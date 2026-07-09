IBM dinobatkan sebagai Pemimpin di Gartner Magic Quadrant 2026 untuk BPO Keuangan & Akuntansi

Selama setahun terakhir, IBM telah secara signifikan meningkatkan kemampuan operasi keuangannya dengan menyematkan AI agen di seluruh proses utama, termasuk procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C), dan record-to-report (R2R).

Evolusi ini melampaui otomatisasi untuk memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan cerdas antara keuangan dan bisnis.

Dengan pengalaman berbasis kepribadian, pengguna bisnis sekarang dapat berinteraksi dengan operasi keuangan dengan cara yang lebih alami, menggunakan antarmuka percakapan dan kueri bahasa alami untuk mengakses insight dengan lebih cepat. Alih-alih menghadapi sistem yang kompleks atau laporan statis, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan menerima rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara real time. Pergeseran ini membantu memosisikan keuangan sebagai mitra yang lebih proaktif dan strategis untuk bisnis.