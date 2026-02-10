IBM® diakui sebagai Perusahaan yang saat ini mengalahkan dalam laporan Gartner 2025 tentang Quantum Computing

Komputasi Quantum merupakan kerangka kerja komputasi baru yang secara inheren mampu menjalankan perhitungan yang tidak dapat dijangkau oleh prosesor komputer maupun GPU terbaik saat ini. Quantum memperoleh keunggulannya dari arsitektur fundamental yang berbeda, yakni qubit transmon superkonduktor, yang menyimpan dan memproses informasi dalam objek matematis yang disebut sirkuit quantum. Saat ini, mulai bermunculan algoritma yang memanfaatkan sirkuit quantum untuk mensimulasikan material, melatih model quantum machine learning baru, serta melakukan prediksi deret waktu.

Komputer quantum saat ini telah mampu menjalankan perhitungan tertentu yang tidak dapat disimulasikan secara akurat oleh superkomputer menggunakan metode brute-force. Kami memprediksi bahwa tahun ini, quantum akan dapat mengeksekusi komputasi tersebut dengan tingkat akurasi, biaya, atau efisiensi yang lebih baik dibandingkan metode komputasi klasik lainnya—sebuah tonggak yang dikenal sebagai keunggulan quantum.

Namun, quantum tidak akan menggantikan komputer klasik. Sebaliknya, kami memprediksi bahwa quantum akan menjadi inti dari arsitektur superkomputer yang berpusat pada quantum, di mana permasalahan dijalankan menggunakan sirkuit quantum pada unit pemrosesan quantum, yang didukung oleh operasi tensor dan komputasi lainnya yang dieksekusi pada perangkat keras komputasi klasik seperti GPU, untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh satu arsitektur komputasi tunggal mana pun.