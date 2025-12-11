IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Alat Integrasi Data untuk tahun ke-20 berturut-turut

Menurut survei oleh Gartner, 63% organisasi tidak memiliki atau tidak yakin apakah mereka memiliki praktik manajemen data yang tepat untuk AI. Ketika volume data melonjak dan format terdiversifikasi, perusahaan menghadapi tantangan yang meningkat:

Kekurangan keterampilan: Kurangnya sumber daya rekayasa data memperlambat integrasi.

Penyebaran alat yang tidak merata: Menggabungkan berbagai alat integrasi yang terfragmentasi itu mahal dan tidak efisien.

Beban pipeline: Setiap pergeseran dalam teknologi penyimpanan data membuat pipeline data yang ada menjadi usang.

Kesenjangan kinerja dan kualitas: Keterbatasan visibilitas terhadap keandalan, biaya, dan kinerja.

Ini bukan hanya hambatan operasional, tetapi adalah hambatan strategis untuk kesuksesan AI.

Di IBM, kami telah berkomitmen untuk mengembangkan integrasi data menjadi tulang punggung cerdas bagi AI perusahaan. Fokus inilah yang kami yakini telah menjadikan IBM sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant untuk Alat Integrasi Data selama 20 tahun berturut-turut.

Baca kutipan laporan Gartner di sini.