IBM diakui sebagai pemimpin dalam transparansi AI
Kepemimpinan IBM dalam FMTI mencerminkan filosofi kami bahwa organisasi membutuhkan AI yang terbuka, aman, dan diatur.
IBM telah diakui sebagai pengembang model dasar yang paling transparan dalam Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Riset Model Dasar Universitas Stanford.
Laporan ini mengevaluasi 13 model dari pengembang besar, termasuk IBM® Granite, rangkaian model bahasa kecil (SLM) kami yang terbuka, berperforma tinggi, dan tepercaya.
Tingkat transparansi ini memungkinkan bisnis untuk menerapkan AI dengan keandalan, akurasi, dan kontrol yang lebih besar. Ketika perusahaan memahami bagaimana model dibangun dan diatur, mereka dapat memercayai output, mengurangi risiko, dan menghasilkan lebih banyak nilai dari data, aplikasi, dan tim yang ada.
IBM memperoleh skor 95% dalam FMTI tahun ini, skor tertinggi dalam sejarah tiga tahun Indeks dan peningkatan terbesar dari tahun ke tahun dari setiap pengembang model yang dievaluasi. Sebagian besar pengembang lain bergerak ke arah yang berlawanan, menghasilkan penurunan tajam dalam skor transparansi rata-rata menjadi 41, turun 17 poin dari tahun lalu.
Ketika transparansi menurun di seluruh industri, IBM mempercepat investasinya dalam keterbukaan sehingga organisasi dapat meningkatkan skala AI dengan aman dan bertanggung jawab.
Organisasi dengan cepat mengadopsi AI generatif karena model dasar menjadi makin kuat. Karena model-model ini memengaruhi lebih banyak keputusan, organisasi membutuhkan visibilitas yang jelas tentang bagaimana model tersebut dibangun dan diatur untuk memercayai hasil yang diberikan.
Tanpa pengungkapan yang jelas, perusahaan menghadapi risiko signifikan seperti bias yang tidak diperiksa, perilaku yang tidak dapat diprediksi, dan ketidakmampuan untuk menjelaskan atau mempertahankan keputusan yang didukung AI.
Transparansi model memberikan kejelasan yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini memungkinkan tim untuk mengaudit praktik data, menyusun ulang evaluasi, dan membuat keputusan yang matang tentang di mana dan bagaimana AI harus diintegrasikan ke dalam proses bisnis inti mereka.
Laporan tersebut menyoroti tren umum penurunan transparansi di antara banyak pengembang model, tetapi “IBM menonjol sebagai outlier positif.” Sementara banyak perusahaan mengungkapkan evaluasi kemampuan dan risiko model, detail dan kemampuan untuk direproduksi yang terbatas membuat banyak dari pengungkapan tersebut sulit untuk diandalkan.
FMTI tahun ini mengevaluasi Granite 3.3, yang merupakan model unggulan IBM pada saat itu. Sejak evaluasi tersebut, IBM telah merilis generasi berikutnya dari keluarga ini, Granite 4.0, yang memberikan kinerja tinggi, kecepatan yang lebih tinggi, dan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan model-model terdepan yang serupa dan lebih besar.
Kemajuan ini dibangun berbasis momentum yang kuat di seluruh ekosistem sumber terbuka, di mana model Granite telah mendorong hampir 20 juta unduhan selama setahun terakhir.
Granite 4.0 memiliki fitur arsitektur hybrid baru, memberikan peningkatan efisiensi yang dramatis dengan inferensi hingga 2x lebih cepat dan kebutuhan memori 70% lebih rendah dibandingkan dengan model serupa untuk tugas yang panjang dan kompleks.
Model tetap bersifat sumber terbuka di bawah Apache 2.0, merupakan model sumber terbuka pertama yang menerima sertifikasi ISO 42001 dan ditandatangani secara kriptografis, menegaskan kepatuhan mereka terhadap praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk keamanan, tata kelola, dan transparansi.
Seperti generasi Granite sebelumnya, IBM memperluas dokumentasi dan pengungkapan yang mendukung pengembangan model yang terbuka dan bertanggung jawab, dan Granite 4.0 akan terus mencerminkan prinsip transparansi yang sama yang diakui dalam FMTI tahun ini.
Kepemimpinan IBM dalam FMTI memperkuat misi kami untuk membuat AI lebih aman, dapat dijelaskan, dan dapat dioperasikan di semua cloud, model, atau lingkungan data.
Kami percaya perusahaan harus memiliki kejelasan tentang bagaimana sistem AI dibangun, bagaimana sistem tersebut berperilaku, dan bagaimana sistem tersebut dikendalikan.
Portofolio perangkat lunak kami dirancang untuk fleksibilitas, dengan standar terbuka yang memungkinkan organisasi membangun dan menerapkan AI di lingkungan apa pun. Portofolio ini terintegrasi dengan model, agen, aplikasi, atau format data apa pun sehingga tim dapat membangun berdasarkan investasi mereka yang ada daripada terpaksa beralih ke tumpukan teknologi milik eksklusif. Selain Granite, kami bekerja dengan model terkemuka seperti Llama, Mistral, dan Claude, memberikan fleksibilitas untuk menggunakan model yang tepat untuk setiap beban kerja. Kami menanamkan tata kelola, keamanan, dan observabilitas ke dalam fondasi solusi kami untuk mengelola risiko secara proaktif.
Dengan watsonx, organisasi mendapatkan visibilitas tentang bagaimana AI digunakan, siapa yang menggunakannya, dan perlindungan yang ada. Dalam lanskap AI yang berkembang pesat, IBM menyediakan fondasi yang membantu perusahaan menerapkan dan mengatur AI dengan percaya diri. Granite menyoroti komitmen kami terhadap keterbukaan dan tanggung jawab, dan perangkat lunak kami memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan itu ke setiap lapisan bisnis mereka.