IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Alat Integrasi Data untuk tahun ke-20 berturut-turut

Tujuh puluh persen organisasi menggunakan lebih dari satu alat integrasi data, dan setengahnya menggunakan setidaknya tiga alat, yang meningkatkan biaya dan kerumitan serta membatasi ketangkasan.
Integrasi Watsonx.data menghilangkan fragmentasi ini dengan menyatukan data batch, streaming real-time, replikasi, observabilitas data, dan integrasi data tidak terstruktur dalam satu bidang kontrol.
Arsitektur terpadu ini mendukung pengalaman pembuatan pipeline dengan bantuan AI, low code, dan mengutamakan kode, yang memungkinkan setiap anggota tim—terlepas dari tingkat keahliannya—untuk berkontribusi pada integrasi data. Misalnya, dengan Python SDK baru, pengembang dapat mencoba pengalaman penulisan yang mengutamakan kode untuk membangun dan mengelola pipeline yang berversi, didokumentasikan, dan mudah dipelihara. Pendekatan ini memungkinkan pipeline yang lebih cepat dan lebih aman dengan otomatisasi berbasis SDK, mempercepat pengiriman sekaligus memastikan kemudahan untuk direproduksi dan keamanan. Pengguna yang tidak berlatar belakang teknis dapat dengan lancar mengubah bahasa alami menjadi pipeline yang sepenuhnya dibangun, diterapkan, dan dioptimalkan melalui penulisan dengan bantuan agen, yang memungkinkan tim dari berbagai ukuran untuk menskalakan integrasi data mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
Dengan integrasi watsonx.data, organisasi dapat memisahkan desain pipeline dari gaya eksekusi dan menerapkan di seluruh lingkungan dengan visibilitas dan kontrol penuh. Untuk perusahaan yang menjalankan ribuan aliran data di seluruh sistem cloud dan lokal, pendekatan terpadu ini menghilangkan penyebaran alat, mengurangi overhead pemeliharaan, dan menetapkan satu tampilan silsilah dan kinerja.