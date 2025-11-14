Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

IBM MQ SaaS di AWS: Perpesanan yang dibangun untuk konektivitas hybrid dan multi-cloud

Tersedia mulai 28 November 2025, opsi penerapan baru ini menghadirkan perpesanan untuk perusahaan lebih dekat ke aplikasi dan data AWS Anda.

diterbitkan 14 November 2025
Pekerja yang duduk di meja saat panggilan virtual tersenyum di laptop dengan notebook terbuka

Kami sangat senang mengumumkan peluncuran IBM MQ sebagai penawaran SaaS penyewa tunggal yang terkelola sepenuhnya di AWS. Rencana ini dibangun berbasis dan melengkapi keberhasilan peluncuran IBM MQ sebagai Instance yang Disediakan Layanan di IBM Cloud tahun lalu.

Mengapa harus memilih Instance yang Disediakan IBM MQ SaaS di AWS?

Selama beberapa dekade, perusahaan di seluruh dunia mengandalkan IBM MQ untuk membantu memastikan bahwa data bisnis yang penting berpindah dengan aman, andal, dan akurat, terlepas dari seberapa pun kompleksnya lingkungan TI. Ketika organisasi mempercepat perjalanan mereka ke hybrid dan multi-cloud, permintaan akan pesan yang membangun kepercayaan untuk perusahaan dengan fleksibilitas cloud-native menjadi lebih besar.

Perusahaan yang menjalankan beban kerja di AWS membutuhkan tulang punggung perpesanan dengan keamanan yang lengkap dan fokus keandalan seperti sistem mereka yang paling penting, tetapi tanpa beban operasional untuk mengelolanya sendiri. IBM MQ SaaS di AWS memberikan:

  • Menyediakan pengelola antrean IBM MQ yang sangat tersedia dengan infrastruktur khusus di AWS.
  • Mengatasi overhead operasional dengan pembaruan, patch, dan pemantauan yang dikelola IBM.
  • Menskalakan jaringan IBM MQ secara dinamis dan mempercepat konektivitas di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.
  • IBM MQ as a Service bertujuan untuk memberikan tingkat ketersediaan tertinggi dan menawarkan perjanjian tingkat layanan (SLA) hingga 99,99%, yang memberikan kredit terhadap biaya layanan jika layanan gagal memenuhi target ketersediaan yang dinyatakan.
  • Menjalankan beban kerja penting bisnis dengan MQ SaaS, yang didukung sepenuhnya IBM termasuk perbaikan, untuk kode perangkat lunak yang mendasarinya.

4 fitur utama di IBM MQ SaaS di AWS

Aplikasi modern membutuhkan kecepatan, ketahanan, dan keamanan bawaan. Dengan IBM MQ SaaS di AWS, hal-hal berikut ini adalah dasar, bukan opsional:

  1. Instance yang Disediakan Arsitektur dengan klaster khusus untuk kinerja yang lebih tinggi dan isolasi untuk postur keamanan yang ditingkatkan.
  2. Ketersediaan tinggi HA native mereplikasi data di tiga zona ketersediaan, yang dirancang untuk melindungi dari kehilangan pesan jika terjadi kegagalan zona ketersediaan.
  3. Otomatisasi penerapan menggunakan REST API memungkinkan penerapan pengelola antrean secara terprogram, yang dibuat untuk penerapan yang lebih cepat dan dapat diulang dengan lebih sedikit kesalahan.
  4. Peningkatan bertahap otomatis dan penerapan patch keamanan yang dirancang untuk menjaga sistem tetap terkini dan keamanannya terjamin dengan waktu henti minimal.

Contoh penggunaan IBM MQ SaaS di dunia nyata

Dari transaksi perbankan hingga logistik rantai pasokan, IBM MQ SaaS di AWS mendukung industri dengan keandalan yang tanpa kompromi:

  • Lembaga keuangan dapat memodernisasi sistem transaksi dan terhubung ke jaringan pembayaran dan kliring.
  • Pengecer meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan pesanan tidak hilang sambil menskalakan dengan lancar untuk memenuhi permintaan musiman.
  • Penyedia perjalanan dan transportasi dapat memberikan pembaruan real-time untuk penerbangan, penanganan bagasi, dan pemesanan sambil berintegrasi dengan jaringan pelacakan global.
  • Dan dalam otomotif dan manufaktur, MQ memungkinkan komunikasi yang andal antara peralatan lini produksi dan sistem inventori, sehingga meningkatkan efisiensi dan toleransi kesalahan.

Memodernisasi pesan Anda

Peluncuran IBM MQ SaaS di AWS menandai langkah penting dalam menerapkan perpesanan untuk perusahaan ke lingkungan tempat bisnis modern berjalan. Dengan menggabungkan keandalan IBM MQ dengan kelincahan AWS, perusahaan dapat mempercepat modernisasi sambil memastikan data paling penting mereka sampai ke tempat yang semestinya. Instance yang Disediakan IBM MQ di AWS akan tersedia mulai 28 November 2025.

Jelajahi IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Pelajari lebih lanjut Kunjungi IBM MQ SaaS