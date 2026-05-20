Frontier Labs IBM® dapat membantu klien dengan cepat beralih dari eksperimen ke eksekusi dengan AI dan mencapai hasil lebih cepat.
Urgensi untuk mengoperasionalkan AI lebih jelas dari sebelumnya pada IBM®-Microsoft Frontier Summit minggu ini di Bengaluru, India.
Para pemimpin bisnis senang dengan apa yang disebut Indeks Tren Kerja Microsoft sebagai kebangkitan “Frontier Firm”, yaitu organisasi tempat para pakar manusia dan agen AI bekerja bersama untuk mengubah cara pekerjaan diselesaikan. Menjadi sebuah Frontier Firm membutuhkan cara kerja baru, tata kelola yang lebih kuat, eksperimen yang lebih cepat, serta disiplin untuk menskalakan penerapan hal-hal yang terbukti memberikan nilai. Di tengah banyaknya proyek percontohan, eksekusi yang disiplin menjadi kunci untuk mencapai hasil AI yang berkelanjutan dan berskala enterprise.
Itulah sebabnya kami telah menemukan kembali Microsoft Experience Zones kami di FutureNow Centers IBM® Consulting sebagai Frontier Labs.
Frontier Labs IBM adalah evolusi berikutnya dari Microsoft Experience Zones global kami—ekosistem kreasi bersama yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat beralih dari eksperimen ke eksekusi dengan AI, dan dengan demikian mencapai hasil lebih cepat.
Berdasarkan kemitraan kami dan layanan Enterprise Advantage yang baru-baru ini diumumkan, kami menggabungkan keahlian konsultasi, teknik, dan industri IBM® dengan teknologi Microsoft termasuk Azure AI, Microsoft Copilot, dan Dynamics 365 dalam satu hub. Ini menciptakan lingkungan di mana klien dapat membuat prototipe, memvalidasi, dan menskalakan solusi terhadap tantangan bisnis nyata. Kami telah melibatkan lebih dari 200 klien dalam model kreasi bersama ini.
Dengan IBM® Frontier Lab, kami menyediakan akselerator siap pakai yang dirancang untuk membantu klien dengan cepat mulai menerapkan AI ke proses di seluruh sumber daya manusia, layanan pelanggan, pengadaan, dan pengembangan perangkat lunak. Misalnya, kami memiliki agen AI yang mendukung pengembang dan arsitek untuk memodernisasi kode lama. Akselerator ini dirancang tidak hanya untuk Manfaatkan AI, tetapi juga untuk memberikan nilai bisnis yang nyata—mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat di seluruh operasi.
Dengan mentalitas yang sama yang mendorong kreasi dan eksekusi bersama AI di Frontier Labs baru, kami melibatkan klien untuk mengatasi tantangan bisnis mereka melalui Frontier Forge Buildathon kami, di mana IBM® dan tim klien akan langsung membangun dan menguji solusi AI nyata bersama.
Di era AI, keunggulan kompetitif akan semakin menjadi milik organisasi yang dapat pindah dari ide ke implementasi lebih cepat daripada pasar di sekitar mereka. Sekarang, dengan Frontier Labs yang baru dan kesempatan bagi klien untuk berpartisipasi dalam Frontier Forge Buildathon tahun ini, IBM® dan Microsoft menyediakan sumber daya bagi klien untuk mengeksplorasi, membangun, dan meningkatkan skala bisnis mereka dengan AI untuk memenuhi permintaan pelanggan dan bisnis.
IBM® dan Microsoft telah bekerja sama selama beberapa dekade membantu klien memodernisasi dan transformasi. Di era AI, standarnya lebih tinggi. Klien mencari mitra yang dapat membawa kedalaman teknologi, konteks industri, dan disiplin eksekusi bersama-sama untuk memberikan hasil nyata. IBM®, bersama dengan Microsoft, bermaksud membantu memimpin perjalanan itu.