23 Juni 2025
Kami sangat senang mengumumkan IBM Match 360 as a Service Essential Edition, solusi berbasis SaaS yang dirancang untuk menghadirkan kemampuan yang kuat dari alat Master Data Management (MDM) terkemuka kami untuk bisnis dari semua ukuran.
Dengan Match 360 as a Service, bisnis dapat memanfaatkan tampilan 360 derajat tepercaya dari data master IBM melalui platform SaaS yang sederhana dan dapat diskalakan. Baik Anda tim kecil yang memulai perjalanan transformasi digital Anda atau perusahaan besar yang mencari akses cepat dan efisien ke data penting, solusi ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Perusahaan modern menghadapi tantangan untuk mengonsolidasikan dan memusatkan akses ke data yang tersebar di berbagai silo dan alur kerja.
Penggunaan aplikasi dan sistem yang berbeda menciptakan silo informasi yang terlalu sering. Artinya, data ini memiliki nilai yang belum dimanfaatkan atau potensi risiko di bidang-bidang seperti pelanggan, organisasi, akun, dan lokasi. Hal ini juga menciptakan ketidakpercayaan tambahan terhadap data karena kurangnya konsistensi; data yang hilang, tidak berlaku, dan tidak akurat dapat menghambat keputusan bisnis, memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar, dan meningkatkan inefisiensi operasional.
Di situlah MDM hadir: dengan menyatukan berbagai sumber data, meningkatkan tata kelola, dan menyediakan sumber kebenaran tunggal, MDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mendorong intelijen bisnis yang andal.
Dengan Match 360 as a Service, IBM membangun fondasi ini dengan memberikan MDM berbasis SaaS yang:
Alat Master Data Management IBM telah lama dipercaya oleh perusahaan Fortune 500 dan bisnis di berbagai industri, memungkinkan mereka memanfaatkan data mereka untuk pengambilan keputusan penting.
Dengan Match 360 as a Service Essential Edition, IBM memperluas inovasinya ke organisasi yang mencari titik masuk yang terjangkau dan dapat diskalakan ke dalam MDM.
Berikut cara Match 360 memberikan nilai yang tak tertandingi:
Melalui integrasi dengan arsitektur Data Fabric IBM, Essential Edition as a Service juga menyederhanakan akses ke data, memberikan tata kelola dan skalabilitas sebagai bagian dari strategi data menyeluruh Anda.
IBM telah diakui sebagai pemimpin dalam manajemen dan tata kelola data, termasuk dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Solusi Kualitas Data Augmented. Dengan pengalaman selama beberapa dekade, IBM memastikan mereka tidak hanya memiliki alat tetapi juga keahlian untuk berhasil dalam perjalanan MDM mereka.
Kemampuan utama alat IBM MDM meliputi:
Dengan Match 360 as a Service, IBM memberikan kemampuan tepercaya yang sama dalam format SaaS berbasis langganan, yang disesuaikan dengan kondisi organisasi Anda saat ini—dan ke mana tujuannya besok.
Rasakan manfaat IBM Match 360 as a Service secara langsung. Daftar untuk uji coba gratis hari ini dan lihat bagaimana Anda dapat mencapai tampilan 360 derajat tepercaya dari data master Anda sambil memanfaatkan kesederhanaan, skalabilitas, dan kecepatan SaaS.
Berdayakan tim Anda, maksimalkan data Anda, dan dapatkan potensi penuh MDM dengan IBM.