IBM meluncurkan Text2SQL yang didukung AI untuk memperluas dan mempercepat akses data

Insight yang berharga sering terhalang oleh kueri SQL yang kompleks, alat yang terfragmentasi, dan tim teknis dengan beban kerja yang berlebihan. Pengguna bisnis tahu pertanyaan yang perlu mereka jawab, tetapi tidak mengetahui bahasa yang harus dipakai untuk menghasilkan jawaban tersebut. Sementara itu, insinyur data kewalahan melayani antrian permintaan yang terus bertambah—mulai dari perbaikan dasbor hingga kueri SQL satu kali—sehingga memperlambat semua orang.

Membuat atau memodifikasi laporan, memvalidasi logika bisnis, atau menerapkan aturan kualitas data sering kali mengharuskan mereka mengajukan tiket, menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu, dan mengandalkan sumber daya yang menguasai SQL tetapi jumlahnya terbatas. Dinamika ini tidak hanya menunda pengambilan keputusan tetapi juga menimbulkan risiko: ketika hanya segelintir pakar yang dapat menafsirkan dan mengolah data, tata kelola data tidak berjalan dengan baik, dan peluang terlewatkan. Banyak organisasi telah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menambahkan alat BI atau antarmuka obrolan. Namun, sebagian besar gagal dalam pengaturan perusahaan—alat tersebut kurang akurat, tidak terintegrasi dengan data yang dikelola, atau gagal menangani contoh penggunaan yang kompleks seperti manajemen kualitas data atau pembuatan produk data.

Inovasi dengan Text2SQL memanfaatkan model bahasa besar (LLM) yang canggih dan integrasi tata kelola yang mendalam untuk memperluas akses dan pengembangan data—mengubah data dari rintangan teknis menjadi aset strategis yang dapat diakses di seluruh organisasi.