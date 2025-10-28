Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM memperluas layanan dukungan untuk firewall virtual dan fisik

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), penyedia layanan dukungan klien IBM di seluruh dunia, memperluas kemampuan untuk menawarkan solusi firewall dan jaringan yang komprehensif dalam kemitraan dengan Cisco.

diterbitkan 10/28/2025
Ilustrasi digital dengan folder, awan, kunci, dan ikon kunci yang saling berhubungan

Penyusun

Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

Keberhasilan adopsi kecerdasan buatan (AI) dan AI generatif (gen AI) bergantung pada lebih dari sekadar algoritma yang kuat, kumpulan data masif, GPU, atau mainframe yang canggih. Sebagian besar kinerja terletak pada kecepatan dan bandwidth jaringan yang menghubungkan semua sistem ini dalam lingkungan yang menjadi semakin kompleks dengan perkembangan pesat vendor di pusat data.

Jika jaringan tidak kuat, bahkan sistem yang paling canggih pun dapat berkinerja buruk. Tetapi di luar kinerja, jaringan juga memainkan peran penting untuk keamanan, karena mereka harus mengelola kondisi luar biasa, seperti input, sekaligus membantu untuk secara efektif menanggapi serangan jahat yang disengaja dan mengatasi risiko keamanan.

Tingkatkan jaringan Anda dengan solusi dukungan TI proaktif

Untuk mengatasi tantangan ini, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), penyedia layanan dukungan klien IBM di seluruh dunia, memperluas kemampuan untuk menawarkan solusi firewall dan jaringan yang komprehensif dalam kemitraan dengan Cisco (NASDAQ: CSCO). Dinobatkan oleh IDC sebagai pemimpin dalam 2025 Firewall Hibrida Enterprise di Seluruh Dunia, Gartner menempatkan Cisco Secure Firewall sebagai satu-satunya Visioner di Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall 2025, komponen kunci dari Cisco Hybrid Mesh Firewall ini dirancang untuk membantu organisasi memperkuat keamanan data Perusahaan dengan memberikan visibilitas tentang jaringan dan perlindungan ancaman terhadap serangan zero-day menggunakan Snort ML, yang didukung oleh Talos Intelligence dan otomatisasi berbantuan AI.

Menurut Cisco, inovasi firewall termasuk Encrypted Visibility Engine (EVE) untuk menangkap ancaman yang tertanam dalam lalu lintas terenkripsi tanpa perlu dekripsi dan untuk menyediakan opsi dekripsi selektif untuk lalu lintas jaringan berisiko tinggi. Dengan Firewall Generasi Berikutnya (NGFW), IBM TLS sekarang dapat mendukung siklus hidup firewall ini, baik secara fisik, cloud, atau virtual, dengan merencanakan, merancang, membeli, menginstal, menghapus instalasi, dan mendukungnya, membantu klien untuk mengoptimalkan infrastruktur inti atau AI mereka. SnortML adalah deteksi eksploitasi berbasis machine learning yang tidak bergantung pada tanda tangan. Tanda tangan IPS tradisional tidak bekerja pada ancaman yang tertanam seperti serangan injeksi SQL yang dapat disematkan di tempat yang tidak dapat ditangkap oleh kontrol tradisional.

Solusi ini dirancang untuk memodernisasi jaringan dan infrastruktur keamanan dengan berbagai fitur terbaru, untuk membantu melindungi lingkungan dari ancaman dan kerentanan yang muncul, mengatasi pelanggaran dan berkontribusi untuk mengurangi risiko serangan siber yang dapat menyebabkan hilangnya data, waktu henti yang mahal, dan kerusakan reputasi. 

Jaringan Anda membutuhkan dukungan TI yang efektif

Berfungsi sebagai komponen pertahanan terhadap ancaman siber, firewall pada dasarnya melindungi pusat data dari Internet, dengan permukaan serangan terbatas pada satu titik masuk ke dalam gedung. Namun, munculnya kebijakan bawa perangkat Anda sendiri, layanan berbasis cloud, perangkat IoT, arsitektur cabang, dan pekerja jarak jauh telah secara drastis memperluas permukaan serangan ini. Saat ini, perimeter keamanan mencoba mencakup di mana pun pengguna terhubung ke aplikasi.

Kita sedang bertransisi ke era di mana mengadopsi praktik terbaik dan kerangka kerja keamanan siber yang komprehensif sangatlah penting. Kerangka kerja ini yang menggabungkan protokol, aturan, dan desain arsitektur, bertujuan untuk membantu meningkatkan perlindungan pelanggaran, pengguna, dan AI sekaligus berusaha membantu pemangku kepentingan dalam mematuhi persyaratan kepatuhan yang berkembang. Saat kita memasuki era yang didominasi AI, keamanan masih merupakan aspek kunci dari lingkungan baru ini untuk bisnis.        

Terlepas dari pertumbuhan yang tidak dapat disangkal, adopsi AI disertai dengan risiko. Laporan IBM IBV “Mengamankan AI Generatif — Apa yang penting sekarang” dari tahun 2024 menunjukkan bahwa responden eksekutif mengungkapkan spektrum yang luas mengenai adopsi gen AI, seperti meningkatnya potensi gangguan bisnis (56%), risiko yang tidak dapat diprediksi dan kerentanan keamanan baru (51%), serta serangan baru yang menargetkan model AI, data, dan layanan yang sudah ada (47%).

Virtualisasi pusat data dan firewall baru

Karena kompleksitas berdampak pada kinerja dan biaya terus meningkat, kami mengamati bahwa kebutuhan akan dukungan holistik untuk mengatasi tantangan baru telah tumbuh secara signifikan dengan munculnya virtualisasi pusat data. Pengelolaan lingkungan yang dulunya hanya berbasis perangkat keras kini mencakup pengawasan sistem virtual yang canggih, termasuk teknologi firewall yang canggih. Menurut laporan tahun 2023 dari IDC, diproyeksikan bahwa pada tahun 2027, lebih dari 70% infrastruktur komputasi perusahaan akan menjadi divirtualisasi, yang dipicu oleh permintaan akan komputasi yang lebih baik.

Ekspansi penawaran keamanan firewall IBM TLS ini bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar yang cukup besar. Saat organisasi memigrasikan beban kerja ke cloud, firewall dapat memberikan perlindungan yang scalable dan fleksibel, selain mengintegrasikan dengan lancar dengan cloud native, menawarkan visibilitas yang ditingkatkan, dan membantu menyederhanakan manajemen di seluruh infrastruktur hybrid atau multi-cloud yang kompleks. Dengan menekankan kemampuan firewall, perusahaan dapat memperkuat keamanan siber mereka dan mengatasi risiko pelanggaran dalam lingkungan ancaman yang berkembang.

Dengan memilih IBM sebagai mitra layanan dukungan untuk firewall fisik dan virtual, klien dapat memperoleh manfaat dari hubungan teknis yang erat dan jangka panjang antara IBM dengan Cisco. Kolaborasi kami dengan perusahaan ini dimulai sejak tahun 1999, dan saat ini kami melayani sejumlah besar pelanggan Cisco, menawarkan layanan seperti perencanaan strategis, desain, pemenuhan perangkat keras dan perangkat lunak, layanan siklus hidup, dan dukungan.

Sebagai salah satu dari hanya enam Mitra Cisco Global Gold System Integrator yang juga merupakan produsen sistem TI, IBM menghadirkan nilai unik. Dengan inventaris besar produk jaringan dan keamanan Cisco di bawah dukungan kami, IBM TLS menyelesaikan 97% masalah perangkat keras jaringan untuk Cisco Systems pada panggilan pertama di seluruh dunia. Kami membantu klien dengan kebutuhan penyegaran dan modernisasi, termasuk persyaratan pemenuhan produk jaringan dan keamanan. Struktur komprehensif ini dapat membantu lingkungan klien tetap aman, efisien, tersedia, dan tangguh.

