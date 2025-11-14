IBM MQ SaaS di AWS: Perpesanan yang dibangun untuk konektivitas hybrid dan multi-cloud
Tersedia mulai 28 November 2025, opsi penerapan baru ini menghadirkan perpesanan untuk perusahaan lebih dekat ke aplikasi dan data AWS Anda.
Kami sangat senang mengumumkan peluncuran IBM MQ sebagai penawaran SaaS penyewa tunggal yang terkelola sepenuhnya di AWS. Rencana ini dibangun berbasis dan melengkapi keberhasilan peluncuran IBM MQ sebagai Instance yang Disediakan Layanan di IBM Cloud tahun lalu.
Selama beberapa dekade, perusahaan di seluruh dunia mengandalkan IBM MQ untuk membantu memastikan bahwa data bisnis yang penting berpindah dengan aman, andal, dan akurat, terlepas dari seberapa pun kompleksnya lingkungan TI. Ketika organisasi mempercepat perjalanan mereka ke hybrid dan multi-cloud, permintaan akan pesan yang membangun kepercayaan untuk perusahaan dengan fleksibilitas cloud-native menjadi lebih besar.
Perusahaan yang menjalankan beban kerja di AWS membutuhkan tulang punggung perpesanan dengan keamanan yang lengkap dan fokus keandalan seperti sistem mereka yang paling penting, tetapi tanpa beban operasional untuk mengelolanya sendiri. IBM MQ SaaS di AWS memberikan:
Aplikasi modern membutuhkan kecepatan, ketahanan, dan keamanan bawaan. Dengan IBM MQ SaaS di AWS, hal-hal berikut ini adalah dasar, bukan opsional:
Dari transaksi perbankan hingga logistik rantai pasokan, IBM MQ SaaS di AWS mendukung industri dengan keandalan yang tanpa kompromi:
Peluncuran IBM MQ SaaS di AWS menandai langkah penting dalam menerapkan perpesanan untuk perusahaan ke lingkungan tempat bisnis modern berjalan. Dengan menggabungkan keandalan IBM MQ dengan kelincahan AWS, perusahaan dapat mempercepat modernisasi sambil memastikan data paling penting mereka sampai ke tempat yang semestinya. Instance yang Disediakan IBM MQ di AWS akan tersedia mulai 28 November 2025.