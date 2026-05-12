IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam 2025-2026 IDC MarketScape untuk Layanan Implementasi Salesforce

Pendekatan IBM® terhadap transformasi perusahaan dibangun di atas premis sederhana: AI hanya sekuat proses dan persona yang diaktifkannya serta data dan platform di bawahnya.

Dengan menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh perusahaan—dari Salesforce Data Cloud hingga mainframe dan sistem ERP—IBM® memberi klien landasan data yang lengkap dan tepercaya yang menjadikan otomatisasi Salesforce dan AI efektif sebagai mesin nyata yang menggerakkan “Client 360.” Dari sana, keahlian platform IBM® yang mendalam mencakup siklus hidup Salesforce penuh, menghubungkan seluruh ekosistem produk Salesforce ke dalam solusi menyeluruh yang koheren yang disesuaikan dengan bisnis setiap klien.

Di persimpangan data dan platform inilah AI menghidupkan transformasi. Arsitektur multiagen IBM®, dibangun di atas Salesforce Einstein dan watsonx Orchestrate, memungkinkan agen AI untuk bertindak di seluruh lingkungan Salesforce, SAP, dan mainframe secara bersamaan, mengoptimalkan proses internal dan interaksi pelanggan eksternal dalam skala besar.

IBM® menunjukkan kepemimpinan di seluruh siklus hidup implementasi Salesforce penuh—mulai dari strategi pelanggan dan desain platform di muka dan spesifik industri hingga layanan terkelola—sambil menghadirkan kemampuan integrasi yang kuat yang menghubungkan Salesforce dengan SAP, lingkungan mainframe, dan platform perusahaan inti lainnya. IBM® juga merupakan satu-satunya mitra yang dipercaya untuk mendukung keempat pilar strategi masuk ke pasar Agentforce Salesforce, perbedaan yang menunjukkan luasnya keahlian industri dan fungsional IBM®.