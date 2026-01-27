Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam HFS Horizons 2025 untuk Layanan Sumber dan Pengadaan

Kepemimpinan IBM® dalam laporan HFS Horizons bukan hanya sebuah lencana — ini merupakan cerminan dari bagaimana kami membantu klien menata kembali pengadaan sebagai pendorong strategis nilai bisnis.

diterbitkan 27 Januari 2026
Pengadaan saat ini lebih dari sekadar pengurangan biaya. Ini tentang membangun ketahanan, ketangkasan, dan menciptakan nilai di seluruh perusahaan. Seperti dicatat oleh HFS, perbatasan berikutnya adalah orkestrasi, di mana teknologi, data, dan orang bekerja sama untuk memberikan hasil yang lebih baik.

Di Procurement Operations IBM®, misi kami tetap jelas: membantu pelanggan menavigasi harapan yang meningkat, menyusut anggaran, dan kompleksitas yang semakin meningkat. Saat kami melangkah ke 2026, kami memulai tahun ini dengan energi dan fokus baru untuk Lanjutkan mendorong transformasi dan memberikan nilai strategis bagi klien kami. Laporan HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) menggarisbawahi komitmen kami untuk memungkinkan transformasi ini dan menciptakan dampak nyata dalam perusahaan.

Tren-tren utama yang membentuk pengadaan

Laporan HFS Horizons menunjukkan beberapa perubahan mendefinisikan kembali operasi pengadaan:

  • AI dalam skala besar: Agen cerdas dan AI generatif bergerak dari pilot ke produksi, mendukung pembelian terpandu, negosiasi co-pilot, dan analisis risiko kontrak.
  • Orkestrasi sebagai layanan: Perusahaan menginginkan mitra yang dapat berintegrasi di berbagai tumpukan teknologi tanpa platform ulang penuh, menjadikan interoperabilitas sebagai prioritas.
  • Model yang berfokus pada hasil: Para penyedia layanan berfokus pada dampak bisnis yang terukur—peningkatan kepatuhan, waktu siklus yang lebih cepat, dan peningkatan kolaborasi pemasok.
  • Keuntungan pengadaan langsung: Di luar pengeluaran tidak langsung, strategi pengadaan kini meluas lebih dalam ke bahan baku dan logistik langsung, yang didukung oleh pemodelan berbasis skenario.
Bagaimana IBM® mengubah operasi pengadaan

Di IBM®, kami sengaja menyatukan AI dan otomatisasi ke dalam struktur proses pengadaan hingga pembayaran kami, mulai dari guided buying dan analisis risiko kontrak hingga pemrosesan faktur kognitif, untuk menciptakan fungsi pengadaan yang lebih cerdas dan tangkas.

Pakar industri setuju bahwa kami mengubah cara Operasi Pengadaan dilakukan. “IBM® memajukan pengadaan dengan peningkatan Otomatisasi dan agen tambahan AI dalam rantai nilai Pengadaan hingga Pembayaran, dengan fokus pada hasil bisnis dalam skala besar untuk fungsi pengadaan perusahaan,” kata Srini Vadepalli, Pemimpin Praktik di HFS. “Ketika perusahaan berusaha untuk cakupan pengeluaran 100% dan bertujuan untuk ketahanan dalam rantai pasokan yang kompleks, pendekatan IBM® memosisikan pengadaan sebagai pengalaman yang cerdas, adaptif, dan ditata ulang. Hal ini memungkinkan para pemimpin pengadaan untuk fokus pada keputusan strategis, kepatuhan, dan penciptaan nilai bagi perusahaan.

Dengan menggabungkan teknologi dengan keahlian dan penilaian karyawan kami, kami mampu memberikan hasil transformatif yang pragmatis dan berdampak. Pendekatan yang seimbang ini memastikan bahwa insight manusia dan kecerdasan digital bekerja bersama secara harmonis, mendorong efisiensi, efektivitas, dan nilai yang lebih besar bagi klien kami.

Apa yang membedakan IBM® dalam transformasi pengadaan

Laporan HFS Horizons memposisikan IBM® sebagai pemimpin karena kemampuannya menggabungkan teknologi canggih dengan keahlian domain yang mendalam untuk mengubah pengadaan menjadi fungsi strategis. Inilah yang membedakan IBM®:

  • Orkestrasi berbasis AI: IBM® mengintegrasikan AI agen dan generatif di seluruh proses pengadaan hingga pembayaran, memungkinkan alur kerja cerdas yang menyederhanakan pengadaan dan meningkatkan pengambilan keputusan.
  • Model manusia dan digital: Pendekatan kami memadukan otomatisasi dengan keahlian manusia, menciptakan pengalaman “concierge digital” yang meningkatkan keterlibatan pengguna dan ketangkasan operasional.
  • Solusi modular yang dapat dioperasikan: Strategi platform IBM® mendukung orkestrasi di berbagai tumpukan teknologi, membantu perusahaan melakukan modernisasi tanpa melakukan re-platforming yang mengganggu.
  • Kolaborasi ekosistem: Kemitraan yang kuat dengan platform dan inovator terkemuka, seperti SAP Ariba, ServiceNow, dan mitra tail-spend seperti Zycus, Fairmarkit, dan Globality untuk sumber otonom, memastikan fleksibilitas dan skalabilitas bagi klien.
  • Inovasi dalam skala besar: Didukung oleh investasi R&D yang signifikan dan kemampuan pengiriman global, IBM® menyatukan teknologi dan konsultasi untuk memberikan transformasi untuk lingkungan pengadaan yang kompleks.
  • Visi untuk pengadaan otonom: IBM® maju menuju alur kerja otonom, dimulai dengan tail-spend dan memperluas seluruh siklus hidup pengadaan, memosisikan klien untuk kematangan pengadaan generasi berikutnya.

Lihat apa yang selanjutnya



Unduh laporan HFS Horizons lengkap untuk mengeksplorasi insight dan melihat mengapa IBM® memimpin dalam operasi pengadaan.

Unduh laporan (PDF)

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader