IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI

Kami merasa terhormat bahwa Gartner telah menunjuk IBM® sebagai Pemimpin dalam Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI. Kami percaya pengakuan ini menggarisbawahi komitmen kami untuk menghadirkan AI Kelas Enterprise tepercaya yang mendukung pengembang dalam membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi cerdas di seluruh industri.
IBM® percaya bahwa penempatan kami sebagai Pemimpin mengakui momentum berkelanjutan dari portofolio watsonx kami—rangkaian terintegrasi yang mencakup watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance dan watsonx Orchestrate. Tersedia sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya di IBM Cloud atau melalui AWS Marketplace dan dapat diterapkan di mana pun klien memilih, watsonx membantu pengembang membangun aplikasi yang didukung AI dengan cepat, aman, dan bertanggung jawab.
Baru-baru ini, IBM telah memperkenalkan inovasi utama termasuk:
Selain itu, dengan dukungan untuk OpenTelemetry (OTel), IBM® watsonx meningkatkan metrik dan pengamatan serta menyediakan kemampuan manajemen prompt yang kuat yang memungkinkan tim mengelola dan berbagi prompt yang dapat digunakan kembali secara efisien di seluruh alur kerja.
Ketika perusahaan berlomba untuk mengintegrasikan AI ke setiap bagian bisnis mereka, IBM® tetap fokus membantu klien membangun sistem AI yang dapat dipercaya, dapat diskalakan, dan AI yang bertanggung jawab.
Baca laporan lengkap 2025 Gartner Magic Quadrant for aplikasi Development Platforms di sini untuk Jelajahi mengapa IBM® diakui sebagai Pemimpin dan bagaimana IBM® percaya watsonx membantu perusahaan mempercepat perjalanan AI mereka.
