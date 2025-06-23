Memperkenalkan IBM Match 360 as a Service: Master Data Management Anda, disederhanakan

Kami sangat senang mengumumkan IBM Match 360 as a Service Essential Edition, solusi berbasis SaaS yang dirancang untuk menghadirkan kemampuan yang kuat dari alat Master Data Management (MDM) terkemuka kami untuk bisnis dari semua ukuran.

Dengan Match 360 as a Service, bisnis dapat memanfaatkan tampilan 360 derajat tepercaya dari data master IBM melalui platform SaaS yang sederhana dan dapat diskalakan. Baik Anda tim kecil yang memulai perjalanan transformasi digital Anda atau perusahaan besar yang mencari akses cepat dan efisien ke data penting, solusi ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Mengapa Master Data Management penting

Perusahaan modern menghadapi tantangan untuk mengonsolidasikan dan memusatkan akses ke data yang tersebar di berbagai silo dan alur kerja.

Penggunaan aplikasi dan sistem yang berbeda menciptakan silo informasi yang terlalu sering. Artinya, data ini memiliki nilai yang belum dimanfaatkan atau potensi risiko di bidang-bidang seperti pelanggan, organisasi, akun, dan lokasi. Hal ini juga menciptakan ketidakpercayaan tambahan terhadap data karena kurangnya konsistensi; data yang hilang, tidak berlaku, dan tidak akurat dapat menghambat keputusan bisnis, memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar, dan meningkatkan inefisiensi operasional.

Di situlah MDM hadir: dengan menyatukan berbagai sumber data, meningkatkan tata kelola, dan menyediakan sumber kebenaran tunggal, MDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mendorong intelijen bisnis yang andal.

Dengan Match 360 as a Service, IBM membangun fondasi ini dengan memberikan MDM berbasis SaaS yang:

  • Mencocokkan dan mengelola data multi-domain: Gabungkan catatan yang terkait secara cerdas untuk membuat tampilan yang akurat dan terpadu tentang pelanggan, organisasi, lokasi, dan lainnya.
  • Menyediakan data tepercaya dan akurat untuk AI dan operasi penting: Menyampaikan data yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda untuk contoh penggunaan AI yang efektif dan mendorong operasi sehari-hari.
  • Memungkinkan hubungan di seluruh data: Identifikasi hubungan untuk menciptakan tampilan yang konsisten dan lengkap dari suatu entitas di semua sumber.
  • Memberdayakan bisnis dalam skala besar dan kecepatan: Percepat pengambilan keputusan dengan akses cepat ke data master nyaris seketika yang akurat, tepercaya, dan dapat ditindaklanjuti untuk tim dan aplikasi Anda.

Titik masuk yang terjangkau dan dapat diskalakan ke dalam MDM

Alat Master Data Management IBM telah lama dipercaya oleh perusahaan Fortune 500 dan bisnis di berbagai industri, memungkinkan mereka memanfaatkan data mereka untuk pengambilan keputusan penting.

Dengan Match 360 as a Service Essential Edition, IBM memperluas inovasinya ke organisasi yang mencari titik masuk yang terjangkau dan dapat diskalakan ke dalam MDM.

Berikut cara Match 360 memberikan nilai yang tak tertandingi:

  • Fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah dan berkembang: Dapatkan tampilan multi-domain 360 derajat yang diperluas, untuk menyesuaikan model MDM Anda dengan kebutuhan bisnis hilir Anda.
  • Kurangi risiko bisnis dan bangun kepercayaan pada data Anda: Dapatkan akurasi pencocokan yang ditingkatkan yang disesuaikan dengan bisnis Anda melalui machine learning, standardisasi, dan verifikasi data untuk pencocokan fleksibel dengan kontrol kualitas data.
  • Otomatisasi pencocokan catatan: Pencocokan yang didukung machine learning memastikan tampilan terpadu dari data master Anda di beberapa domain.
  • Kualitas data yang lebih baik: Ucapkan selamat tinggal pada duplikasi dan catatan yang tidak konsisten. Dapatkan data yang disempurnakan dan akurat yang disesuaikan dengan contoh penggunaan Anda.
  • Peningkatan produktivitas: Dapatkan peningkatan efisiensi melalui interaksi kode-rendah, algoritma yang didukung machine learning, dan integrasi AI untuk membawa data tepercaya Anda ke konsumen akhir.
  • Insight yang lebih cepat: Sediakan dan hubungkan data master untuk memfasilitasi AI, machine learning, dan inisiatif intelijen bisnis.
  • Machine learning bawaan: Kurangi biaya administrasi dan tingkatkan akurasi pencocokan dengan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya.
  • Kesederhanaan layanan mandiri: Pengalaman yang ramah pengguna memberdayakan pengguna non-teknis untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya.
  • Arsitektur SaaS yang Dapat Diskalakan: Mulai dari yang kecil dan kembangkan dengan mulus—dengan IBM yang menangani infrastruktur.

Melalui integrasi dengan arsitektur Data Fabric IBM, Essential Edition as a Service juga menyederhanakan akses ke data, memberikan tata kelola dan skalabilitas sebagai bagian dari strategi data menyeluruh Anda.

Keunggulan IBM

IBM telah diakui sebagai pemimpin dalam manajemen dan tata kelola data, termasuk dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Solusi Kualitas Data Augmented. Dengan pengalaman selama beberapa dekade, IBM memastikan mereka tidak hanya memiliki alat tetapi juga keahlian untuk berhasil dalam perjalanan MDM mereka.

Kemampuan utama alat IBM MDM meliputi:

  • Pencocokan data yang kuat: Buat tampilan yang akurat dan terpadu dari sumber data multi-domain.
  • Pengelolaan data tingkat lanjut: Memberikan alasan yang transparan di balik pencocokan data dan memperbaiki masalah melalui alur kerja otomatis.
  • Siap integrasi: Manfaatkan arsitektur data fabric Anda untuk integrasi yang mulus di seluruh sumber data internal dan eksternal.

Dengan Match 360 as a Service, IBM memberikan kemampuan tepercaya yang sama dalam format SaaS berbasis langganan, yang disesuaikan dengan kondisi organisasi Anda saat ini—dan ke mana tujuannya besok.

Mulailah perjalanan Anda dengan uji coba gratis

Rasakan manfaat IBM Match 360 as a Service secara langsung. Daftar untuk uji coba gratis hari ini dan lihat bagaimana Anda dapat mencapai tampilan 360 derajat tepercaya dari data master Anda sambil memanfaatkan kesederhanaan, skalabilitas, dan kecepatan SaaS.

Berdayakan tim Anda, maksimalkan data Anda, dan dapatkan potensi penuh MDM dengan IBM.

