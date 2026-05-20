Frontier Labs IBM adalah evolusi berikutnya dari Microsoft Experience Zones global kami—ekosistem kreasi bersama yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat beralih dari eksperimen ke eksekusi dengan AI, dan dengan demikian mencapai hasil lebih cepat.

Berdasarkan kemitraan kami dan layanan Enterprise Advantage yang baru-baru ini diumumkan, kami menggabungkan keahlian konsultasi, teknik, dan industri IBM® dengan teknologi Microsoft termasuk Azure AI, Microsoft Copilot, dan Dynamics 365 dalam satu hub. Ini menciptakan lingkungan di mana klien dapat membuat prototipe, memvalidasi, dan menskalakan solusi terhadap tantangan bisnis nyata. Kami telah melibatkan lebih dari 200 klien dalam model kreasi bersama ini.

Dengan IBM® Frontier Lab, kami menyediakan akselerator siap pakai yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat mulai menerapkan AI ke proses di seluruh sumber daya manusia, layanan pelanggan, pengadaan, dan pengembangan perangkat lunak. Misalnya, kami memiliki agen AI yang mendukung pengembang dan arsitek untuk memodernisasi kode lama. Akselerator ini dirancang tidak hanya untuk Manfaatkan AI, tetapi juga untuk memberikan nilai bisnis yang nyata—mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat di seluruh operasi.

Dengan mentalitas yang sama yang mendorong kreasi dan eksekusi bersama AI di Frontier Labs baru, kami melibatkan klien untuk mengatasi tantangan bisnis mereka melalui Frontier Forge Buildathon kami, di mana IBM® dan tim klien akan langsung membangun dan menguji solusi AI nyata bersama.