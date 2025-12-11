IBM diakui sebagai pemimpin dalam transparansi AI

IBM telah diakui sebagai pengembang model dasar yang paling transparan dalam Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Riset Model Dasar Universitas Stanford.

Laporan ini mengevaluasi 13 model dari pengembang besar, termasuk IBM® Granite, rangkaian model bahasa kecil (SLM) kami yang terbuka, berperforma tinggi, dan tepercaya.

Tingkat transparansi ini memungkinkan bisnis untuk menerapkan AI dengan keandalan, akurasi, dan kontrol yang lebih besar. Ketika perusahaan memahami bagaimana model dibangun dan diatur, mereka dapat memercayai output, mengurangi risiko, dan menghasilkan lebih banyak nilai dari data, aplikasi, dan tim yang ada.

IBM memperoleh skor 95% dalam FMTI tahun ini, skor tertinggi dalam sejarah tiga tahun Indeks dan peningkatan terbesar dari tahun ke tahun dari setiap pengembang model yang dievaluasi. Sebagian besar pengembang lain bergerak ke arah yang berlawanan, menghasilkan penurunan tajam dalam skor transparansi rata-rata menjadi 41, turun 17 poin dari tahun lalu.

Ketika transparansi menurun di seluruh industri, IBM mempercepat investasinya dalam keterbukaan sehingga organisasi dapat meningkatkan skala AI dengan aman dan bertanggung jawab.