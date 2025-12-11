IBM® memperluas perjanjian OEM dengan Delinea untuk Kemampuan Privileged Identity and Access Management (PIAM)

Bersama-sama, IBM® dan Delinea memberikan pandangan komprehensif tentang aktivitas istimewa dan kontrol akses yang konsisten untuk membantu klien mengurangi risiko, meningkatkan auditabilitas, dan meningkatkan produktivitas untuk tim keamanan dan TI.
“Keamanan didorong oleh inovasi,” kata Bob Kalka, Global Sales Leader untuk IBM® Verify. “Kolaborasi kami dengan Delinea mencontohkan komitmen kami untuk memberikan solusi yang memberdayakan perusahaan untuk menavigasi kompleksitas lingkungan ancaman modern. Bersama-sama, kami menetapkan standar baru dalam keamanan identitas—membantu pelanggan beroperasi dengan percaya diri di dunia digital yang berubah dengan cepat.”
Perjanjian yang diperluas ini memperkuat strategi IBM® untuk berkolaborasi dengan para pemimpin industri yang melengkapi dan memperluas kemampuan IBM® Verify.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana IBM® dan Delinea bermitra untuk membantu organisasi memperkuat keamanan identitas dan menyederhanakan manajemen akses istimewa.
