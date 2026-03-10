IBM adalah Pemimpin dalam tujuh laporan Gartner Magic Quadrant terkait AI pada tahun 2025 dan 2026

Diakui untuk "Eksekusi" dan "Visi" kami dalam watsonx.
Organisasi membutuhkan fondasi menyeluruh yang mengintegrasikan agen, pengembangan AI, tata kelola, dan data. Namun, di pasar AI yang ramai penuh dengan spesialis khusus, organisasi dibiarkan menyatukan beberapa vendor dan mengelola kompleksitas yang menyertainya.
IBM watsonx menghilangkan kerumitan tersebut. Alih-alih mengelola solusi dari beberapa vendor, organisasi mendapatkan satu portofolio terintegrasi yang mencakup setiap lapisan tumpukan AI. Sebagai pemimpin AI di seluruh tumpukan perusahaan lengkap, watsonx menyediakan jalur yang fleksibel dan dapat diskalakan yang memberikan nilai bisnis nyata.
Pada tahun 2025 dan 2026, Gartner menyebut IBM sebagai Pemimpin di tujuh Gartner Magic Quadrant terkait data dan AI. Kami percaya ini mencerminkan kemampuan IBM watsonx untuk mengeksekusi secara konsisten di setiap lapisan siklus hidup AI — tidak hanya di satu area.
Magic Quadrant terkait data dan AI yang menyebut IBM sebagai Pemimpin:
Selain itu, IBM watsonx telah menerima banyak pengakuan dari RedDot, G2 dan TrustRadius pada tahun 2025 untuk pengembangan aplikasi perusahaan.
Gartner mengevaluasi vendor berdasarkan Kelengkapan Visi dan Kemampuan untuk Melaksanakan untuk semua laporan Magic Quadrant mereka. Bagi kami, posisi kami sebagai Pemimpin dalam laporan ini menunjukkan kemampuan IBM untuk menerjemahkan visi pasar menjadi hasil nyata pelanggan. Kami percaya enam kekuatan ini adalah alasan di balik pengakuan kami:
Kami percaya pengakuan Gartner sebagai Pemimpin mencerminkan komitmen IBM untuk membantu organisasi membangun fondasi data dan AI yang bertanggung jawab. Komitmen itu didukung oleh momentum pasar nyata: IBM telah mengumumkan USD 12,5 miliar dalam bisnis gen AI yang didukung oleh watsonx, dengan USD 4,5 miliar dihasilkan oleh penerapan internal. Dipercaya oleh ribuan perusahaan, watsonx telah membangun AI transformatif dari memperkuat pengalaman digital Ferrari yang dipersonalisasi hingga merevolusi analitik olahraga langsung untuk UFC. Kami percaya pengakuan analis dan hasil dunia nyata menunjukkan bagaimana watsonx memberikan kinerja di setiap lapisan tumpukan AI perusahaan.
Gartner dan Magic Quadrant adalah merek dagang dari Gartner, Inc., dan/atau afiliasinya.
Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasinya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi Gartner berisi pendapat dari organisasi insight bisnis serta teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.