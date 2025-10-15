Menyadari bahwa kekakuan formal SysML v2 dapat menciptakan hambatan adopsi, Rhapsody SE v1.5 memperkenalkan penyederhanaan dan otomatisasi yang intuitif namun cerdas, yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kurva pembelajaran pemodelan.

Gerakan sederhana dan intuitif, seperti operasi seret dan lepas, secara otomatis memicu perubahan yang diperlukan pada model SysML v2 yang mendasarinya, seperti pembuatan port, parameter tindakan, contoh penggunaan, dan elemen lainnya. Otomatisasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat model yang sesuai secara efisien dan intuitif, tanpa memerlukan keahlian mendalam dalam spesifikasi formal SysML v2 dan dengan risiko kesalahan pemodelan yang lebih kecil.

Selain itu, v1.5 memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan substruktur yang kompleks di dalam model mereka, sehingga meminimalkan informasi yang berlebihan dan membantu insinyur untuk berfokus pada berbagai aspek yang paling relevan dengan pekerjaan mereka saat ini. Kemampuan ini sangat berharga saat bekerja dengan arsitektur sistem yang besar dan rumit.