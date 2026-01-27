IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam HFS Horizons 2025 untuk Layanan Sumber dan Pengadaan

Di IBM®, kami sengaja menyatukan AI dan otomatisasi ke dalam struktur proses pengadaan hingga pembayaran kami, mulai dari guided buying dan analisis risiko kontrak hingga pemrosesan faktur kognitif, untuk menciptakan fungsi pengadaan yang lebih cerdas dan tangkas.

Pakar industri setuju bahwa kami mengubah cara Operasi Pengadaan dilakukan. “IBM® memajukan pengadaan dengan peningkatan Otomatisasi dan agen tambahan AI dalam rantai nilai Pengadaan hingga Pembayaran, dengan fokus pada hasil bisnis dalam skala besar untuk fungsi pengadaan perusahaan,” kata Srini Vadepalli, Pemimpin Praktik di HFS. “Ketika perusahaan berusaha untuk cakupan pengeluaran 100% dan bertujuan untuk ketahanan dalam rantai pasokan yang kompleks, pendekatan IBM® memosisikan pengadaan sebagai pengalaman yang cerdas, adaptif, dan ditata ulang. Hal ini memungkinkan para pemimpin pengadaan untuk fokus pada keputusan strategis, kepatuhan, dan penciptaan nilai bagi perusahaan.

Dengan menggabungkan teknologi dengan keahlian dan penilaian karyawan kami, kami mampu memberikan hasil transformatif yang pragmatis dan berdampak. Pendekatan yang seimbang ini memastikan bahwa insight manusia dan kecerdasan digital bekerja bersama secara harmonis, mendorong efisiensi, efektivitas, dan nilai yang lebih besar bagi klien kami.