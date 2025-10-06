Setelah selesai menjelajahi watsonx.data edisi pengembang, beralih ke versi Enterprise akan berjalan lancar—pekerjaan Anda dilanjutkan tanpa upaya ekstra. API yang dapat digunakan kembali membantu Anda memindahkannya ke produksi, sehingga menghemat waktu. Dan jika Anda ingin mencoba fitur AI generatif terbaru, Anda dapat dengan mudah mendaftar untuk uji coba SaaS kami dan langsung bekerja di lingkungan yang dikelola sepenuhnya.

IBM memberdayakan para pengembang untuk belajar, membangun, dan berinovasi dengan penuh percaya diri—sekaligus memberikan jalur yang jelas menuju penerapan yang siap untuk perusahaan. Baik Anda sedang menjelajahi arsitektur lakehouse atau membangun bukti konsep, edisi pengembang adalah cara tercepat untuk memulai.