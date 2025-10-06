Kecerdasan Buatan

IBM meluncurkan edisi pengembang watsonx.data: Gratis, lokal, dan siap untuk mendukung prototipe Anda berikutnya

diterbitkan 10/06/2025

Penulis

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

IBM dengan senang hati mengumumkan peluncuran edisi pengembang watsonx.data, aplikasi desktop gratis yang lebih memudahkan pengembang dan insinyur data dibandingkan sebelumnya untuk menjelajahi, membuat prototipe, dan belajar di lingkungan data lakehouse yang lengkap.

Memecahkan kompleksitas pengelolaan lakehouse

Data lakehouse menawarkan fleksibilitas data lake dan kinerja gudang. Tetapi bagi banyak pengembang, mengelola dan mengajukan kueri kepada lingkungan ini bisa menakutkan. Pengaturan tradisional membutuhkan keahlian teknis mendalam, konfigurasi yang kompleks, dan infrastruktur yang mahal.

Dengan edisi pengembang watsonx.data, IBM menghilangkan penghalang tersebut. Pengembang, insinyur data, dan ilmuwan data kini dapat menyiapkan lingkungan lakehouse dengan fitur lengkap dalam hitungan menit—tanpa mengkhawatirkan ketergantungan cloud, kompleksitas infrastruktur, atau versi uji coba berbatas waktu.

Pengalaman yang mengutamakan pengembang

Edisi pengembang hadir dalam format prakonfigurasi dengan serangkaian alat dan komponen terlengkap di pasar:

  • Beberapa mesin lakehouse seperti Presto dan Spark
  • Sampel kumpulan data untuk membantu Anda memulai secara instan
  • Dukungan data lokal penuh, sehingga Anda dapat menggunakan kumpulan data Anda sendiri tanpa masalah privasi atau kepatuhan

Ini bukan sekadar sandbox. Ini adalah lingkungan data lakehouse satu pengguna yang lengkap—bebas selamanya. Anda bisa menginstalnya di desktop, bereksperimen dengan data, dan membuat bukti konsep sesuai kecepatan Anda, tanpa tanggal kedaluwarsa atau rintangan lisensi.

IBM watsonx.data edisi pengembang tidak hanya untuk mengajukan kueri dan mengelola data—tetapi juga dibangun untuk mempercepat inovasi. Pengembang dapat:

  • Mempersiapkan, membersihkan, dan menganalisis kumpulan data untuk proyek AI
  • Menguji dan mengulangi prototipe dengan cepat di lingkungan lokal yang aman

Untuk menciptakan adopsi yang lancar, IBM menyediakan:

  • Proses penginstalan dan penghapusan instalasi yang disederhanakan—tanpa kunci, tanpa batas
  • Dokumentasi dan sumber daya pembelajaran yang komprehensif
  • Dukungan Komunitas Watsonx di mana pengembang dapat bertukar pengetahuan dan praktik terbaik

Dari prototipe hingga produksi dengan IBM

Setelah selesai menjelajahi watsonx.data edisi pengembang, beralih ke versi Enterprise akan berjalan lancar—pekerjaan Anda dilanjutkan tanpa upaya ekstra. API yang dapat digunakan kembali membantu Anda memindahkannya ke produksi, sehingga menghemat waktu. Dan jika Anda ingin mencoba fitur AI generatif terbaru, Anda dapat dengan mudah mendaftar untuk uji coba SaaS kami dan langsung bekerja di lingkungan yang dikelola sepenuhnya.

IBM memberdayakan para pengembang untuk belajar, membangun, dan berinovasi dengan penuh percaya diri—sekaligus memberikan jalur yang jelas menuju penerapan yang siap untuk perusahaan. Baik Anda sedang menjelajahi arsitektur lakehouse atau membangun bukti konsep, edisi pengembang adalah cara tercepat untuk memulai.

Mulailah hari ini

IBM watsonx.data edisi pengembang sekarang tersedia gratis selamanya. Unduh hari ini.

Unduh watsonx.data edisi pengembang
Bergabunglah dengan webinar mendatang kami untuk mempelajari lebih lanjut
Coba watsonx.data

