IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Alat Integrasi Data untuk tahun ke-20 berturut-turut

Bagi kami, dua dekade diakui di kuadran Pemimpin menggarisbawahi inovasi berkelanjutan IBM untuk membantu organisasi menyederhanakan integrasi, mengurangi kompleksitas melalui otomatisasi agen, dan memberikan data tepercaya dalam skala besar.

diterbitkan 11 Desember 2025
By Scott Brokaw

Menurut survei oleh Gartner, 63% organisasi tidak memiliki atau tidak yakin apakah mereka memiliki praktik manajemen data yang tepat untuk AI. Ketika volume data melonjak dan format terdiversifikasi, perusahaan menghadapi tantangan yang meningkat:

  • Kekurangan keterampilan: Kurangnya sumber daya rekayasa data memperlambat integrasi.
  • Penyebaran alat yang tidak merata: Menggabungkan berbagai alat integrasi yang terfragmentasi itu mahal dan tidak efisien.
  • Beban pipeline: Setiap pergeseran dalam teknologi penyimpanan data membuat pipeline data yang ada menjadi usang.
  • Kesenjangan kinerja dan kualitas: Keterbatasan visibilitas terhadap keandalan, biaya, dan kinerja.

Ini bukan hanya hambatan operasional, tetapi adalah hambatan strategis untuk kesuksesan AI.

Di IBM, kami telah berkomitmen untuk mengembangkan integrasi data menjadi tulang punggung cerdas bagi AI perusahaan. Fokus inilah yang kami yakini telah menjadikan IBM sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant untuk Alat Integrasi Data selama 20 tahun berturut-turut.

Era integrasi data berikutnya: kesederhanaan dan skala yang didukung AI

Evolusi berikutnya dari integrasi data bukan tentang memindahkan data lebih cepat. Evolusi ini tentang membuat integrasi lebih cerdas. Karena AI mengubah cara kami merancang, mengoperasikan, dan memantau pipeline. IBM menanamkan kecerdasan ke dalam setiap tahap siklus hidup integrasi data.

Integrasi IBM® watsonx.data mengubah integrasi untuk era AI dengan menghadirkan kekuatan asisten dan agen AI untuk menyederhanakan pembuatan pipeline, menyatukan operasi, dan memberdayakan pengguna dari semua tingkat keahlian.

Memberdayakan setiap pengguna melalui pembuatan pipeline berbasis AI

Permintaan akan insinyur data tidak pernah lebih tinggi—tetapi penskalaan integrasi data seharusnya tidak hanya bergantung pada akses ke keahlian khusus.

Watsonx.data integration mengubah proses ini dengan memperluas pembuatan pipeline data di luar tim teknis. Dengan pembuatan pipeline agen, pengguna bisnis dan teknis sama-sama dapat menentukan maksud mereka dalam bahasa sederhana dan membiarkan alat menerjemahkannya ke dalam pipeline yang dioptimalkan untuk contoh penggunaan Anda. Agen AI menghasilkan usulan desain, memvalidasi dengan input manusia, dan menghasilkan pipeline yang siap untuk produksi, mempercepat time to value.

Peran AI dalam integrasi tidak berhenti pada penulisan. Setelah diproduksi, agen cerdas terus memantau dan mengoptimalkan pipeline melalui Mesin Deteksi Masalah, kemampuan observabilitas data berbasis AI yang memprediksi dan mencegah kegagalan. Dengan menggabungkan analisis akar masalah berbasis silsilah dengan remediasi yang direkomendasikan AI, agen observabilitas secara signifikan mengurangi Mean Time to Detect (MTTD) dan Mean Time to Resolve (MTTR), memastikan bahwa setiap pipeline berjalan sesuai desain, setiap saat.

Data untuk AI: Mengubah data tidak terstruktur menjadi kecerdasan siap pakai

Sebagian besar perusahaan telah menguasai data terstruktur. Peluang dan kompleksitas yang sebenarnya terletak pada 80%—90% data perusahaan yang masih belum terstruktur: dokumen, email, log obrolan, transkrip, dan gambar. Sumber-sumber ini memiliki insight penting tentang kebutuhan pelanggan, risiko kepatuhan, dan pola pasar, jika saja insight tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi IBM menyediakan platform low-code bagi tim data untuk secara otomatis menyerap data mentah tidak terstruktur, mengaturnya dengan fungsi seret dan lepas, dan mengisikan hasil ke target seperti basis data vektor. Kemampuan ini memberikan contoh penggunaan yang sama sekali baru, memungkinkan organisasi memanfaatkan data mereka yang tidak terstruktur untuk mendukung pipeline retrieval-augmented generation (RAG), mendorong agen AI yang lebih akurat, dan mendorong analisis yang lebih mendalam di seluruh perusahaan.

Dengan fitur ini, tim dapat membangun pipeline yang dapat digunakan kembali dan berulang yang memproses dan mengubah semua data organisasi Anda, sekaligus mengurangi pekerjaan manual yang membosankan yang sering terlibat dalam penyiapan data mentah tidak terstruktur untuk AI kelas perusahaan.

Menyederhanakan untuk menskalakan: Kekuatan integrasi terpadu

Tujuh puluh persen organisasi menggunakan lebih dari satu alat integrasi data, dan setengahnya menggunakan setidaknya tiga alat, yang meningkatkan biaya dan kerumitan serta membatasi ketangkasan.

Integrasi Watsonx.data menghilangkan fragmentasi ini dengan menyatukan data batch, streaming real-time, replikasi, observabilitas data, dan integrasi data tidak terstruktur dalam satu bidang kontrol.

Arsitektur terpadu ini mendukung pengalaman pembuatan pipeline dengan bantuan AI, low code, dan mengutamakan kode, yang memungkinkan setiap anggota tim—terlepas dari tingkat keahliannya—untuk berkontribusi pada integrasi data. Misalnya, dengan Python SDK baru, pengembang dapat mencoba pengalaman penulisan yang mengutamakan kode untuk membangun dan mengelola pipeline yang berversi, didokumentasikan, dan mudah dipelihara. Pendekatan ini memungkinkan pipeline yang lebih cepat dan lebih aman dengan otomatisasi berbasis SDK, mempercepat pengiriman sekaligus memastikan kemudahan untuk direproduksi dan keamanan. Pengguna yang tidak berlatar belakang teknis dapat dengan lancar mengubah bahasa alami menjadi pipeline yang sepenuhnya dibangun, diterapkan, dan dioptimalkan melalui penulisan dengan bantuan agen, yang memungkinkan tim dari berbagai ukuran untuk menskalakan integrasi data mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Dengan integrasi watsonx.data, organisasi dapat memisahkan desain pipeline dari gaya eksekusi dan menerapkan di seluruh lingkungan dengan visibilitas dan kontrol penuh. Untuk perusahaan yang menjalankan ribuan aliran data di seluruh sistem cloud dan lokal, pendekatan terpadu ini menghilangkan penyebaran alat, mengurangi overhead pemeliharaan, dan menetapkan satu tampilan silsilah dan kinerja. 

Membangun kepercayaan ke dalam setiap pipeline: Metadata sebagai keuntungan tak terlihat

Keandalan data bergantung pada lebih dari sekadar pergerakan atau pemantauan; ini membutuhkan visibilitas menyeluruh yang memungkinkan deteksi proaktif, penyelesaian masalah yang lebih cepat, dan kepercayaan yang lebih besar dalam kualitas data. Kemampuan manajemen metadata IBM yang kuat berperan sebagai pembeda, dengan mengandalkan hubungan yang mendalam antara watsonx.data integration dan watsonx.data intelligence yang memberi kekuatan kepada para agen untuk melacak silsilah, menyesuaikan alur kerja, dan memastikan integritas data yang berkesinambungan.

Struktur metadata di seluruh ekosistem watsonx.data mengubah tata kelola dari tugas kepatuhan menjadi kekuatan operasional yang memberikan transparansi, keterlacakan, dan kepercayaan tim di setiap tahap siklus hidup integrasi data.

Mengapa kami pikir pengakuan ini penting (dan apa yang terjadi selanjutnya)

Bagi kami, tahun ke-20 IBM sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Alat Integrasi Data bukanlah hanya refleksi umur panjang. Kami percaya ini adalah bukti inovasi berkelanjutan dalam menyederhanakan dan memodernisasi bagaimana data mendukung AI.

Organisasi di seluruh industri menggunakan watsonx.data integration untuk:

  • Menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh lingkungan hybrid sehingga model AI memiliki visibilitas yang lengkap dan terkendali atas informasi perusahaan
  • Mempertahankan kualitas dan keandalan data yang berkelanjutan melalui observabilitas bawaan yang menjaga pipeline tetap sehat dan data tetap tepercaya
  • Mendukung pengambilan keputusan dan insight real-time untuk deteksi penipuan, personalisasi, dan interaksi pelanggan dengan memastikan data mencapai aplikasi dengan kecepatan bisnis
  • Mengubah data operasional dan transaksional menjadi format yang siap menghasilkan analitik, yang mendorong pelaporan yang lebih akurat dan intelijen bisnis yang lebih baik
  • Mengonsolidasikan beberapa alat dan metode penulisan dalam satu bidang kontrol, menyederhanakan manajemen integrasi, dan mengurangi overhead operasional

Pada setiap langkah, watsonx.data integration menerapkan agen cerdas yang memantau pergerakan data, bernalar tentang dependensi, dan bertindak secara mandiri untuk mengoptimalkan hasil, memastikan data tepat waktu, diatur, dan terjamin kualitasnya tanpa overhead.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

