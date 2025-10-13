Kemampuan SSE IBM Consulting Cybersecurity Services membantu organisasi memodernisasi postur keamanan jaringan mereka, mengonsolidasikan berbagai solusi, dan menyederhanakan operasi keamanan—mendorong hasil bisnis yang lebih baik.

Layanan kami meliputi merancang strategi modernisasi keamanan berukuran tepat, menerapkan dan mengelola platform dan kebijakan SSE terkemuka di industri, serta meningkatkan visibilitas, deteksi ancaman, dan respons. Memanfaatkan pengambilan keputusan otonom dengan sistem AI agen, kami mempercepat keamanan jaringan dan penilaian kepatuhan serta mengotomatiskan desain kebijakan keamanan dan manajemen perubahan, menghasilkan peningkatan efisiensi operasional dan hasil bisnis yang dipercepat.

Di luar teknologi, IBM Consulting menjalin kerja sama erat dengan klien untuk memastikan adopsi SSE yang selaras dengan tujuan bisnis dan persyaratan kepatuhan mereka. Kami menyediakan pemantauan berkelanjutan dan intelijen ancaman proaktif, membantu organisasi untuk tetap terdepan dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Pakar kami menghadirkan pengetahuan industri yang mendalam, memungkinkan solusi yang disesuaikan untuk berbagai sektor