IBM MQ 9.4.5: Menghadirkan penerapan yang lebih mudah di Amazon EKS dengan peningkatan kegunaan dan keamanan yang lebih kuat

Karena semakin banyak perusahaan mengadopsi Kubernetes sebagai dasar untuk pengiriman aplikasi, infrastruktur layanan pesan harus terintegrasi dengan lancar ke lingkungan tersebut. IBM MQ 9.4.5 memperkenalkan dukungan yang ditingkatkan untuk menerapkan dan mengelola IBM MQ di Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) menggunakan Operator IBM MQ.

Dengan konfigurasi deklaratif dan otomatisasi siklus hidup, tim dapat menerapkan manajer antrian secara konsisten di seluruh lingkungan, mengintegrasikan MQ ke alur kerja GitOps, dan mengurangi konfigurasi manual yang sering mengarah pada risiko operasional. Kemampuan asli Kubernetes—seperti pemulihan dan penskalaan otomatis—membantu meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sambil terus menyelaraskan MQ dengan praktik DevOps modern.

Dengan membawa MQ lebih dekat ke aplikasi yang berjalan di EKS, pelanggan juga dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja aplikasi end-to-end, terutama untuk arsitektur berbasis peristiwa dan layanan mikro.