Agen AI IBM® MQ untuk mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan ketahanan pesan

Agen AI IBM® MQ memperkenalkan antarmuka percakapan yang cerdas untuk administrasi dan pemecahan masalah MQ.

diterbitkan 18 Februari 2026
Hari ini, IBM® mengumumkan IBM® MQ AI Agents, kemampuan baru yang didukung AI yang disampaikan sebagai bagian dari IBM® MQ Advanced, yang dirancang untuk membantu tim operasi TI mendiagnosis dan menyelesaikan masalah IBM® MQ lebih cepat, meningkatkan produktivitas administrator dan mengurangi ketergantungan pada keahlian MQ yang langka.

IBM® MQ AI Agent menerapkan AI dan sistem agen untuk operasi pengiriman pesan, memungkinkan tim untuk memahami dan menanggapi masalah di seluruh jaringan MQ mereka menggunakan bahasa alami—membantu menjawab pertanyaan operasional penting dalam hitungan menit, bukan jam.

Apa yang baru di Agen AI IBM® MQ

Agen AI IBM® MQ memperkenalkan antarmuka percakapan yang cerdas untuk administrasi dan pemecahan masalah MQ. Agen menyediakan satu titik masuk untuk menemukan, menganalisis, dan memahami situasi di seluruh jaringan MQ, memberikan insight, penjelasan, dan tindakan yang disarankan melalui interaksi bahasa alami.

Saat diluncurkan, MQ Agen AI fokus pada salah satu tantangan operasional yang paling umum dan penting untuk bisnis yang dihadapi pengguna MQ setiap hari: memahami mengapa pesan tidak mengalir.

Kemampuan utama Agen AI IBM® MQ

Dengan IBM® MQ agen AI, administrator dapat:

  • Tanyakan pertanyaan bahasa alami tentang konsep MQ, konfigurasi dan perilaku waktu proses
  • Mengidentifikasi dan menganalisis masalah seperti penumpukan pesan, kegagalan saluran, dan kesehatan antrean aplikasi
  • Memahami penyebab pesan yang masuk ke dead letter dan kegagalan proses routing
  • Menerima penjelasan kontekstual untuk mempercepat pembelajaran dan penyelesaian masalah

Agen mengurangi kebutuhan akan diagnostik manual, analisis terfragmentasi, dan keterlibatan dukungan yang berkepanjangan.

Dirancang untuk lingkungan MQ hybrid dan perusahaan

Agen AI IBM® MQ bekerja di semua penerapan IBM® MQ, termasuk:

  • IBM® MQ dan MQ Advanced
  • Alat MQ
  • MQ di z/OS
  • MQ SaaS
  • Lingkungan lokal dan cloud

Tidak ada batasan jumlah instance agen yang dapat diterapkan. Setiap instance dirancang untuk mengelola hingga 20 manajer antrian, mencerminkan tanggung jawab operasional yang khas dan harapan kinerja.

Memungkinkan tim untuk fokus memberikan nilai

Dengan menanamkan AI langsung ke dalam operasi MQ, Agen AI IBM® MQ membantu organisasi:

  • Peningkatan MTTR (waktu rata-rata untuk resolusi) dan mengurangi volume kasus IBM® Support
  • Upaya administrasi MQ sehari-hari yang disederhanakan
  • Mengurangi ketergantungan pada keahlian MQ yang mendalam, membantu alamat kesenjangan keterampilan
  • Mengurangi durasi dan biaya pemadaman listrik
  • Meningkatkan efisiensi operasi TI dan keandalan pesan

Hasil ini memungkinkan tim untuk kurang fokus pada pemadaman kebakaran dan lebih pada memberikan nilai bisnis.

Dibangun di atas AI agen

Agen AI IBM® MQ memanfaatkan sistem agen yang mendukung penalaran otonom, pemecahan masalah yang diarahkan sendiri, dan analisis kontekstual. Hal ini memungkinkan agen untuk bergerak melampaui jawaban statis, memberikan insight yang disesuaikan dengan lingkungan MQ setiap pelanggan.

Agen AI IBM® MQ ditawarkan sebagai komponen IBM® MQ Advanced, termasuk IBM® MQ Advanced di Cloud Pak for Integration, dan umumnya tersedia pada 24 Maret 2026.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM® MQ Advanced dan IBM® MQ Agen AI hari ini.

