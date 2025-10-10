IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 for API Management

Untuk ke-10 kalinya berturut-turut, IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 for API Management.
Bagi kami, penghargaan ini menyoroti kepercayaan yang diberikan klien kepada kami dan misi berkelanjutan kami untuk memberikan solusi API yang aman, dapat diskalakan, dan inovatif.
Perhatian: Grafik Magic Quadrant ini diterbitkan oleh Gartner, Inc. sebagai bagian dari catatan penelitian yang lebih besar dan harus dievaluasi dalam konteks keseluruhan laporan. The Gartner report is available upon request from IBM.
Laporan Critical Capabilities for API Management adalah laporan pendamping untuk Gartner Magic Quadrant 2025 dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penawaran penyedia dengan berfokus pada 12 kemampuan dalam API management yang mencakup 6 contoh penggunaan.
API Connect adalah solusi manajemen API komprehensif yang memungkinkan klien untuk membuat, mengelola, mengamankan, dan mensosialisasikan API di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, dan on premises. Dengan rangkaian fiturnya yang kuat, termasuk Agen API, AI Gateway, Developer Portal; API Connect memberikan manajemen siklus hidup end-to-end untuk API yang mendorong transformasi digital.
API Connect, kemampuan manajemen API dalam IBM webMethods Hybrid Integration, menghadirkan lingkungan hybrid terpadu yang mengonsep ulang integrasi untuk era AI. Dapatkan nilai baru dari IBM webMethods Hybrid Integration termasuk IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ, dan gateway pihak ketiga; memungkinkan organisasi untuk memperluas contoh penggunaan, menyederhanakan alur kerja, dan memperkuat ekosistem aplikasi modern dengan berbagai gaya integrasi.
Bisnis modern berjalan pada API. Pastikan milik Anda dilindungi, diproduksi, dan siap untuk menskalakan. API Connect memberikan:
Di luar pengakuan analis, kami bangga menyoroti pelanggan di seluruh dunia yang mendapatkan hasil yang mendorong kesuksesan mereka:
Kami percaya pengakuan Gartner menggarisbawahi kepemimpinan IBM dalam membantu perusahaan mengubah API menjadi aset strategis yang mempercepat pertumbuhan dan inovasi.
