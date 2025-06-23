Perusahaan modern menghadapi tantangan untuk mengonsolidasikan dan memusatkan akses ke data yang tersebar di berbagai silo dan alur kerja.

Penggunaan aplikasi dan sistem yang berbeda menciptakan silo informasi yang terlalu sering. Artinya, data ini memiliki nilai yang belum dimanfaatkan atau potensi risiko di bidang-bidang seperti pelanggan, organisasi, akun, dan lokasi. Hal ini juga menciptakan ketidakpercayaan tambahan terhadap data karena kurangnya konsistensi; data yang hilang, tidak berlaku, dan tidak akurat dapat menghambat keputusan bisnis, memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar, dan meningkatkan inefisiensi operasional.



Di situlah MDM hadir: dengan menyatukan berbagai sumber data, meningkatkan tata kelola, dan menyediakan sumber kebenaran tunggal, MDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mendorong intelijen bisnis yang andal.

Dengan Match 360 as a Service, IBM membangun fondasi ini dengan memberikan MDM berbasis SaaS yang: