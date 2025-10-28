IBM memperluas layanan dukungan untuk firewall virtual dan fisik

Untuk mengatasi tantangan ini, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), penyedia layanan dukungan klien IBM di seluruh dunia, memperluas kemampuan untuk menawarkan solusi firewall dan jaringan yang komprehensif dalam kemitraan dengan Cisco (NASDAQ: CSCO). Dinobatkan oleh IDC sebagai pemimpin dalam 2025 Firewall Hibrida Enterprise di Seluruh Dunia, Gartner menempatkan Cisco Secure Firewall sebagai satu-satunya Visioner di Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall 2025, komponen kunci dari Cisco Hybrid Mesh Firewall ini dirancang untuk membantu organisasi memperkuat keamanan data Perusahaan dengan memberikan visibilitas tentang jaringan dan perlindungan ancaman terhadap serangan zero-day menggunakan Snort ML, yang didukung oleh Talos Intelligence dan otomatisasi berbantuan AI.

Menurut Cisco, inovasi firewall termasuk Encrypted Visibility Engine (EVE) untuk menangkap ancaman yang tertanam dalam lalu lintas terenkripsi tanpa perlu dekripsi dan untuk menyediakan opsi dekripsi selektif untuk lalu lintas jaringan berisiko tinggi. Dengan Firewall Generasi Berikutnya (NGFW), IBM TLS sekarang dapat mendukung siklus hidup firewall ini, baik secara fisik, cloud, atau virtual, dengan merencanakan, merancang, membeli, menginstal, menghapus instalasi, dan mendukungnya, membantu klien untuk mengoptimalkan infrastruktur inti atau AI mereka. SnortML adalah deteksi eksploitasi berbasis machine learning yang tidak bergantung pada tanda tangan. Tanda tangan IPS tradisional tidak bekerja pada ancaman yang tertanam seperti serangan injeksi SQL yang dapat disematkan di tempat yang tidak dapat ditangkap oleh kontrol tradisional.

Solusi ini dirancang untuk memodernisasi jaringan dan infrastruktur keamanan dengan berbagai fitur terbaru, untuk membantu melindungi lingkungan dari ancaman dan kerentanan yang muncul, mengatasi pelanggaran dan berkontribusi untuk mengurangi risiko serangan siber yang dapat menyebabkan hilangnya data, waktu henti yang mahal, dan kerusakan reputasi.