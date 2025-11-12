Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

diterbitkan 12 November 2025
Ini menandai kelima kalinya tahun ini bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin oleh Gartner, di bidang produk yang diakui IBM® sebagai data dan AI, termasuk Gartner Magic Quadrant untuk Solusi Manajemen Metadata, Gartner Magic Quadrant untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI, Gartner Magic Quadrant untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning, dan Gartner Magic Quadrant untuk Tata Kelola, Risiko dan Alat Kepatuhan, Pemimpin Jaminan.

Kami sangat senang untuk berbagi bahwa IBM® telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Sistem Manajemen Basis Data Cloud.  

Data yang andal adalah dasar dari AI yang akurat dan andal, dan IBM® memimpin hal itu. Organisasi yang menggunakan watsonx.data meningkatkan akurasi AI hingga 40% *, mengurangi waktu persiapan data manual, dan menerapkan model lebih cepat di seluruh lingkungan hybrid. 

Kami percaya kinerja inilah yang memosisikan IBM® sebagai Pemimpin dalam 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Dalam perspektif kami, pengakuan tahun ini merupakan penegasan tujuan IBM® untuk mendorong kesuksesan pelanggan kami yang berkembang dengan watsonx.data, Db2, Netezza dan akuisisi DataStax baru-baru ini. Bersama-sama, produk-produk ini memungkinkan perusahaan untuk memodernisasi beban kerja, menyederhanakan operasi data, dan memberi daya AI yang andal dan Dapat diskalakan dengan data siap AI. 

Anda dapat menerima salinan laporan gratis Anda di sini.

Membangun AI di atas fondasi data tepercaya dan diatur

Perusahaan saat ini menghadapi kenyataan baru: keandalan setiap model AI atau agen bergantung langsung pada kualitas, ketepatan waktu, dan tata kelola data yang mendorongnya.  Enam puluh tiga persen organisasi tidak memiliki atau tidak yakin apakah mereka memiliki praktik manajemen data yang tepat untuk AI.

Organisasi membutuhkan platform yang mengintegrasikan dan memperkaya data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud—sambil memastikan kepatuhan, observabilitas, dan kepercayaan. Observabilitas data dan garis keturunan membantu mengurangi kesalahan model, dan tata kelola terintegrasi dengan standar terbuka mendukung AI yang sesuai dan dapat dijelaskan.

IBM® menjawab kebutuhan ini melalui dua penawaran unggulan kami: Db2 untuk beban kerja transaksional berkinerja tinggi dan watsonx.data untuk analitik, AI, dan beban kerja danau. Kami menyediakan klien kami dengan platform data terpadu yang sesuai untuk tujuan yang dirancang untuk mengelola setiap jenis data dan beban kerja dengan kinerja harga yang optimal. Klien kami dapat membangun sekali dan menerapkan di mana saja, baik di IBM® Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform atau di pusat data mereka sendiri, menjaga konsistensi dan portabilitas beban kerja melalui satu tata kelola dan bidang kontrol.

Mengapa IBM menonjol

IBM® bertemu dengan pemimpin data di mana mereka berada, mengintegrasikan dengan lancar dengan ekosistem mereka yang ada melalui standar terbuka sambil memastikan tata kelola data yang bertanggung jawab yang membuat AI akurat dan akuntabel.

Ada 3 hal yang membedakan IBM®:

  1. Terbuka berdasarkan desain: Dibangun di atas standar terbuka seperti Apache Iceberg dan Delta Lake, untuk memaksimalkan pilihan dan interoperabilitas dengan investasi data yang ada, mencegah vendor lock-in.
  2. Bertanggung jawab dengan tata kelola tepercaya: Kontrol kualitas data, garis keturunan, dan kebijakan terpadu memastikan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar.
  3. Hybrid dan multi-cloud: Menerapkan layanan data di mana saja sebagai penawaran yang dikelola sepenuhnya di IBM® Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform atau on premises dengan kontrol terpadu, tata kelola, dan konsistensi kinerja.

Bagaimana IBM mempercepat hasil bisnis

IBM® memberdayakan perusahaan untuk mengubah data tepercaya menjadi dampak terukur. Dengan menggabungkan otomatisasi yang didukung AI, manajemen data terpadu, dan keahlian khusus industri, IBM® membantu klien meningkatkan produktivitas, mempercepat insight, dan skala inovasi.

  • Otomatisasi yang ditanamkan AI: Asisten Basis Data yang didukung AI, Db2 Pusat Intelijen, dan pengoptimalan kueri berbasis AI memberikan kueri hingga 3 kali lebih cepat dan produktivitas 10 kali lebih tinggi.
  • Semua data, satu platform: Integralkan, siapkan, dan berikan data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur untuk mendukung agen AI dan aplikasi yang andal.
  • Kedalaman industri: Model data dan keahlian khusus industri yang kuat di sektor-sektor seperti perbankan, asuransi, dan retail membantu klien mempercepat time to value dengan data yang disesuaikan dan solusi AI.

Perusahaan di seluruh dunia membuka dampak terukur dengan platform data cloud IBM® dengan mengubah data mereka menjadi aset strategis untuk inovasi berbasis AI:

  • Ferrari menggunakan IBM® watsonx untuk memperkuat Pengalaman penggemar generasi berikutnya dengan mengintegrasikan data balapan tidak terstruktur untuk konten yang dipersonalisasi dan insight real-time, menghasilkan peningkatan 2x pengguna aktif harian. Baca lebih lanjut.
  • EY membangun Intelligent Tax Data Lake dengan watsonx.data dan watsonx.ai, mengotomatiskan agregasi data dan memotong pemrosesan manual hingga puluhan ribu jam. Baca lebih lanjut.
  • Lockheed Martin meramp ingkan data dan perkakas AI dengan watsonx dan Db2, mengurangi alat hingga setengahnya dan meningkatkan akurasi AI hingga 20%. Baca lebih lanjut.

Data yang menggerakkan generasi berikutnya dari AI

IBM® melanjutkan untuk mendorong batas-batas AI agenk—membantu organisasi mengakses, mempersiapkan, dan mengatur data berkualitas tinggi untuk memperkuat kecerdasan tepercaya dan mempercepat produktivitas AI di seluruh industri.

Baca laporan Gartner Magic Quadrant 2025 untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengakuan kami sebagai Pemimpin. 

Terhubung dengan tim kami untuk menemukan bagaimana IBM®  Database Solutions Portfolio dapat membantu Anda membuka potensi penuh data Anda dan mempercepat inovasi AI.

Priya Srinivasan

VP, Core Software Products, Software Support & SRE

IBM

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

Stephen Mortefolio

Vice President, Product Marketing, Data & AI

IBM

