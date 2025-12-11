IBM® memperluas perjanjian OEM dengan Delinea untuk Kemampuan Privileged Identity and Access Management (PIAM)

IBM® memperluas perjanjian OEM-nya dengan Delinea, pemimpin dalam keamanan identitas cerdas, untuk menghadirkan kemampuan Privileged Identity and Access Management yang canggih melalui IBM® Verify Privileged Identity Platform.

Perjanjian baru ini memperdalam kolaborasi strategis yang dimulai antara kedua perusahaan pada tahun 2018 dan membawa Platform Delinea lengkap kepada pelanggan IBM®, memberdayakan mereka dengan visibilitas yang lebih besar, otorisasi cerdas, dan kontrol terpadu di semua identitas—manusia dan mesin. Platform Delinea menghadirkan ekosistem solusi keamanan identitas cloud native yang memungkinkan perusahaan membangun dan menerapkan konteks di semua identitas dengan otorisasi cerdas.