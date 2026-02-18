Agen AI IBM® MQ untuk mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan ketahanan pesan

Hari ini, IBM® mengumumkan IBM® MQ AI Agents, kemampuan baru yang didukung AI yang disampaikan sebagai bagian dari IBM® MQ Advanced, yang dirancang untuk membantu tim operasi TI mendiagnosis dan menyelesaikan masalah IBM® MQ lebih cepat, meningkatkan produktivitas administrator dan mengurangi ketergantungan pada keahlian MQ yang langka.

IBM® MQ AI Agent menerapkan AI dan sistem agen untuk operasi pengiriman pesan, memungkinkan tim untuk memahami dan menanggapi masalah di seluruh jaringan MQ mereka menggunakan bahasa alami—membantu menjawab pertanyaan operasional penting dalam hitungan menit, bukan jam.