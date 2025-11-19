IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI

IBM® percaya bahwa penempatan kami sebagai Pemimpin mengakui momentum berkelanjutan dari portofolio watsonx kami—rangkaian terintegrasi yang mencakup watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance dan watsonx Orchestrate. Tersedia sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya di IBM Cloud atau melalui AWS Marketplace dan dapat diterapkan di mana pun klien memilih, watsonx membantu pengembang membangun aplikasi yang didukung AI dengan cepat, aman, dan bertanggung jawab.

Baru-baru ini, IBM telah memperkenalkan inovasi utama termasuk:

Model dasarGranite 4.0 di samping akses ke model pihak ketiga terbuka apa pun melalui AI Gateway termasuk Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) dan banyak lagi.

Observabilitas yang diperluas, grounding, dan manajemen status agen untuk membantu perusahaan memantau, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi AI,

, grounding, dan manajemen status agen untuk membantu perusahaan memantau, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi AI, Agent Development Kit (ADK) dan integrasi Langflow memberi pengembang infrastruktur dan alur kerja yang mereka butuhkan untuk membawa proyek mereka dari prototipe ke penerapan perusahaan tanpa kompromi.

Alur kerja agen untuk memungkinkan klien menentukan tingkat keagenan atau determinisme untuk agen AI mereka.

Selain itu, dengan dukungan untuk OpenTelemetry (OTel), IBM® watsonx meningkatkan metrik dan pengamatan serta menyediakan kemampuan manajemen prompt yang kuat yang memungkinkan tim mengelola dan berbagi prompt yang dapat digunakan kembali secara efisien di seluruh alur kerja.