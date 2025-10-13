Kami dengan bangga mengumumkan bahwa IBM telah diposisikan dalam kategori Pemimpin dari IDC MarketScape: Layanan Edge Layanan Keamanan Terkelola Seluruh Dunia 2025 Penilaian Vendor.
Menurut studi IBM Institute of Business Value (IBV), rata-rata organisasi memiliki 83 solusi keamanan yang berbeda dari 29 vendor, dengan 52% eksekutif menyatakan kompleksitas adalah hambatan terbesar pada operasi keamanan.
Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® Consulting Cybersecurity Services memperkenalkan Security Service Edge (SSE), kerangka kerja diakses melalui cloud yang menyatukan berbagai layanan keamanan, sehingga mengamankan akses tenaga kerja terdistribusi ke aplikasi TI dan OT. Kerangka kerja SSE tidak hanya menyederhanakan manajemen keamanan tetapi juga memastikan perlindungan yang konsisten di lingkungan berbeda, sehingga meningkatkan ketahanan siber secara keseluruhan.
Kemampuan SSE IBM Consulting Cybersecurity Services membantu organisasi memodernisasi postur keamanan jaringan mereka, mengonsolidasikan berbagai solusi, dan menyederhanakan operasi keamanan—mendorong hasil bisnis yang lebih baik.
Layanan kami meliputi merancang strategi modernisasi keamanan berukuran tepat, menerapkan dan mengelola platform dan kebijakan SSE terkemuka di industri, serta meningkatkan visibilitas, deteksi ancaman, dan respons. Memanfaatkan pengambilan keputusan otonom dengan sistem AI agen, kami mempercepat keamanan jaringan dan penilaian kepatuhan serta mengotomatiskan desain kebijakan keamanan dan manajemen perubahan, menghasilkan peningkatan efisiensi operasional dan hasil bisnis yang dipercepat.
Di luar teknologi, IBM Consulting menjalin kerja sama erat dengan klien untuk memastikan adopsi SSE yang selaras dengan tujuan bisnis dan persyaratan kepatuhan mereka. Kami menyediakan pemantauan berkelanjutan dan intelijen ancaman proaktif, membantu organisasi untuk tetap terdepan dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Pakar kami menghadirkan pengetahuan industri yang mendalam, memungkinkan solusi yang disesuaikan untuk berbagai sektor
Dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat, kemampuan untuk mengonsolidasikan alat keamanan, mengurangi kerumitan, dan merespons ancaman secara real-time bukan lagi pilihan tetapi hal mendasar. Pengakuan IBM sebagai Pemimpin di IDC MarketScape memvalidasi komitmen kami pada inovasi, kesuksesan klien, dan memberikan hasil yang terukur.
IBM berterima kasih kepada klien kami yang mempercayai kami untuk unggul dalam pengiriman, dan kepada IDC atas pengakuan ini. Kami berharap untuk terus membantu organisasi memperkuat postur keamanan mereka dan berkembang dalam era digital.