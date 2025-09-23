IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Produk Teknologi Evaluasi Gen AI Seluruh Dunia 2025.
Kami percaya pengakuan ini mencerminkan dampak yang berkembang dan inovasi berkelanjutan dari IBM watsonx.governance—dan Komitmen IBM untuk memenuhi tuntutan modern akan AI yang tepercaya, dapat diskalakan, dan bertanggung jawab.
“Perusahaan dengan lingkungan teknologi yang beragam mungkin menemukan bahwa IBM mewakili pemasok netral—misalnya, tidak terikat dengan layanan cloud tertentu. Selain itu, perusahaan yang menghargai rangkaian penawaran IBM yang saling melengkapi yang lebih luas, termasuk dokumentasi otomatis, batasan, dan penawaran keamanan, harus mempertimbangkan IBM,” kata laporan IDC MarketScape.
Model analisis vendor IDC MarketScape dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kecocokan kompetitif teknologi dan pemasok di pasar tertentu. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penilaian yang ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif yang memberikan satu ilustrasi grafis tentang posisi setiap pemasok dalam pasar tertentu. Skor Kemampuan mengukur produk pemasok, go-to-market, dan eksekusi bisnis dalam jangka pendek. Skor Strategi mengukur penyelarasan strategi pemasok dengan kebutuhan pelanggan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Pangsa pasar pemasok ditunjukkan oleh ukuran ikon
Kerangka kerja evaluasi IDC MarketScape yang ketat memberikan penilaian pihak ketiga yang objektif yang dapat dipercaya organisasi ketika membuat keputusan teknologi evaluasi model AI.
Kerangka kerja ini mempertimbangkan 5 kategori berikut:
Apa yang kami yakini merupakan kekuatan IBM:
IBM watsonx.governance menawarkan pendekatan terpadu untuk mengelola seluruh siklus hidup AI, mulai dari pengembangan hingga penerapan. Dengan kuesioner yang dipandu, pengguna dapat mendefinisikan masalah bisnis, membantu menemukan dan mengidentifikasi potensi risiko, serta mengungkapkan strategi mitigasi.
Dimensi risiko ini dipetakan ke dalam metrik yang dapat digunakan selama proses evaluasi. Selain itu, proses terintegrasi ini secara otomatis mengekstrak metadata selama proses evaluasi, menyimpannya dalam lembar fakta terpusat dan memberikan catatan transparan tentang proses pengembangan aplikasi, termasuk informasi tentang model, templat prompt, dan banyak lagi. Dengan memasukkan teknologi evaluasi ke dalam siklus hidup yang terintegrasi erat ini, yang mencakup dokumentasi, kami membedakan diri kami sebagai solusi ideal untuk pengguna perusahaan.
Dengan mengintegrasikan data risiko, penilaian risiko dan pengendalian, peristiwa kerugian internal dan eksternal, serta indikator atau metrik risiko utama, tim dapat memperoleh pandangan komprehensif tentang postur risiko mereka di seluruh perusahaan. Ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi secara otomatis risiko saat timbul, secara real-time. Selain itu, IBM watsonx.governance memberikan peringkat risiko otomatis, sehingga tim risiko mendapatkan penilaian tingkat risiko yang jelas dan objektif. Dasbor dinamis dan bagan memfasilitasi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan analisis yang cepat, sementara peringatan otomatis memungkinkan remediasi tepat waktu ketika ambang risiko dilanggar.
Dengan IBM watsonx.governance, pengguna memiliki akses ke berbagai metrik yang dibangun sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem AI. Ini termasuk metrik untuk identifikasi penyimpangan, kinerja model, dan area utama lainnya:
Metrik ini, antara lain memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem AI. Selain itu, pengguna dapat membuat metrik untuk menyesuaikan evaluasi mereka dengan persyaratan bisnis dan profil risiko tertentu, yang memberikan kerangka kerja evaluasi yang komprehensif.
Inovasi lain oleh tim IBM adalah "Studio Evaluasi." Fitur ini memberikan dua kemampuan utama:
Studio evaluasi membantu pengembang mengevaluasi berbagai versi prompt pada kumpulan data dan membandingkan hasilnya dalam antarmuka pengguna yang intuitif. Fitur ini juga memberikan dukungan untuk peringkat khusus yang unik di mana pengguna dapat membuat skema peringkat khusus dengan memilih metrik dan memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan. Ini membantu pengguna dengan mudah mengoptimalkan prompt yang akan digunakan dalam alat atau agen.
watsonX.governance, studio evaluasi juga mendukung pelacakan eksperimen yang merupakan alat yang ampuh untuk membangun sistem AI agen yang lebih baik. Anda dapat dengan cepat menyiapkan eksperimen, mencoba berbagai varian (agen) dan menandainya dengan detail seperti model, retriever, atau prompt yang Anda gunakan. Perbandingan berdampingan berdasarkan latensi, biaya, dan kualitas (seperti kesetiaan) memudahkan Anda untuk melihat mana yang bekerja paling baik. Yang terpenting, platform ini membantu Anda menyimpan kode yang tepat untuk setiap proses, membebaskan waktu pengembang dari menyimpan setiap versi dan membiarkan mereka berfokus membangun dan meningkatkan agen.
Solusi IBM watsonx.governance mendukung evaluator terintegrasi dan siap pakai berbasis dekorator, yang menetapkan standar baru untuk tata kelola agen, memberikan pelanggan kemampuan untuk mengevaluasi metrik dan menggunakannya untuk memutuskan alur eksekusi Agen. IBM watsonx.governance juga mendukung evaluasi agen offline melalui evaluator agen yang membantu mengevaluasi agen AI pada data pengujian saat mereka dibangun. Fitur utama meliputi:
Alat inovatif ini menawarkan visibilitas dan kontrol yang tak tertandingi atas kinerja agen, memungkinkan pelanggan untuk mengoptimalkan alur kerja mereka dan mendorong hasil yang lebih baik.
Untuk lebih memberdayakan tim AI/ML Ops, IBM berkomitmen untuk mendorong inovasi dengan serangkaian fitur baru. Dalam rilis mendatang, Anda akan menikmati fitur tata kelola agen tambahan, seperti:
Tata kelola tidak lagi menjadi penghalang yang ditentukan oleh kepatuhan dan audit. Fitur ini kini menjadi penggerak penskalaan, memberdayakan tim untuk membangun sistem gen AI yang tangguh, transparan, dan siap untuk penerapan perusahaan. Tata kelola menyangkut membangun agen AI, aplikasi, dan model yang efisien, aman, dan dapat dipercaya sejak awal.
Seiring dengan terus berkembangnya gen AI, watsonx.governance memungkinkan tim untuk bergerak cepat dengan penuh percaya diri, transparansi, dan kontrol. Pendekatan kami pada evaluasi berfokus pada manajemen risiko real-time, manajemen eksperimen otomatis, serta pelacakan dan transparansi di setiap tahap. Dibangun dengan mempertimbangkan kompleksitas dunia nyata, watsonx.governance membantu tim meningkatkan skala secara bertanggung jawab, mengurangi risiko, dan membuka potensi penuh gen AI tanpa memperlambat Anda.
Pelajari selengkapnya tentang IBM® watsonx.governance