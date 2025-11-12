IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Ini menandai kelima kalinya tahun ini bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin oleh Gartner, di bidang produk yang diakui IBM® sebagai data dan AI, termasuk Gartner Magic Quadrant untuk Solusi Manajemen Metadata, Gartner Magic Quadrant untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI, Gartner Magic Quadrant untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning, dan Gartner Magic Quadrant untuk Tata Kelola, Risiko dan Alat Kepatuhan, Pemimpin Jaminan.

Kami sangat senang untuk berbagi bahwa IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Sistem Manajemen Basis Data Cloud.

Data yang andal adalah dasar dari AI yang akurat dan andal, dan IBM® memimpin hal itu. Organisasi yang menggunakan watsonx.data meningkatkan akurasi AI hingga 40% *, mengurangi waktu persiapan data manual, dan menerapkan model lebih cepat di seluruh lingkungan hybrid.

Kami percaya kinerja inilah yang memosisikan IBM® sebagai Pemimpin dalam 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Dalam perspektif kami, pengakuan tahun ini merupakan penegasan tujuan IBM® untuk mendorong kesuksesan pelanggan kami yang berkembang dengan watsonx.data, Db2, Netezza dan akuisisi DataStax baru-baru ini. Bersama-sama, produk-produk ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi beban kerja, menyederhanakan operasi data, dan memberi daya AI yang andal dan Dapat diskalakan dengan data siap AI.

Anda dapat menerima salinan laporan gratis Anda di sini.