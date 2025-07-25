IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Platform Inteligensi Bisnis dan Analisis

25 Juli 2025

Daniel Machacek

Product Marketing Manager, Data & AI

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025. Pengakuan ini mencerminkan dampak yang berkembang dan inovasi berkelanjutan dari IBM® Cognos Analytics—dan komitmen IBM untuk memenuhi tuntutan modern untuk kecerdasan bisnis yang tepercaya, dapat diskalakan, dan dilengkapi AI.

"Organisasi selalu berusaha untuk menjadi 'berbasis data' atau menginginkan 'kecepatan keputusan' untuk merespons dinamika internal atau pasar dengan lebih baik," kata laporan IDC MarketScape. "Namun, pasar inteligensi bisnis dan analitik telah berkembang, dan organisasi menginginkan lebih dari sekadar dasbor. Penggunaan AI/ML dan pemrosesan bahasa alami bukanlah hal baru di BIA, tetapi kemampuan untuk mengotomatiskan fitur-fitur ini dan menyederhanakan interaksi memang menjanjikan untuk mendorong peningkatan adopsi.”

Baca salinan laporan.

Maju dengan AI, tata kelola AI, dan fleksibilitas

IBM diakui karena kekuatan berikut:

  • Platform berstandar perusahaan yang matang dengan dukungan untuk pelaporan, dasbor, dan penemuan data yang diatur
  • Fitur AI tingkat lanjut, termasuk kueri bahasa alami, pembuatan insight otomatis, dan analisis prediktif yang didukung oleh watsonx
  • Integrasi dengan portofolio AI dan data IBM yang lebih luas, yang memfasilitasi manajemen data dan analitik menyeluruh

IDC MarketScape juga mencatat, "Vendor melakukan investasi yang menyoroti ketertelusuran dan kejelasan respons AI mereka. Mereka juga membangun lapisan semantik mereka untuk memastikan respons yang akurat." Kami percaya ini sejalan dengan pendekatan IBM untuk mendasarkan AI pada lapisan semantik yang diatur dan mendukung adopsi yang bertanggung jawab dan berskala perusahaan.

Mendukung kebutuhan tim analitik yang terus berkembang

Ketika organisasi memodernisasi lingkungan BI mereka dan berinvestasi dalam strategi data “siap AI”, kemampuan untuk menskalakan analitik di seluruh pengguna dan contoh penggunaan sangat penting. Cognos Analytics mendukung perjalanan ini melalui otomatisasi, arsitektur fleksibel, dan integrasi di seluruh ekosistem hybrid cloud dan AI IBM.

Unduh salinan IDC MarketScape untuk mempelajari mengapa IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dan bagaimana IBM Cognos Analytics membantu organisasi mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

Unduh kutipannya

Pelajari selengkapnya tentang IBM Cognos Analytics

Sumber: Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025, dokumen #US52034725e, Juli 2025.

Pelajari lebih lanjut Unduh kutipannya Jelajahi IBM Cognos Analytics