Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM adalah Pemimpin dalam tujuh laporan Gartner Magic Quadrant terkait AI pada tahun 2025 dan 2026

Diakui untuk “Eksekusi” dan “Visi” kami dalam watsonx.

diterbitkan 10 Maret 2026

Organisasi membutuhkan fondasi menyeluruh yang mengintegrasikan agen, pengembangan AI, tata kelola, dan data. Namun, di pasar AI yang ramai penuh dengan spesialis khusus, organisasi dibiarkan menyatukan beberapa vendor dan mengelola kompleksitas yang menyertainya. 

IBM watsonx menghilangkan kerumitan tersebut. Alih-alih mengelola solusi dari beberapa vendor, organisasi mendapatkan satu portofolio terintegrasi yang mencakup setiap lapisan tumpukan AI. Sebagai pemimpin AI di seluruh tumpukan perusahaan lengkap, watsonx menyediakan jalur yang fleksibel dan dapat diskalakan yang memberikan nilai bisnis nyata.

Pengakuan sebagai Pemimpin di berbagai laporan Gartner tentang siklus hidup data dan AI

Pada tahun 2025 dan 2026, Gartner menyebut IBM sebagai Pemimpin di tujuh Gartner Magic Quadrant terkait data dan AI. Kami percaya ini mencerminkan kemampuan IBM watsonx untuk mengeksekusi secara konsisten di setiap lapisan siklus hidup AI — tidak hanya di satu area.

Magic Quadrant terkait data dan AI yang menyebut IBM sebagai Pemimpin:

  1. Magic Quadrant 2025 untuk Ilmu Data dan Machine Learning
  2. Magic Quadrant 2025 untuk Platform Pengembangan Aplikasi AI
  3. Magic Quadrant 2025 untuk Sistem Manajemen Database Cloud
  4. Magic Quadrant 2026 untuk Tata Kelola Data dan Analitik.
  5. Magic Quadrant 2025 untuk Alat Integrasi Data
  6. Magic Quadrant 2025 untuk Solusi Manajemen Metadata
  7. Magic Quadrant 2026 untuk Kualitas Data yang Ditingkatkan

Selain itu, IBM watsonx telah menerima banyak pengakuan dari RedDot, G2 dan TrustRadius pada tahun 2025 untuk pengembangan aplikasi perusahaan. 

Mengapa watsonx

Gartner mengevaluasi vendor berdasarkan Kelengkapan Visi dan Kemampuan untuk Melaksanakan untuk semua laporan Magic Quadrant mereka. Bagi kami, posisi kami sebagai Pemimpin dalam laporan ini menunjukkan kemampuan IBM untuk menerjemahkan visi pasar menjadi hasil nyata pelanggan. Kami percaya enam kekuatan ini adalah alasan di balik pengakuan kami:

  1. Fleksibilitas hybrid dan multi-cloud: Analis sering menyoroti kemampuan watsonx untuk digunakan di lingkungan on-premise, cloud, dan hybrid—kriteria penting ketika mengelola data sensitif atau beroperasi di industri yang diatur. Dengan watsonx, pelanggan dapat menyesuaikan opsi penerapan mereka agar sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan bisnis mereka.
  2. Pendekatan menyeluruh kami: Watsonx menghubungkan setiap lapisan mulai dari pengembangan AI dan agen hingga tata kelola dan data dalam satu ekosistem, mengurangi fragmentasi dan kompleksitas. Dengan banyaknya subpasar dalam lingkungan AI dan meningkatnya pentingnya konsolidasi platform, watsonx memudahkan untuk menyatukan setiap langkah dalam siklus hidup AI dalam satu portofolio. 
  3. Integrasi di seluruh tumpukan AI: Dari manajemen metadata hingga integrasi dan tata kelola data, kemampuan AI tertanam dalam eksekusi di seluruh fungsi inti dalam watsonx. Ini membantu pelanggan membuat data mereka bekerja lebih cerdas, tidak lebih keras, mengurangi upaya manual dan meningkatkan waktu untuk insight. 
  4. Penekanan kami pada tata kelola data dan tata kelola AI: Pasar semakin menuntut perlunya tata kelola dalam model AI perusahaan. Watsonx mengalamati hal ini dengan mengotomatiskan tata kelola di seluruh siklus hidup data dan AI, mengurangi risiko dalam skala besar. Kami percaya bahwa pengakuan kami dalam laporan Magic Quadrant — Alat Integrasi, Solusi Manajemen Cloud Databases, Solusi Manajemen Metadata, dan Analisis Data dan Platform Tata Kelola — disebabkan oleh kekuatan horizontal watsonx dalam memberikan pengawasan sepanjang proses.  
  5. Terbuka berdasarkan pilihan, fleksibel berdasarkan desain: Dengan merangkul standar terbuka (OpenLineage, ODCS, MCP) dan bermitra dengan hyperscalers (AWS, Azure, Google), watsonx dengan mudah masuk ke lingkungan pelanggan yang ada. Dalam watsonx itu sendiri, pelanggan dapat memilih dan menyesuaikan dengan pilihan kerangka kerja sumber terbuka dan berpemilik, model dasar, dan opsi GPU yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka. 
  6. Mendorong inovasi dari riset ke produksi: IBM Research berfungsi sebagai jalur inovasi untuk produk IBM. Akibatnya, teknologi baru sering ditambahkan ke kemampuan inti kami dan memberikan poin pembeda yang berulang. Contohnya termasuk model keluarga Granite kami, AutoRAG, pembuatan kerangka kerja BeeAI sumber terbuka, antarmuka baris perintah yang dibangun untuk kerangka kerja agen AI sumber terbuka, dan penawaran InstructLab.

Dari pengakuan analis hingga hasil dunia nyata

Kami percaya pengakuan Gartner sebagai Pemimpin mencerminkan komitmen IBM untuk membantu organisasi membangun fondasi data dan AI yang bertanggung jawab. Komitmen itu didukung oleh momentum pasar nyata: IBM telah mengumumkan USD 12,5 miliar dalam bisnis gen AI yang didukung oleh watsonx, dengan USD 4,5 miliar dihasilkan oleh penerapan internal. Dipercaya oleh ribuan perusahaan, watsonx telah membangun AI transformatif dari memperkuat pengalaman digital Ferrari yang dipersonalisasi hingga merevolusi analitik olahraga langsung untuk UFC. Kami percaya pengakuan analis dan hasil dunia nyata menunjukkan bagaimana watsonx memberikan kinerja di setiap lapisan tumpukan AI perusahaan.

Annika Lee

Product Manager

Penafian

Gartner dan Magic Quadrant adalah merek dagang dari Gartner, Inc., dan/atau afiliasinya.

Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasinya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi Gartner berisi pendapat dari organisasi insight bisnis serta teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.