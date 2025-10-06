IBM dengan senang hati mengumumkan peluncuran edisi pengembang watsonx.data, aplikasi desktop gratis yang lebih memudahkan pengembang dan insinyur data dibandingkan sebelumnya untuk menjelajahi, membuat prototipe, dan belajar di lingkungan data lakehouse yang lengkap.
Data lakehouse menawarkan fleksibilitas data lake dan kinerja gudang. Tetapi bagi banyak pengembang, mengelola dan mengajukan kueri kepada lingkungan ini bisa menakutkan. Pengaturan tradisional membutuhkan keahlian teknis mendalam, konfigurasi yang kompleks, dan infrastruktur yang mahal.
Dengan edisi pengembang watsonx.data, IBM menghilangkan penghalang tersebut. Pengembang, insinyur data, dan ilmuwan data kini dapat menyiapkan lingkungan lakehouse dengan fitur lengkap dalam hitungan menit—tanpa mengkhawatirkan ketergantungan cloud, kompleksitas infrastruktur, atau versi uji coba berbatas waktu.
Edisi pengembang hadir dalam format prakonfigurasi dengan serangkaian alat dan komponen terlengkap di pasar:
Ini bukan sekadar sandbox. Ini adalah lingkungan data lakehouse satu pengguna yang lengkap—bebas selamanya. Anda bisa menginstalnya di desktop, bereksperimen dengan data, dan membuat bukti konsep sesuai kecepatan Anda, tanpa tanggal kedaluwarsa atau rintangan lisensi.
IBM watsonx.data edisi pengembang tidak hanya untuk mengajukan kueri dan mengelola data—tetapi juga dibangun untuk mempercepat inovasi. Pengembang dapat:
Untuk menciptakan adopsi yang lancar, IBM menyediakan:
Setelah selesai menjelajahi watsonx.data edisi pengembang, beralih ke versi Enterprise akan berjalan lancar—pekerjaan Anda dilanjutkan tanpa upaya ekstra. API yang dapat digunakan kembali membantu Anda memindahkannya ke produksi, sehingga menghemat waktu. Dan jika Anda ingin mencoba fitur AI generatif terbaru, Anda dapat dengan mudah mendaftar untuk uji coba SaaS kami dan langsung bekerja di lingkungan yang dikelola sepenuhnya.
IBM memberdayakan para pengembang untuk belajar, membangun, dan berinovasi dengan penuh percaya diri—sekaligus memberikan jalur yang jelas menuju penerapan yang siap untuk perusahaan. Baik Anda sedang menjelajahi arsitektur lakehouse atau membangun bukti konsep, edisi pengembang adalah cara tercepat untuk memulai.
IBM watsonx.data edisi pengembang sekarang tersedia gratis selamanya. Unduh hari ini.
Unduh watsonx.data edisi pengembang
Bergabunglah dengan webinar mendatang kami untuk mempelajari lebih lanjut
Coba watsonx.data