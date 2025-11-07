IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam PEAK Matrix Everest Group untuk Layanan Pengalihdayaan Sumber Daya Manusia Multiproses (MPHRO)

IBM merombak masa depan SDM dengan menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi transformatif.

Inti dari pendekatannya adalah komitmen terhadap pemberian layanan berbasis teknologi, yang ditambatkan oleh pusat inovasi pertama di India yang mendorong kelincahan, skalabilitas, dan peningkatan berkelanjutan. Melalui model yang dipimpin asisten virtual dan keunggulan operasional, IBM merampingkan administrasi SDM, memperkaya pengalaman pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa dukungan manusia selalu tersedia untuk kasus yang paling kompleks dan sensitif.

Melengkapi visi ini adalah ekosistem mitra IBM yang komprehensif, yang terbaru diperluas melalui kolaborasinya dengan Leena AI, platform AI agen yang terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem perusahaan untuk mengotomatiskan layanan SDM dan memberikan pengalaman kelas konsumen yang sesungguhnya.

Dengan jejak global dan hubungan yang mapan di seluruh EMEA, Amerika Utara, dan APAC, IBM tetap menjadi mitra tepercaya untuk transformasi skala besar, pertumbuhan yang dapat diskalakan, dan modernisasi digital fungsi SDM. Dengan memanfaatkan keahlian proses yang komprehensif dan ekosistem kemitraan yang kuat, IBM memungkinkan transformasi menyeluruh dari alur kerja SDM. Hasilnya adalah karyawan dan bisnis yang luar biasa, disediakan melalui model terintegrasi unik yang menyeimbangkan otomatisasi, inovasi, dengan sentuhan manusia.