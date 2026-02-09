IBM® Instana mengumumkan GA Manajemen Armada untuk Kolektor OpenTelemetry yang didukung oleh OpAmp

OpenTelemetry telah menjadi standar terbuka untuk mengumpulkan telemetri di seluruh sistem terdistribusi yang kompleks saat ini.
Seiring percepatan adopsi, tantangannya bukan lagi bagaimana mengumpulkan data, tetapi bagaimana menerapkan, mengelola, dan mengoperasikan armada kolektor dalam skala besar dengan cara yang andal.
IBM® Instana kini mengumumkan General Availability (GA) untuk manajemen armada OpenTelemetry Collectors yang didukung oleh Open Agent Management Protocol (OpAmp). Kemampuan ini menjadi bagian penting dari inisiatif OpenTelemetry yang Diperluas di Instana dan memberikan tim operasi kontrol terpusat serta otomatis atas infrastruktur kolektor OpenTelemetry mereka.
Menjalankan ratusan atau ribuan OpenTelemetry Collectors di lingkungan hybrid dan multi-cloud dengan cepat menjadi kompleks ketika setiap instans dikonfigurasi dan diperbarui secara manual. Penyimpangan konfigurasi, ketidakkonsistenan versi, serta kurangnya visibilitas terhadap kesehatan kolektor meningkatkan risiko operasional secara signifikan.
Dengan manajemen armada GA, Instana menyediakan pengelolaan siklus hidup terpusat untuk OpenTelemetry Collectors. Tim dapat menerapkan konfigurasi standar, menggulirkan pembaruan secara terkontrol, memantau status kolektor secara real time, serta mengurangi operasi perubahan manual melalui otomatisasi berbasis kebijakan.
Berdasarkan OpAmp, kolektor membangun saluran kontrol yang aman menuju Instana. Hal ini memungkinkan konfigurasi jarak jauh, pelaporan status secara real time, serta peluncuran maupun rollback konfigurasi dan pembaruan versi secara aman di seluruh armada.
Manajemen armada juga membuka tindakan operasional langsung melalui antarmuka Instana. Pengguna dapat memulai ulang kolektor langsung dari dalam platform, memodifikasi konfigurasi YAML kolektor, serta menyesuaikan tingkat log sesuai kebutuhan untuk mendukung pemecahan masalah dan eksperimen terkontrol tanpa harus mengakses host secara individual.
Manajemen armada untuk OpenTelemetry Collectors disediakan sebagai bagian dari dukungan OpenTelemetry yang diperluas dari Instana.
Pelacakan, metrik, dan log OpenTelemetry diperlakukan sebagai sinyal operasional kelas satu dan secara otomatis dikorelasikan ke dalam topologi real-time Instana, pemetaan ketergantungan layanan, serta analisis kemungkinan penyebab. Tim dapat mempertahankan instrumentasi OpenTelemetry yang sudah ada sambil memanfaatkan Instana untuk mengubah telemetri mentah menjadi hasil operasional yang lebih cepat dan lebih andal.
Dengan menggabungkan operasi kolektor otomatis dan insight Instana, pelanggan dapat menurunkan waktu rata-rata penyelesaian, menghindari penggabungan data secara manual, serta bekerja dari satu tampilan terpadu yang konsisten di seluruh aplikasi, layanan, dan infrastruktur.
Untuk membantu operator memahami seperti apa tampilan kolektor yang berperilaku baik di dalam Instana, rilis ini menghadirkan visibilitas mendalam terhadap pipeline serta kesehatan proses untuk setiap instance OpenTelemetry Collector.
Anda dapat memvisualisasikan:
Tangkapan layar ini menampilkan kolektor yang memproses jutaan metrik dan ribuan catatan log tanpa kehilangan data, antrean eksportir yang kosong, serta penggunaan sumber daya yang stabil kondisi target yang ingin dipertahankan tim saat mengelola armada dalam skala besar.
Pendekatan Instana mempertahankan seluruh nilai yang dijunjung tim terkait OpenTelemetry, seperti keterbukaan dan portabilitas. Pada saat yang sama, Instana menambahkan kontrol armada kelas enterprise, otomatisasi, serta kecerdasan berbasis AI yang bekerja secara konsisten di seluruh lingkungan SaaS maupun yang di-hosting sendiri.
Organisasi dapat melakukan standarisasi pada OpenTelemetry untuk instrumentasi, sambil mengandalkan Instana dalam mengelola kolektor, menjaga konsistensi konfigurasi, serta menghubungkan telemetri ke keputusan operasional yang nyata tanpa perlu membangun dan memelihara perkakas khusus.
Manajemen armada untuk OpenTelemetry Collectors yang didukung oleh OpAmp kini tersedia secara umum di IBM® Instana sebagai bagian dari rilis OpenTelemetry yang diperluas.
Tim dapat langsung memanfaatkan kolektor dan instrumentasi OpenTelemetry yang sudah ada bersama Instana — atau menerapkan Distribusi Instana dari OpenTelemetry Collector (IDOT) untuk konfigurasi yang lebih efisien — guna memperoleh kontrol armada terpusat, visibilitas yang lebih mendalam terhadap kolektor dan kesehatan pipeline, serta kemampuan tindakan dalam platform yang kaya, seperti memulai ulang kolektor, memodifikasi konfigurasi YAML kolektor, dan mengubah level log secara langsung melalui UI Instana.