IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape 2025 untuk Platform Inteligensi Bisnis dan Analisis

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025. Pengakuan ini mencerminkan dampak yang berkembang dan inovasi berkelanjutan dari IBM® Cognos Analytics—dan komitmen IBM untuk memenuhi tuntutan modern untuk kecerdasan bisnis yang tepercaya, dapat diskalakan, dan dilengkapi AI.

"Organisasi selalu berusaha untuk menjadi 'berbasis data' atau menginginkan 'kecepatan keputusan' untuk merespons dinamika internal atau pasar dengan lebih baik," kata laporan IDC MarketScape. "Namun, pasar inteligensi bisnis dan analitik telah berkembang, dan organisasi menginginkan lebih dari sekadar dasbor. Penggunaan AI/ML dan pemrosesan bahasa alami bukanlah hal baru di BIA, tetapi kemampuan untuk mengotomatiskan fitur-fitur ini dan menyederhanakan interaksi memang menjanjikan untuk mendorong peningkatan adopsi.”

Baca salinan laporan.