IBM dinobatkan sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant 2026 untuk BPO Keuangan & Akuntansi

IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 untuk Alih Daya Proses Bisnis (BPO) Keuangan & Akuntansi.
Bagi kami, pengakuan ini mencerminkan eksekusi yang kuat saat ini dan komitmen berkelanjutan untuk membentuk masa depan operasi keuangan. Menurut pendapat kami, posisi ini menegaskan investasi berkelanjutan IBM dalam inovasi, otomatisasi, dan transformasi berbasis AI, membantu organisasi memodernisasi fungsi keuangan dan membuka nilai bisnis yang lebih besar.
Selama setahun terakhir, IBM telah secara signifikan meningkatkan kemampuan operasi keuangannya dengan menyematkan AI agen di seluruh proses utama, termasuk procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C), dan record-to-report (R2R).
Evolusi ini melampaui otomatisasi untuk memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan cerdas antara keuangan dan bisnis.
Dengan pengalaman berbasis kepribadian, pengguna bisnis sekarang dapat berinteraksi dengan operasi keuangan dengan cara yang lebih alami, menggunakan antarmuka percakapan dan kueri bahasa alami untuk mengakses insight dengan lebih cepat. Alih-alih menghadapi sistem yang kompleks atau laporan statis, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan menerima rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara real time. Pergeseran ini membantu memosisikan keuangan sebagai mitra yang lebih proaktif dan strategis untuk bisnis.
Pendekatan IBM untuk operasi keuangan juga menekankan bagaimana pengetahuan dan AI dapat disematkan ke dalam alur kerja sehari-hari. Solusi seperti IBM Knowledge Management Orchestrator membantu tim mengelola lingkungan pengiriman yang kompleks dengan mengatur dan menampilkan pengetahuan institusional melalui pencarian cerdas, ringkasan otomatis, dan rekomendasi kontekstual. Kemampuan ini memudahkan penggunaan kembali keahlian, mendukung orientasi, dan menjaga konsistensi di seluruh proses.
Secara paralel, kemampuan AI yang ditargetkan diterapkan pada aktivitas keuangan inti. Misalnya, IBM AI Collections menggunakan insight prediktif dan panduan alur kerja untuk memprioritaskan akun dan merekomendasikan tindakan selanjutnya, yang membantu tim fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi dan meningkatkan hasil arus kas. Demikian pula, IBM AI Reconciliations menerapkan otomatisasi dan AI generatif untuk pencocokan transaksi dan penanganan pengecualian, sehingga mengurangi upaya manual sekaligus meningkatkan transparansi dan kesiapan audit.
Bersama-sama, kemampuan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju penanaman kecerdasan langsung ke dalam proses keuangan, mendukung eksekusi yang lebih konsisten, keputusan yang lebih tepat, dan modernisasi bertahap tanpa memerlukan perubahan sistem skala besar.
Seiring perkembangan organisasi keuangan, IBM terus mengembangkan model pengiriman berbasis teknologi yang mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan memperkuat ketahanan operasional.
Pendekatan hibrida ini menggabungkan talenta terampil dengan kemampuan yang didukung AI dan praktik manajemen pengetahuan yang kuat. Pendekatan ini membantu memastikan kontinuitas, skalabilitas, dan kinerja yang konsisten, bahkan di lingkungan dinamis di mana perubahan tenaga kerja tidak dapat dihindari.
Bagi kami, pengakuan IBM sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant 2026 menyoroti kekuatan saat ini dan visi jangka panjangnya untuk transformasi keuangan.
Dengan menanamkan AI agen, mengembangkan otomatisasi cerdas, dan memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, IBM membantu organisasi memahami keuangan sebagai faktor pendorong strategis kinerja bisnis daripada fungsi back-office tradisional.
Ketika para pemimpin keuangan menghadapi peningkatan kompleksitas dan meningkatnya ekspektasi, IBM tetap fokus memberikan solusi yang menggabungkan inovasi, eksekusi, dan hasil terukur hari ini dan di masa depan.
Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing oleh Jan Ambergen, Emily Connelly [24 Juni 2026] Gartner dan Magic Quadrant adalah merek dagang dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya. Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor dengan peringkat tertinggi atau penunjukan lainnya. Publikasi Gartner terdiri dari pendapat organisasi insight bisnis dan teknologi Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.