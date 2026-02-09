IBM® Instana mengumumkan GA Manajemen Armada untuk Kolektor OpenTelemetry yang didukung oleh OpAmp

Menjalankan ratusan atau ribuan OpenTelemetry Collectors di lingkungan hybrid dan multi-cloud dengan cepat menjadi kompleks ketika setiap instans dikonfigurasi dan diperbarui secara manual. Penyimpangan konfigurasi, ketidakkonsistenan versi, serta kurangnya visibilitas terhadap kesehatan kolektor meningkatkan risiko operasional secara signifikan.

Dengan manajemen armada GA, Instana menyediakan pengelolaan siklus hidup terpusat untuk OpenTelemetry Collectors. Tim dapat menerapkan konfigurasi standar, menggulirkan pembaruan secara terkontrol, memantau status kolektor secara real time, serta mengurangi operasi perubahan manual melalui otomatisasi berbasis kebijakan.

Berdasarkan OpAmp, kolektor membangun saluran kontrol yang aman menuju Instana. Hal ini memungkinkan konfigurasi jarak jauh, pelaporan status secara real time, serta peluncuran maupun rollback konfigurasi dan pembaruan versi secara aman di seluruh armada.

Manajemen armada juga membuka tindakan operasional langsung melalui antarmuka Instana. Pengguna dapat memulai ulang kolektor langsung dari dalam platform, memodifikasi konfigurasi YAML kolektor, serta menyesuaikan tingkat log sesuai kebutuhan untuk mendukung pemecahan masalah dan eksperimen terkontrol tanpa harus mengakses host secara individual.