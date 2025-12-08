IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025

Kami senang berbagi bahwa IBM® telah diposisikan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025.

Ketika perusahaan berusaha untuk menskalakan inisiatif AI mereka, tata kelola AI membantu mempercepat adopsi AI yang tepercaya. Bagi klien dan mitra kami, kesimpulannya sederhana: dengan watsonx.governance, Anda dapat mengelola model, agen, dan risiko di berbagai cloud, serta mengintegrasikannya secara fleksibel ke dalam tumpukan teknologi yang sudah ada untuk mengatur AI di mana pun AI tersebut berada.

Laporan tersebut menyatakan, “Organisasi sebaiknya mempertimbangkan IBM watsonx.governance ketika membutuhkan tata kelola AI yang komprehensif dan lintas platform, mencakup machine learning tradisional, AI generatif, dan AI agen dalam lingkungan multicloud maupun hybrid.” Ini sangat ideal untuk industri seperti keuangan, perawatan kesehatan, dan pemerintah yang membutuhkan kepatuhan dengan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa, NIST AI RMF, dan ISO 42001. Platform ini menawarkan alur kerja kepatuhan otomatis, kontrol berbasis–AI Risk Atlas, serta pedoman real-time, yang didukung oleh penerapan modular, integrasi terbuka, dan inovasi hasil IBM® Research–untuk menghadirkan tata kelola AI yang dapat diskalakan dan berkelas enterprise.