Antarmuka pengguna intuitif yang disederhanakan dan kolaborasi banyak pengguna yang ditingkatkan untuk mengurangi hambatan pada adopsi SysML v2.
Pada 14 Oktober 2025, IBM mengumumkan rilis Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, pembaruan besar yang dirancang untuk membantu mempercepat adopsi SysML v2 untuk organisasi yang mengembangkan sistem kompleks di bidang kedirgantaraan, pertahanan, otomotif, dan industri sangat penting lainnya.
Rilis baru ini mengatasi dua tantangan mendasar yang dihadapi tim rekayasa sistem: membantu mengurangi kurva pembelajaran yang terkait dengan adopsi bahasa SysML v2 dan memungkinkan kolaborasi banyak pengguna pada proyek skala besar.
Ketika tekanan kompetitif meningkat dan kompleksitas produk berkembang, rekayasa sistem menjadi lebih penting dari sebelumnya pada keberhasilan produk canggih. Semakin banyak organisasi beralih ke SysML v2 untuk meningkatkan pemodelan lintas domain dan analisis desain yang kompleks, mengontrol risiko keseluruhan dan biaya pengembangan, dan lebih baik dalam mengatasi kebutuhan pemangku kepentingan yang berkembang. Namun, mengadopsi SysML v2 telah terbukti menantang bagi banyak tim karena sifat formal dan kompleksitas pemodelan yang terkait dengan bahasa SysML v2.
Menyadari bahwa kekakuan formal SysML v2 dapat menciptakan hambatan adopsi, Rhapsody SE v1.5 memperkenalkan penyederhanaan dan otomatisasi yang intuitif namun cerdas, yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kurva pembelajaran pemodelan.
Gerakan sederhana dan intuitif, seperti operasi seret dan lepas, secara otomatis memicu perubahan yang diperlukan pada model SysML v2 yang mendasarinya, seperti pembuatan port, parameter tindakan, contoh penggunaan, dan elemen lainnya. Otomatisasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat model yang sesuai secara efisien dan intuitif, tanpa memerlukan keahlian mendalam dalam spesifikasi formal SysML v2 dan dengan risiko kesalahan pemodelan yang lebih kecil.
Selain itu, v1.5 memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan substruktur yang kompleks di dalam model mereka, sehingga meminimalkan informasi yang berlebihan dan membantu insinyur untuk berfokus pada berbagai aspek yang paling relevan dengan pekerjaan mereka saat ini. Kemampuan ini sangat berharga saat bekerja dengan arsitektur sistem yang besar dan rumit.
Rhapsody SE v1.5 memperkenalkan kemampuan kolaborasi banyak pengguna yang memungkinkan tim yang besar dan terdistribusi untuk bekerja bersama secara efektif pada desain sistem yang kompleks. Insinyur sekarang dapat bekerja pada konfigurasi pribadi dan menjelajahi alternatif desain di cabang mereka sendiri, sekaligus berinteraksi dengan lancar dengan cabang pemodelan “utama” publik yang memungkinkan aliran kerja paralel tanpa konflik dan mendukung kebutuhan penskalaan divisi teknik perusahaan.
