IBM® diakui sebagai Perusahaan yang saat ini mengalahkan dalam laporan Gartner 2025 tentang Quantum Computing

IBM® memegang keunggulan dalam riset, portofolio, dan ekosistem.
Komputasi Quantum adalah teknologi yang tengah dikembangkan oleh perusahaan dan lembaga riset di seluruh dunia. Menurut pandangan kami, pengakuan dalam laporan Gartner terbaru serta dari perusahaan riset tersebut memperkuat kepemimpinan IBM® di bidang ini dan memberikan validasi terhadap visi kami mengenai masa depan komputasi yang berpusat pada quantum.
“Pengalaman IBM® selama puluhan tahun dalam riset komputasi quantum (QC) serta pembelajaran bertahun-tahun dari penerapan sistem memberinya keunggulan kompetitif dalam menarik pengadopsi awal berskala besar. Kekuatan IBM® terletak pada kemampuannya menjalankan strategi jangka panjang secara disiplin,” demikian bunyi laporan berjudul AI Vendor Race: IBM® Is the Company to Beat in Komputasi Quantum.
Komputasi Quantum merupakan kerangka kerja komputasi baru yang secara inheren mampu menjalankan perhitungan yang tidak dapat dijangkau oleh prosesor komputer maupun GPU terbaik saat ini. Quantum memperoleh keunggulannya dari arsitektur fundamental yang berbeda, yakni qubit transmon superkonduktor, yang menyimpan dan memproses informasi dalam objek matematis yang disebut sirkuit quantum. Saat ini, mulai bermunculan algoritma yang memanfaatkan sirkuit quantum untuk mensimulasikan material, melatih model quantum machine learning baru, serta melakukan prediksi deret waktu.
Komputer quantum saat ini telah mampu menjalankan perhitungan tertentu yang tidak dapat disimulasikan secara akurat oleh superkomputer menggunakan metode brute-force. Kami memprediksi bahwa tahun ini, quantum akan dapat mengeksekusi komputasi tersebut dengan tingkat akurasi, biaya, atau efisiensi yang lebih baik dibandingkan metode komputasi klasik lainnya—sebuah tonggak yang dikenal sebagai keunggulan quantum.
Namun, quantum tidak akan menggantikan komputer klasik. Sebaliknya, kami memprediksi bahwa quantum akan menjadi inti dari arsitektur superkomputer yang berpusat pada quantum, di mana permasalahan dijalankan menggunakan sirkuit quantum pada unit pemrosesan quantum, yang didukung oleh operasi tensor dan komputasi lainnya yang dieksekusi pada perangkat keras komputasi klasik seperti GPU, untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh satu arsitektur komputasi tunggal mana pun.
Para peneliti IBM® telah mengembangkan quantum computing sejak tahun 1970-an, dan berbagai pencapaian teknis paling signifikan dalam perangkat keras maupun perangkat lunak di bidang ini—seperti pengembangan transmon qubit—sebagian merupakan hasil kontribusi para IBMers.
Inti dari misi kami adalah menghadirkan komputasi quantum yang bermanfaat ke dunia, dan IBM® telah membuat perangkat kerasnya dapat diakses oleh pengguna sejak pertama kali menempatkan komputer quantum di cloud pada tahun 2016. IBM® juga memelihara Qiskit Software Development Kit yang bersifat sumber terbuka, yang digunakan oleh 69% pengembang quantum dan menjadi SDK quantum yang paling disukai secara keseluruhan. Kami juga mengelola IBM® Quantum Network yang terdiri dari lebih dari 300 institusi akademis, klien industri, startup, dan mitra lainnya untuk memajukan komputasi quantum serta mengeksplorasi berbagai contoh penggunaan quantum.
Saat ini, IBM® berfokus mewujudkan komputasi quantum melalui peta jalan yang jelas, yakni serangkaian riset dan pengembangan yang transparan untuk menghadirkan komputer quantum yang sepenuhnya terwujud dan toleran terhadap kesalahan. Sejak meluncurkan peta jalan tersebut pada tahun 2019, IBM® telah mencapai setiap tonggak pencapaian tepat waktu. Tahun lalu, tim komputasi quantum mengumumkan chip eksperimental IBM® Quantum Loon, yang menunjukkan fitur penting untuk memperbaiki kesalahan bawaan pada komputer quantum, serta chip IBM® QUANTUM Nighthawk, yang dirancang bagi klien dan mitra untuk menjelajahi keunggulan quantum.
Menurut Gartner, “portofolio quantum IBM® mencakup industri dan berbagai contoh penggunaan, yang memungkinkan perusahaan mendukung dan menghadirkan produk kepada beragam pelanggan.”
Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa “keterlibatan lama IBM® dalam quantum memberinya keunggulan di bidang seperti riset dan portofolio, serta fondasi yang kuat untuk membangun ekosistem.”
IBM® berkomitmen menghadirkan quantum yang bermanfaat ke dunia. Rangkaian rencana kami menyediakan akses ke komputer quantum dengan lebih dari 100 qubit, termasuk paket terbuka yang menawarkan 10 menit per bulan, dengan pembaruan menarik yang akan segera hadir. Kami terus menambahkan fitur baru ke Qiskit, serta terus memungkinkan klien dan mitra kami untuk menjelajahi contoh penggunaan yang berpotensi disruptif dalam menyelesaikan masalah dunia nyata.
Gartner, AI Vendor Race: IBM® Adalah Perusahaan yang Harus Dikalahkan dalam Komputasi Quantum, 8 Desember 2025. GARTNER adalah merek dagang milik Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya. Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasinya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi Gartner berisi pendapat dari organisasi insight bisnis serta teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.