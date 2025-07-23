22 Juli 2025
Kami sangat senang mengumumkan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025. Kami percaya pengakuan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk membantu perusahaan memodernisasi dan mengotomatiskan pengembangan perangkat lunak mereka dengan AI berstandar perusahaan.
Tim perangkat lunak saat ini menghadapi tekanan yang meningkat untuk penyediaan yang lebih cepat, memodernisasi sistem yang menua, dan memastikan keamanan dan skalabilitas di lingkungan hybrid yang makin kompleks. Pengembang tidak hanya mencari alat—mereka mencari solusi cerdas yang memberdayakan mereka untuk membangun, menerapkan, dan memelihara aplikasi dengan mudah, dengan AI sebagai mitra tepercaya di setiap langkah.
IBM® watsonx Code Assistant, diluncurkan pada tahun 2023 dan dibangun berbasis model dasar Granite yang kuat, dirancang khusus untuk kebutuhan kompleks organisasi besar. Alat ini menyediakan pembuatan kode yang didukung AI dan modernisasi ke hybrid cloud dan lingkungan lama—di mana banyak perusahaan masih menjalankan beban kerja paling penting mereka.
Watsonx Code Assistant diakui karena kekuatannya di 5 bidang berikut:
Sementara dukungannya untuk paradigma cloud-native yang muncul seperti nirserver dan Terraform masih berkembang, watsonx Code Assistant telah memberikan nilai luar biasa bagi perusahaan dengan kebutuhan modernisasi yang kompleks dan didorong oleh kepatuhan.
Dari layanan keuangan hingga pemerintah dan perawatan kesehatan, organisasi yang beroperasi di sektor yang diatur dengan ketat mengandalkan watsonx Code Assistant untuk memodernisasi dengan aman, efisien, dan dalam skala besar. Kemampuan berstandar perusahaan dan penerapannya yang fleksibel menjadikannya mitra tepercaya bagi mereka yang memprioritaskan ketahanan dan tata kelola operasional.
Baca salinan IDC MarketScape untuk mempelajari mengapa IBM adalah Pemimpin dalam Teknologi Pengodean AI dan Rekayasa Perangkat Lunak.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" oleh: Arnal Dayaratna, Juli 2025, IDC # US52982525IDC
Model analisis vendor MarketScape dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kesesuaian kompetitif pemasok TIK di pasar tertentu. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penilaian yang ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif yang menghasilkan ilustrasi grafis tunggal dari posisi setiap vendor dalam pasar tertentu. Skor Kemampuan mengukur produk vendor, peluncuran, dan eksekusi bisnis dalam jangka pendek. Skor Strategi mengukur keselarasan strategi vendor dengan kebutuhan pelanggan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Pangsa pasar vendor diwakili oleh ukuran lingkaran.