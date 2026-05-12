IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2025-2026 IDC MarketScape untuk Layanan Implementasi Salesforce

Pengakuan IBM® sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2025—2026 mewakili apa yang dibutuhkan perusahaan yang menavigasi transformasi Salesforce yang didukung AI sekarang: eksekusi terpadu, menyeluruh yang menghubungkan AI, data, dan perusahaan inti.
Transformasi Salesforce yang paling sukses memiliki satu kesamaan: menghubungkan data, platform, dan AI ke dalam pengalaman terpadu yang mendorong interaksi pelanggan yang lebih baik, visibilitas 360 derajat yang lebih mendalam, serta hasil bisnis yang terukur. Itulah pekerjaan yang telah dilakukan IBM® Consulting dengan klien selama lebih dari 25 tahun, dan ini adalah fondasi di mana IBM® telah mendapatkan pengakuan sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2025—2026 untuk Layanan Implementasi Salesforce Seluruh Dunia.
Pengakuan ini mencerminkan kemampuan IBM® Consulting untuk memberikan transformasi Salesforce menyeluruh yang terhubung di seluruh perusahaan—mulai dari strategi dan desain hingga layanan terkelola—dan kekuatan pendekatan IBM® untuk menyatukan data, platform, dan AI untuk membantu klien meningkatkan pendapatan, meningkatkan layanan, dan beroperasi dengan lebih efisien.
Pendekatan IBM® terhadap transformasi perusahaan dibangun di atas premis sederhana: AI hanya sekuat proses dan persona yang diaktifkannya serta data dan platform di bawahnya.
Dengan menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh perusahaan—dari Salesforce Data Cloud hingga mainframe dan sistem ERP—IBM® memberi klien landasan data yang lengkap dan tepercaya yang menjadikan otomatisasi Salesforce dan AI efektif sebagai mesin nyata yang menggerakkan “Client 360.” Dari sana, keahlian platform IBM® yang mendalam mencakup siklus hidup Salesforce penuh, menghubungkan seluruh ekosistem produk Salesforce ke dalam solusi menyeluruh yang koheren yang disesuaikan dengan bisnis setiap klien.
Di persimpangan data dan platform inilah AI menghidupkan transformasi. Arsitektur multiagen IBM®, dibangun di atas Salesforce Einstein dan watsonx Orchestrate, memungkinkan agen AI untuk bertindak di seluruh lingkungan Salesforce, SAP, dan mainframe secara bersamaan, mengoptimalkan proses internal dan interaksi pelanggan eksternal dalam skala besar.
IBM® menunjukkan kepemimpinan di seluruh siklus hidup implementasi Salesforce penuh—mulai dari strategi pelanggan dan desain platform di muka dan spesifik industri hingga layanan terkelola—sambil menghadirkan kemampuan integrasi yang kuat yang menghubungkan Salesforce dengan SAP, lingkungan mainframe, dan platform perusahaan inti lainnya. IBM® juga merupakan satu-satunya mitra yang dipercaya untuk mendukung keempat pilar strategi masuk ke pasar Agentforce Salesforce, perbedaan yang menunjukkan luasnya keahlian industri dan fungsional IBM®.
Klien IBM® Consulting di seluruh industri sudah menyadari nilai kepemimpinan ini dalam lingkungan produksi.
Layanan keuangan
Lembaga keuangan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memasuki pasar baru, mempercepat dan merampingkan orientasi dan penciptaan pelanggan, mengurangi biaya servis dan memenuhi persyaratan peraturan yang kompleks, semuanya tanpa mengorbankan keamanan atau akses ke data inti perbankan. Paket Agen khusus industri IBM® menghadirkan agen AI yang selaras dengan peraturan secara langsung di dalam Salesforce, membantu institusi mengatasi tantangan ini sambil mengakses data perbankan inti atau mainframe dengan aman melalui integrasi Zero Copy.
Retail dan konsumen
Peretail berjuang untuk menyatukan data pelanggan yang terfragmentasi di seluruh saluran, sehingga sulit untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan konsisten yang mendorong loyalitas dan pembelian berulang. IBM® membantu para peritel menggunakan Salesforce Data Cloud dan Agentforce untuk menyatukan data pelanggan secara real time dan memantau aktivitas pasar saat ini dan target pasar, mengotomatiskan penawaran yang dipersonalisasi, interaksi layanan, dan rekomendasi yang memperhatikan inventaris di setiap titik kontak.
Operasi perusahaan yang kompleks
Organisasi yang menjalankan SAP atau sistem mainframe bersama Salesforce sering menghadapi gesekan yang signifikan antara operasi depan dan back-office, memperlambat resolusi kasus, menciptakan kesenjangan layanan, dan membatasi efektivitas lapangan. Kemampuan integrasi IBM® memungkinkan agen AI yang diatur melalui watsonx dan Einstein untuk bertindak di kedua lingkungan secara bersamaan, meningkatkan manajemen layanan dan mempercepat resolusi tanpa memerlukan migrasi data atau konsolidasi platform yang mahal.
Praktik Salesforce IBM® Consulting adalah salah satu yang paling mapan di ekosistem. Selama lebih dari 25 tahun, IBM® dan Salesforce telah berkolaborasi di seluruh dewan penasihat, solusi industri, dan inisiatif masuk ke pasar bersama, membangun hubungan yang telah berkembang dari implementasi CRM dasar ke transformasi AI agen saat ini.
Saat ini, praktik Salesforce IBM® Consulting mencakup 80+ negara, didukung oleh hampir 7.100 praktisi bersertifikat yang memegang lebih dari 27.000 sertifikasi. Praktik ini menggabungkan pengetahuan industri yang mendalam, keahlian proses, dan spesialisasi platform, membawa kemampuan hybrid cloud dan AI IBM® yang lebih luas langsung ke lingkungan Salesforce, termasuk watsonx Granite, model dasar, dan pendekatan Zero Copy IBM® untuk Integrasi data.
Kepemimpinan IBM® di IDC MarketScape mencerminkan keyakinan sederhana: Transformasi Salesforce yang tidak terhubung ke perusahaan penuh tidak memberikan nilai penuhnya. IBM® Consulting menghadirkan skala, kedalaman, dan metodologi yang mengutamakan AI untuk membuat koneksi itu nyata di setiap industri, di setiap tahap perjalanan Salesforce Anda.
Pelajari apa arti pengakuan ini bagi bisnis Anda. Jelajahi solusi industri kami, keahlian praktisi bersertifikat, dan kemampuan Agentforce, lihat bagaimana IBM® dievaluasi dan apa yang membedakan Pemimpin dari bidang lainnya dan jelajahi tiga pilar dasar untuk mengubah kemampuan AI agen Salesforce menjadi nilai bisnis yang nyata.
Jelajahi praktik Salesforce IBM® Consulting
Baca Penilaian Vendor IDC MarketScape 2025—2026