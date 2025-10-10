IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 for API Management

API Connect adalah solusi manajemen API komprehensif yang memungkinkan klien untuk membuat, mengelola, mengamankan, dan mensosialisasikan API di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, dan on premises. Dengan rangkaian fiturnya yang kuat, termasuk Agen API, AI Gateway, Developer Portal; API Connect memberikan manajemen siklus hidup end-to-end untuk API yang mendorong transformasi digital.

API Connect, kemampuan manajemen API dalam IBM webMethods Hybrid Integration, menghadirkan lingkungan hybrid terpadu yang mengonsep ulang integrasi untuk era AI. Dapatkan nilai baru dari IBM webMethods Hybrid Integration termasuk IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ, dan gateway pihak ketiga; memungkinkan organisasi untuk memperluas contoh penggunaan, menyederhanakan alur kerja, dan memperkuat ekosistem aplikasi modern dengan berbagai gaya integrasi.