IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam PEAK Matrix Everest Group untuk Layanan Pengalihdayaan Sumber Daya Manusia Multiproses (MPHRO)

IBM merombak masa depan SDM dengan menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan teknologi mutakhir untuk memberikan solusi transformatif.

diterbitkan 07 November 2025
Pengakuan ini menyoroti pendekatan komprehensif IBM untuk menyediakan MPHRO bagi merek terbesar di dunia, di mana teknologi, operasi, dan layanan SDM yang berfokus pada keterampilan digabungkan untuk membantu perusahaan memodernisasi fungsi SDM mereka dengan memberikan pengalaman dan hasil bisnis yang luar biasa.

“IBM menawarkan pendekatan komprehensif untuk MPHRO dengan menggabungkan teknologi, operasi, dan pengelolaan SDM yang berfokus pada keahlian,” kata Priyanka Mitra, Wakil Presiden di Everest Group. “Dengan investasi dalam kemampuan yang dipimpin AI, didukung oleh pusat inovasi untuk teknologi generasi berikutnya dan kemampuan penyediaan global yang kuat, IBM telah meningkatkan ketangkasan dalam membantu perusahaan memodernisasi operasi SDM dan meningkatkan pengalaman pemangku kepentingan. Semua kekuatan ini telah berkontribusi pada posisinya sebagai Pemimpin dalam Penilaian PEAK Matrix 2025 untuk MPHRO yang diselenggarakan Everest Group."

Inovasi global dan penyediaan layanan SDM yang dipimpin AI

Inti dari pendekatannya adalah komitmen terhadap pemberian layanan berbasis teknologi, yang ditambatkan oleh pusat inovasi pertama di India yang mendorong kelincahan, skalabilitas, dan peningkatan berkelanjutan. Melalui model yang dipimpin asisten virtual dan keunggulan operasional, IBM merampingkan administrasi SDM, memperkaya pengalaman pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa dukungan manusia selalu tersedia untuk kasus yang paling kompleks dan sensitif.

Melengkapi visi ini adalah ekosistem mitra IBM yang komprehensif, yang terbaru diperluas melalui kolaborasinya dengan Leena AI, platform AI agen yang terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem perusahaan untuk mengotomatiskan layanan SDM dan memberikan pengalaman kelas konsumen yang sesungguhnya.

Dengan jejak global dan hubungan yang mapan di seluruh EMEA, Amerika Utara, dan APAC, IBM tetap menjadi mitra tepercaya untuk transformasi skala besar, pertumbuhan yang dapat diskalakan, dan modernisasi digital fungsi SDM. Dengan memanfaatkan keahlian proses yang komprehensif dan ekosistem kemitraan yang kuat, IBM memungkinkan transformasi menyeluruh dari alur kerja SDM. Hasilnya adalah karyawan dan bisnis yang luar biasa, disediakan melalui model terintegrasi unik yang menyeimbangkan otomatisasi, inovasi, dengan sentuhan manusia.

4 pembeda utama yang menempatkan IBM sebagai pemimpin

Everest Group menyoroti beberapa pembeda utama yang menempatkan IBM sebagai pemimpin:

  1. Jangkauan global dan luas industri: Kami mendukung klien di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan APAC dengan portofolio yang kuat dan beragam — dan pengalaman mendalam di berbagai sektor termasuk jasa keuangan, manufaktur, logistik, energi, dan utilitas, serta barang konsumen.
  2. Keahlian yang berpusat pada GCC: IBM mengoperasikan salah satu praktik terlama yang berfokus pada Global Capability Centers (GCC), dengan tim kepemimpinan khusus yang berbasis di India dan tenaga penjualan global besar yang mendorong pengiriman, inovasi, dan pertumbuhan di bidang ini.
  3. Transformasi SDM yang didukung AI: Melalui keahlian kami dan ekosistem mitra kami yang komprehensif, kami membawa kekuatan AI generatif ke setiap bagian dari siklus SDM, mulai dari perekrutan dan orientasi hingga penggajian dan analitik tenaga kerja, sehingga memungkinkan proses yang lebih cepat, keputusan yang lebih cerdas, dan hasil yang lebih baik.
  4. Inovasi yang mengutamakan manusia: Solusi kami dirancang untuk meningkatkan orang, bukan menggantikannya. Dengan fokus pada pengalaman pengguna, kemampuan AI dan otomatisasi kami mengurangi hambatan operasional dan membebaskan tim SDM untuk berfokus pada strategi, budaya, dan pertumbuhan.

Tata ulang SDM Anda dengan pengarahan strategi AI

Pahami lebih baik bagaimana model Pengiriman Layanan SDM yang dipimpin AI akan meningkatkan dampak bisnis Anda hari ini dengan penjelasan singkat strategi AI bersama tim pakar global kami.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

