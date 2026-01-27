IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam HFS Horizons 2025 untuk Layanan Sumber dan Pengadaan

Kepemimpinan IBM® dalam laporan HFS Horizons bukan hanya sebuah lencana — ini merupakan cerminan dari bagaimana kami membantu klien menata kembali pengadaan sebagai pendorong strategis nilai bisnis.
Pengadaan saat ini lebih dari sekadar pengurangan biaya. Ini tentang membangun ketahanan, ketangkasan, dan menciptakan nilai di seluruh perusahaan. Seperti dicatat oleh HFS, perbatasan berikutnya adalah orkestrasi, di mana teknologi, data, dan orang bekerja sama untuk memberikan hasil yang lebih baik.
Di Procurement Operations IBM®, misi kami tetap jelas: membantu pelanggan menavigasi harapan yang meningkat, menyusut anggaran, dan kompleksitas yang semakin meningkat. Saat kami melangkah ke 2026, kami memulai tahun ini dengan energi dan fokus baru untuk Lanjutkan mendorong transformasi dan memberikan nilai strategis bagi klien kami. Laporan HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) menggarisbawahi komitmen kami untuk memungkinkan transformasi ini dan menciptakan dampak nyata dalam perusahaan.
Laporan HFS Horizons menunjukkan beberapa perubahan mendefinisikan kembali operasi pengadaan:
Di IBM®, kami sengaja menyatukan AI dan otomatisasi ke dalam struktur proses pengadaan hingga pembayaran kami, mulai dari guided buying dan analisis risiko kontrak hingga pemrosesan faktur kognitif, untuk menciptakan fungsi pengadaan yang lebih cerdas dan tangkas.
Pakar industri setuju bahwa kami mengubah cara Operasi Pengadaan dilakukan. “IBM® memajukan pengadaan dengan peningkatan Otomatisasi dan agen tambahan AI dalam rantai nilai Pengadaan hingga Pembayaran, dengan fokus pada hasil bisnis dalam skala besar untuk fungsi pengadaan perusahaan,” kata Srini Vadepalli, Pemimpin Praktik di HFS. “Ketika perusahaan berusaha untuk cakupan pengeluaran 100% dan bertujuan untuk ketahanan dalam rantai pasokan yang kompleks, pendekatan IBM® memosisikan pengadaan sebagai pengalaman yang cerdas, adaptif, dan ditata ulang. Hal ini memungkinkan para pemimpin pengadaan untuk fokus pada keputusan strategis, kepatuhan, dan penciptaan nilai bagi perusahaan.
Dengan menggabungkan teknologi dengan keahlian dan penilaian karyawan kami, kami mampu memberikan hasil transformatif yang pragmatis dan berdampak. Pendekatan yang seimbang ini memastikan bahwa insight manusia dan kecerdasan digital bekerja bersama secara harmonis, mendorong efisiensi, efektivitas, dan nilai yang lebih besar bagi klien kami.
Laporan HFS Horizons memposisikan IBM® sebagai pemimpin karena kemampuannya menggabungkan teknologi canggih dengan keahlian domain yang mendalam untuk mengubah pengadaan menjadi fungsi strategis. Inilah yang membedakan IBM®:
Kepemimpinan IBM® dalam laporan HFS Horizons bukan hanya sebuah lencana — ini merupakan cerminan dari bagaimana kami membantu klien menata kembali pengadaan sebagai pendorong strategis nilai bisnis.
Unduh laporan HFS Horizons lengkap untuk mengeksplorasi insight dan melihat mengapa IBM® memimpin dalam operasi pengadaan.