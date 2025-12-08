Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025

Dengan IBM® watsonx.governance, Anda dapat mengelola model, agen, dan risiko di seluruh cloud, mengintegrasikannya secara fleksibel ke dalam tumpukan teknologi yang ada untuk mengatur AI di mana pun ia berada. 

diterbitkan 8 Desember 2025
Kami senang berbagi bahwa IBM® telah diposisikan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025.  

Ketika perusahaan berusaha untuk menskalakan inisiatif AI mereka, tata kelola AI membantu mempercepat adopsi AI yang tepercaya. Bagi klien dan mitra kami, kesimpulannya sederhana: dengan watsonx.governance, Anda dapat mengelola model, agen, dan risiko di berbagai cloud, serta mengintegrasikannya secara fleksibel ke dalam tumpukan teknologi yang sudah ada untuk mengatur AI di mana pun AI tersebut berada.  

Laporan tersebut menyatakan, “Organisasi sebaiknya mempertimbangkan IBM watsonx.governance ketika membutuhkan tata kelola AI yang komprehensif dan lintas platform, mencakup machine learning tradisional, AI generatif, dan AI agen dalam lingkungan multicloud maupun hybrid.” Ini sangat ideal untuk industri seperti keuangan, perawatan kesehatan, dan pemerintah yang membutuhkan kepatuhan dengan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa, NIST AI RMF, dan ISO 42001. Platform ini menawarkan alur kerja kepatuhan otomatis, kontrol berbasis–AI Risk Atlas, serta pedoman real-time, yang didukung oleh penerapan modular, integrasi terbuka, dan inovasi hasil IBM® Research–untuk menghadirkan tata kelola AI yang dapat diskalakan dan berkelas enterprise.

Model analisis vendor IDC MarketScape dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kesesuaian kompetitif teknologi dan pemasok di pasar tertentu. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penilaian yang ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif, yang menghasilkan satu ilustrasi grafis tunggal untuk merepresentasikan posisi setiap pemasok dalam pasar tertentu. Skor kemampuan mengukur produk pemasok, go-to-market, dan eksekusi bisnis dalam jangka pendek. Skor strategi mengukur keselarasan strategi pemasok dengan kebutuhan pelanggan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Pangsa pasar pemasok diwakili oleh ukuran ikon.

Mengapa tata kelola AI terpadu lebih penting sekarang

Tumpukan AI cepat terdiversifikasi: pipeline ML tradisional berada di sebelah LLM yang disetel dengan baik dan AI agen. Perusahaan memanfaatkan aset dari berbagai sumber dan menerapkan di berbagai platform. Oleh karena itu, tata kelola yang hanya memantau satu jenis AI tidak akan memotongnya.  

Tata kelola perlu mencakup ML, gen AI, dan AI agen dengan kontrol real-time dan kepatuhan berdasarkan desain. Perusahaan membutuhkan solusi platform agnostik yang dapat menegakkan kebijakan, membuktikan kepatuhan, dan mengelola kontrol di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud. Dengan tekanan dan mandat untuk berbuat lebih banyak dengan AI, ini telah menjadi persyaratan tingkat dewan.  

Tiga kekuatan yang mendorong urgensi ini: 

  1. Memperluas kebutuhan untuk evaluasi dan observasi:  Seiring pertumbuhan sistem ML, generatif, dan agen, begitu pula kompleksitas dan risiko operasional. Agen AI dengan cepat bergerak dari pilot ke produksi, dan perusahaan semakin mencari cara untuk mengoptimalkan alur kerja sambil meminimalkan paparan dan meningkatkan kontrol. 
  2. Kebutuhan akan pemantauan real-time: Serangan prompt injection, jailbreak, kebocoran data, dan halusinasi kini menuntut penerapan kebijakan, evaluator in-the-loop, serta guardrail real-time, bukan sekadar evaluasi offline atau peninjauan pasca-kejadian.  
  3. Perlu menyesuaikan diri dengan peraturan yang berkembang dan rumit: Organisasi harus menunjukkan kesesuaian dengan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa, NIST AI RMF dan ISO 42001 dengan bukti yang dapat diaudit.  

Kerangka kerja evaluasi IDC MarketScape

Kerangka kerja evaluasi IDC MarketScape yang ketat memberikan penilaian pihak ketiga yang objektif yang dapat dipercaya organisasi ketika membuat keputusan teknologi evaluasi model AI gen berdasarkan:  

  • Kemampuan: Penilaian IDC MarketScape meneliti tata kelola AI terpadu di seluruh siklus hidup ML tradisional, gen AI, dan AI agen. Mereka mengevaluasi kemampuan yang mencakup definisi dan perencanaan masalah, pengembangan model, penerapan, waktu proses, dan manajemen risiko, keamanan, dan kepatuhan yang berkelanjutan. 
  • Bukti dari pelanggan: IDC MarketScape menggabungkan referensi pelanggan langsung yang diberikan vendor tentang nilai yang diberikan, kemudahan penggunaan, pengalaman implementasi, dan kepuasan keseluruhan, memberikan poin bukti nyata di luar demo produk atau tes laboratorium. 
  • Kesiapan masa depan: Perspektif strategi IDC MarketScape mengevaluasi seberapa baik posisi vendor untuk 3-5 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan program kesuksesan pelanggan, cakupan pengiriman, fungsionalitas yang direncanakan, solusi industri, ekosistem mitra, strategi pertumbuhan, dan kecepatan R&D. 

Bagaimana IBM® watsonx.governance unggul

Tata kelola menyeluruh yang tidak bergantung pada platform: 

  • Kelola AI di mana pun AI tersebut dikembangkan (IBM®, open source, OpenAI, AWS, Meta, maupun platform lainnya) serta di mana pun AI dijalankan, termasuk di IBM® Cloud dan AWS (termasuk GovCloud), Azure, Oracle Cloud, on-prem, dan hybrid—tanpa platform ulang. 

Observabilitas Agen AI

  • Mengamati kinerja agen di luar waktu aktif. Lacak akurasi, halusinasi, dan relevansi konteks dengan telemetri yang mulus dan penangkapan jejak penalaran untuk auditabilitas penuh. 
  • Secara terus menerus menilai perilaku agen melalui pengujian otomatis dan tolok ukur versi untuk memastikan keamanan, keandalan, dan reproduktifitas di seluruh pembaruan. 
  • Seimbangkan biaya, latensi, dan kinerja dengan insight yang divisualisasikan yang mengidentifikasi masalah, merekomendasikan perbaikan, dan memungkinkan penyempurnaan kinerja agen secara berkelanjutan. 

Jaminan keputusan dalam produksi

  • Perlakukan agen sebagai aset yang diatur; evaluasi in-the-loop berkelanjutan, penegakan kebijakan, dan blokir/rute/fallback otomatis bila diperlukan.
  • Perutean dinamis, seperti secara otomatis memicu penelusuran web eksternal atau alur kerja alternatif saat kualitas kontekstual rendah. 

Kepatuhan dan keamanan terintegrasi: 

  • Pendekatan terpadu terhadap penilaian risiko dan perencanaan kepatuhan yang memungkinkan identifikasi proaktif atas kewajiban dan kontrol, sehingga risiko dapat diminimalkan dan kepatuhan terhadap kebijakan internal, standar industri, serta regulasi dapat terjaga.
  • Integrasi dengan Guardium AI Security menambahkan deteksi AI bayangan dan pandangan terpadu tentang metrik tata kelola dan keamanan. 

Apa yang dikatakan pelanggan kepada kami 

Pelanggan secara konsisten menyampaikan bahwa watsonx.governance mampu mempercepat proses audit, meningkatkan pengawasan saat waktu proses, menerapkan tata kelola di mana pun model berada, serta menskalakan inisiatif AI secara bertanggung jawab. Perusahaan seperti Deloitte menggunakan platform ini sebagai fondasi tata kelola AI terpadu untuk manajemen risiko dan kepatuhan—mencakup pengelolaan kewajiban regulasi, risiko, dan kontrol AI sepanjang siklus hidup, serta sebagai cetak biru bagi klien yang ingin menerapkan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.

Perusahaan terkemuka lainnya juga berbagi pandangan ini. EY, misalnya, menanamkan tata kelola AI yang kuat ke dalam platform pajak dan keuangannya untuk membantu klien mengoperasionalkan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.

“Ketika fungsi pajak mempercepat penggunaan AI, kerangka kerja tata kelola yang kuat menjadi penting untuk memastikan kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan di setiap model dan proses,” kata Christopher Aiken, pemimpin Platform Pajak di EY. “Di EY, kami melihat platform tata kelola AI seperti IBM® watsonx.governance sebagai dasar untuk membantu para pemimpin pajak dan keuangan menerapkan AI secara bertanggung jawab, menghubungkan pengawasan model, penyelarasan peraturan, dan manajemen risiko operasional. Pendekatan holistik ini tidak hanya mengelola risiko—tetapi juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan skala AI dengan percaya diri dan memberikan hasil pajak yang lebih akurat, dapat diaudit, dan tepercaya.” 

Kami percaya pengenalan IDC MarketScape menyoroti kenyataan sederhana: beralih dari pilot AI ke produksi menjadi lebih cepat dan berisiko lebih rendah ketika tata kelola dilakukan dengan benar. 

Apakah Anda ingin analisis lengkap? Baca kutipan IDC MarketScape di sini dan jelajahi bagaimana watsonx.governance dapat memenuhi kebutuhan tata kelola AI Anda. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance