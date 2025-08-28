IBM meluncurkan Text2SQL yang didukung AI untuk memperluas dan mempercepat akses data

28 Agustus 2025
Apa yang baru: Text2SQL di IBM watsonx.data intelligence, terobosan yang didukung AI yang memungkinkan pengguna mendefinisikan logika dan bekerja dengan data menggunakan bahasa alami.
Baik menanyakan kinerja penjualan, mendefinisikan produk data, atau menyiapkan aturan kualitas data, pengguna kini dapat mendeskripsikan apa yang mereka butuhkan dalam bahasa Inggris, dan mesin Text2SQL IBM menghasilkan SQL yang akurat dan dapat dieksekusi untuk mereka.
Insight yang berharga sering terhalang oleh kueri SQL yang kompleks, alat yang terfragmentasi, dan tim teknis dengan beban kerja yang berlebihan. Pengguna bisnis tahu pertanyaan yang perlu mereka jawab, tetapi tidak mengetahui bahasa yang harus dipakai untuk menghasilkan jawaban tersebut. Sementara itu, insinyur data kewalahan melayani antrian permintaan yang terus bertambah—mulai dari perbaikan dasbor hingga kueri SQL satu kali—sehingga memperlambat semua orang.
Membuat atau memodifikasi laporan, memvalidasi logika bisnis, atau menerapkan aturan kualitas data sering kali mengharuskan mereka mengajukan tiket, menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu, dan mengandalkan sumber daya yang menguasai SQL tetapi jumlahnya terbatas. Dinamika ini tidak hanya menunda pengambilan keputusan tetapi juga menimbulkan risiko: ketika hanya segelintir pakar yang dapat menafsirkan dan mengolah data, tata kelola data tidak berjalan dengan baik, dan peluang terlewatkan. Banyak organisasi telah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menambahkan alat BI atau antarmuka obrolan. Namun, sebagian besar gagal dalam pengaturan perusahaan—alat tersebut kurang akurat, tidak terintegrasi dengan data yang dikelola, atau gagal menangani contoh penggunaan yang kompleks seperti manajemen kualitas data atau pembuatan produk data.
Inovasi dengan Text2SQL memanfaatkan model bahasa besar (LLM) yang canggih dan integrasi tata kelola yang mendalam untuk memperluas akses dan pengembangan data—mengubah data dari rintangan teknis menjadi aset strategis yang dapat diakses di seluruh organisasi.
Membuat logika berbasis SQL—baik untuk insight, transformasi data, atau pemeriksaan kualitas—secara tradisional lambat, manual, dan bergantung pada tim khusus. Mereka harus menulis kode yang kompleks, mengajukan tiket, dan menunggu waktu penyelesaian yang menghambat momentum.
Sekarang bayangkan ini: Anda mendeskripsikan apa yang Anda butuhkan dalam bahasa Inggris sederhana—"Sorot catatan penjualan yang tidak dilengkapi data wilayah dari 30 hari terakhir" —dan langsung menerima SQL yang siap untuk dijalankan. Tidak ada pengodean. Tidak ada penundaan.
Dengan fungsionalitas Text2SQL IBM, itulah yang terjadi. Dari pengguna bisnis dan analis hingga petugas dan insinyur data, siapa pun dapat beralih dari pertanyaan ke eksekusi dalam hitungan detik. Tidak ada lagi hambatan TI. Lebih lancar. Lebih percaya diri. Dan karena setiap aturan terstandardisasi, dapat dilacak, dan dapat diaudit, tata kelola juga meningkat.
Anda tidak perlu mahir SQL untuk bekerja dengan data lagi. Jelaskan saja apa yang Anda cari, dan sistem akan mengurus sisanya—secara akurat, aman, dan dalam skala besar. Dengan menggabungkan natural language understanding dengan kemampuan agen otonom, mesin Text2SQL secara dinamis menafsirkan maksud pengguna, menjelajahi skema yang relevan, memvalidasi logika kueri, dan bahkan mengajukan pertanyaan klarifikasi saat diperlukan—memberikan hasil yang akurat dan diatur dengan hambatan minimal. Alat ini bekerja di beberapa dialek SQL—jadi apakah data Anda berada di satu atau beberapa mesin, logikanya tetap konsisten.
IBM menonjol dengan ekosistemnya yang terbuka dan dapat diperluas, dirancang untuk berintegrasi dengan lancar dengan alat, platform, dan sumber data Anda yang ada. Dengan watsonx.data intelligence, organisasi mendapatkan tata kelola yang lengkap dan menyeluruh di seluruh siklus hidup data, yang memungkinkan akses data tepercaya dan mempercepat kesiapan AI. Penerapan fleksibel di lingkungan hybrid, multi-cloud, SaaS, on premises, dan VPC memastikan akses terkendali ke data terdistribusi di mana pun berada.
Kemampuan Text2SQL IBM yang canggih memberi pelanggan fleksibilitas untuk memilih dari model terdepan—baik dari IBM atau penyedia pihak ketiga tepercaya. Dibangun untuk skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan, penawaran Text2SQL IBM menata ulang pengalaman data—membuka keputusan yang lebih cerdas dan menumbuhkan budaya yang benar-benar berbasis data.
Dengan kemampuan Text2SQL yang didukung AI dari IBM, perusahaan dapat terbebas dari batasan alur kerja data tradisional. Baik Anda pengguna bisnis yang membutuhkan jawaban cepat, atau insinyur data yang ingin untuk menskalakan tata kelola tanpa menjadi hambatan, inovasi ini menempatkan data tepercaya dan pembuatan logika di ujung jari semua orang.
Akses yang lebih cerdas. Tata kelola yang lebih kuat. Dampak yang lebih cepat.