamanan yang mengutamakan identitas yang membantu organisasi menyatukan akses, tata kelola, dan insight risiko di seluruh lingkungan terdistribusi. Dengan merek global, keahlian industri yang mendalam, dan salah satu ekosistem mitra identitas dan keamanan terbesar di pasar, IBM® terus bersaing secara efektif di berbagai kebutuhan manajemen akses—mulai dari akses tenaga kerja perusahaan hingga otentikasi konsumen hingga akses tingkat mesin untuk API, beban kerja, dan sistem AI.