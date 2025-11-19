Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI

Penempatan IBM® sebagai Pemimpin mengakui momentum berkelanjutan dari portofolio watsonx kami.

diterbitkan 19 November 2025
Kami merasa terhormat bahwa Gartner telah menunjuk IBM® sebagai Pemimpin dalam Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI. Kami percaya pengakuan ini menggarisbawahi komitmen kami untuk menghadirkan AI Kelas Enterprise tepercaya yang mendukung pengembang dalam membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi cerdas di seluruh industri.

Mempercepat pengembangan AI dengan watsonx

IBM® percaya bahwa penempatan kami sebagai Pemimpin mengakui momentum berkelanjutan dari portofolio watsonx kami—rangkaian terintegrasi yang mencakup watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance dan watsonx Orchestrate. Tersedia sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya di IBM Cloud atau melalui AWS Marketplace dan dapat diterapkan di mana pun klien memilih, watsonx membantu pengembang membangun aplikasi yang didukung AI dengan cepat, aman, dan bertanggung jawab.

Baru-baru ini, IBM telah memperkenalkan inovasi utama termasuk:

  • Model dasarGranite 4.0 di samping akses ke model pihak ketiga terbuka apa pun melalui AI Gateway termasuk Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) dan banyak lagi.
  • Observabilitas yang diperluas, grounding, dan manajemen status agen untuk membantu perusahaan memantau, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi AI,
  • Agent Development Kit (ADK) dan integrasi Langflow memberi pengembang infrastruktur dan alur kerja yang mereka butuhkan untuk membawa proyek mereka dari prototipe ke penerapan perusahaan tanpa kompromi.
  • Alur kerja agen untuk memungkinkan klien menentukan tingkat keagenan atau determinisme untuk agen AI mereka.

Selain itu, dengan dukungan untuk OpenTelemetry (OTel), IBM® watsonx meningkatkan metrik dan pengamatan serta menyediakan kemampuan manajemen prompt yang kuat yang memungkinkan tim mengelola dan berbagi prompt yang dapat digunakan kembali secara efisien di seluruh alur kerja.

Melanjutkan komitmen kami terhadap AI yang bertanggung jawab dan dapat diskalakan

Ketika perusahaan berlomba untuk mengintegrasikan AI ke setiap bagian bisnis mereka, IBM® tetap fokus membantu klien membangun sistem AI yang dapat dipercaya, dapat diskalakan, dan AI yang bertanggung jawab. 

  • Grounding, tata kelola, dan observabilitas menyediakan layanan vektorisasi canggih yang dirancang khusus untuk AI perusahaan. Grounding menggunakan layanan vektorisasi canggih yang memetakan data perusahaan ke dalam representasi terstruktur dan sadar konteks—memungkinkan model AI dan agen untuk mengambil informasi yang paling akurat dan relevan saat menghasilkan respons. Ini memastikan output tetap selaras dengan pengetahuan perusahaan yang diverifikasi, mengurangi halusinasi dan meningkatkan kepercayaan pada hasil AI.
  • IBM® watsonx mengintegrasikan OpenTelemetry (oTel): Sebuah kerangka kerja sumber terbuka yangmenangkap dan menstandarisasi jejak, metrik, dan log di seluruh sistem AI terdistribusi. Dengan mengadopsi oTel, pengembang dan tim operasi mendapatkan visibilitas mendalam tentang kinerja komponen AI secara real-time, dari inferensi model hingga panggilan API.
  • Agen AI di watsonx memanfaatkan manajemen status dan alur kerja untuk mempertahankan konteks dari waktu ke waktu: Melacak percakapan, keputusan, dan memori jangka pendek. Hal ini memungkinkan agen untuk memberikan interaksi yang konsisten seperti manusia sambil menjaga kesadaran akan langkah-langkah sebelumnya dalam alur kerja atau dialog.
  • Ketika Rekayasa prompt menjadi pusat pengembangan aplikasi AI, IBM® menyediakan sistem manajemen prompt yang kuat dalam watsonx yang memungkinkan tim untuk membuat, membuat versi, membuat katalog, dan berbagi prompt di seluruh proyek. Ini mendukung perilaku model yang konsisten, memungkinkan perusahaan untuk menstandarkan bagaimana model bahasa diinstruksikan dan memastikan bahwa output tetap sesuai dengan kerangka kerja tata kelola.
  • IBM® menyediakan orkestrasi terbuka dan kemampuan untuk terhubung dan melakukan orkestrasi di beberapa tipe agen: Agen kustom yang dibangun secara asli di watsonx Orchestrate, agen domain yang dibangun sebelumnya dari katalog kami, agen mitra eksternal dalam katalog kami, agen yang dibangun dengan A2A, agen yang dibangun melalui Langflow, dan agen dengan alat yang diimpor melalui server MCP. Kami mengizinkan orkestrasi di semua jenis agen ini.

Jelajahi mengapa IBM® diakui sebagai Pemimpin

Baca laporan lengkap 2025 Gartner Magic Quadrant for aplikasi Development Platforms di sini untuk Jelajahi mengapa IBM® diakui sebagai Pemimpin dan bagaimana IBM® percaya watsonx membantu perusahaan mempercepat perjalanan AI mereka.

Baca laporan

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

