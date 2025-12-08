IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025

Pelanggan secara konsisten menyampaikan bahwa watsonx.governance mampu mempercepat proses audit, meningkatkan pengawasan saat waktu proses, menerapkan tata kelola di mana pun model berada, serta menskalakan inisiatif AI secara bertanggung jawab. Perusahaan seperti Deloitte menggunakan platform ini sebagai fondasi tata kelola AI terpadu untuk manajemen risiko dan kepatuhan—mencakup pengelolaan kewajiban regulasi, risiko, dan kontrol AI sepanjang siklus hidup, serta sebagai cetak biru bagi klien yang ingin menerapkan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.
Perusahaan terkemuka lainnya juga berbagi pandangan ini. EY, misalnya, menanamkan tata kelola AI yang kuat ke dalam platform pajak dan keuangannya untuk membantu klien mengoperasionalkan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.
“Ketika fungsi pajak mempercepat penggunaan AI, kerangka kerja tata kelola yang kuat menjadi penting untuk memastikan kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan di setiap model dan proses,” kata Christopher Aiken, pemimpin Platform Pajak di EY. “Di EY, kami melihat platform tata kelola AI seperti IBM® watsonx.governance sebagai dasar untuk membantu para pemimpin pajak dan keuangan menerapkan AI secara bertanggung jawab, menghubungkan pengawasan model, penyelarasan peraturan, dan manajemen risiko operasional. Pendekatan holistik ini tidak hanya mengelola risiko—tetapi juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan skala AI dengan percaya diri dan memberikan hasil pajak yang lebih akurat, dapat diaudit, dan tepercaya.”
Kami percaya pengenalan IDC MarketScape menyoroti kenyataan sederhana: beralih dari pilot AI ke produksi menjadi lebih cepat dan berisiko lebih rendah ketika tata kelola dilakukan dengan benar.
