IBM MQ 9.4.5: Menghadirkan penerapan yang lebih mudah di Amazon EKS dengan peningkatan kegunaan dan keamanan yang lebih kuat

IBM MQ 9.4.5 sekarang tersedia, menghadirkan kemampuan baru yang membantu organisasi memodernisasi cara Anda menerapkan, mengoperasikan, dan mengamankan infrastruktur layanan pesan Anda, tanpa mengorbankan keandalan yang menjadi ciri khas MQ.
Rilis ini berfokus pada tiga prioritas yang secara konsisten disebutkan sebagai hal yang paling penting bagi pelanggan kami: penerapan cloud-native yang lebih sederhana, operasi yang lebih intuitif, serta keamanan dan ketahanan yang lebih kuat di MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 dibangun di atas kekuatan MQ yang telah terbukti sekaligus membuatnya lebih mudah dijalankan dalam arsitektur modern, termasuk kontainer dan platform cloud terkelola.
Karena semakin banyak perusahaan mengadopsi Kubernetes sebagai dasar untuk pengiriman aplikasi, infrastruktur layanan pesan harus terintegrasi dengan lancar ke lingkungan tersebut. IBM MQ 9.4.5 memperkenalkan dukungan yang ditingkatkan untuk menerapkan dan mengelola IBM MQ di Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) menggunakan Operator IBM MQ.
Dengan konfigurasi deklaratif dan otomatisasi siklus hidup, tim dapat menerapkan manajer antrian secara konsisten di seluruh lingkungan, mengintegrasikan MQ ke alur kerja GitOps, dan mengurangi konfigurasi manual yang sering mengarah pada risiko operasional. Kemampuan asli Kubernetes—seperti pemulihan dan penskalaan otomatis—membantu meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sambil terus menyelaraskan MQ dengan praktik DevOps modern.
Dengan membawa MQ lebih dekat ke aplikasi yang berjalan di EKS, pelanggan juga dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja aplikasi end-to-end, terutama untuk arsitektur berbasis peristiwa dan layanan mikro.
IBM MQ 9.4.5 terus meningkatkan Konsol MQ, membuat tugas administratif umum lebih cepat dan lebih intuitif.
Kemampuan manajemen pesan baru memungkinkan administrator untuk mencari pesan dan menyalin atau memindahkan mereka langsung dari antarmuka web, menghilangkan ketergantungan pada utilitas baris perintah yang kompleks untuk tugas penentuan masalah sehari-hari. Ini secara signifikan mempersingkat waktu investigasi saat mendiagnosis masalah aplikasi atau memulihkan dari kegagalan, membantu tim memulihkan layanan lebih cepat dan dengan lebih percaya diri.
Peningkatan kegunaan ini dirancang untuk mengurangi beban operasional pada administrator MQ, menurunkan hambatan bagi anggota tim baru, dan mendukung praktik operasional yang konsisten di seluruh lingkungan MQ hybrid dan terdistribusi.
Keamanan dan ketahanan tetap menjadi dasar bagi IBM MQ, dan versi 9.4.5 memperkenalkan peningkatan lebih lanjut untuk membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan dan ketersediaan yang semakin ketat.
Rilis ini mencakup enkripsi tambahan untuk komunikasi MQ internal pada alat, meningkatkan perlindungan untuk ketersediaan tinggi dan konfigurasi pemulihan bencana. Dengan mengenkripsi replikasi kritis dan lalu lintas detak jantung, MQ membantu mengurangi risiko paparan sekaligus mendukung standar keamanan peraturan dan industri.
IBM MQ 9.4.5 juga memperluas kemampuan observabilitas, termasuk integrasi OpenTelemetry yang lebih dalam untuk lingkungan z/OS, memungkinkan penelusuran yang lebih baik di seluruh aliran pesan yang kompleks. Ini membantu tim mendapatkan insight yang lebih jelas tentang jalur pesan, mengidentifikasi hambatan lebih cepat, dan mendukung manajemen kinerja proaktif di seluruh platform hybrid.
IBM MQ terus mendukung berbagai platform, bahasa pemrograman, dan model penerapan, dari sistem tradisional hingga kontainer, peralatan, SaaS, dan z/OS. Versi 9.4.5 memperkuat portabilitas ini sekaligus membuatnya lebih mudah untuk mengadopsi pola infrastruktur modern secara bertahap.
Baik Anda memodernisasi penerapan MQ yang ada, memperluas pesan ke Kubernetes, atau memperkuat keamanan dan pengamatan di seluruh lingkungan, IBM MQ 9.4.5 dirancang untuk membantu Anda bergerak maju dengan kecepatan Anda sendiri, tanpa gangguan.
IBM MQ 9.4.5 tersedia sekarang. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa saja yang baru dalam rilis ini, jelajahi pengumuman lengkap dan dokumentasi terperinci, atau bergabung dengan komunitas IBM MQ untuk berbagi masukan dan praktik terbaik.
Ambil langkah selanjutnya menuju pesan modern, aman, dan siap cloud dengan IBM MQ 9.4.5.
Pelajari selengkapnya tentang IBM MQ