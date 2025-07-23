Tim perangkat lunak saat ini menghadapi tekanan yang meningkat untuk penyediaan yang lebih cepat, memodernisasi sistem yang menua, dan memastikan keamanan dan skalabilitas di lingkungan hybrid yang makin kompleks. Pengembang tidak hanya mencari alat—mereka mencari solusi cerdas yang memberdayakan mereka untuk membangun, menerapkan, dan memelihara aplikasi dengan mudah, dengan AI sebagai mitra tepercaya di setiap langkah.

IBM® watsonx Code Assistant, diluncurkan pada tahun 2023 dan dibangun berbasis model dasar Granite yang kuat, dirancang khusus untuk kebutuhan kompleks organisasi besar. Alat ini menyediakan pembuatan kode yang didukung AI dan modernisasi ke hybrid cloud dan lingkungan lama—di mana banyak perusahaan masih menjalankan beban kerja paling penting mereka.