IBM® memperluas perjanjian OEM dengan Delinea untuk Kemampuan Privileged Identity and Access Management (PIAM)

Perjanjian baru ini memperdalam kolaborasi strategis, memberdayakan mereka dengan visibilitas yang lebih besar, otorisasi cerdas, dan kontrol terpadu di semua identitas, manusia dan mesin.

diterbitkan 11 Desember 2025
By Martina Kopic

IBM® memperluas perjanjian OEM-nya dengan Delinea, pemimpin dalam keamanan identitas cerdas, untuk menghadirkan kemampuan Privileged Identity and Access Management yang canggih melalui IBM® Verify Privileged Identity Platform.

Perjanjian baru ini memperdalam kolaborasi strategis yang dimulai antara kedua perusahaan pada tahun 2018 dan membawa Platform Delinea lengkap kepada pelanggan IBM®, memberdayakan mereka dengan visibilitas yang lebih besar, otorisasi cerdas, dan kontrol terpadu di semua identitas—manusia dan mesin. Platform Delinea menghadirkan ekosistem solusi keamanan identitas cloud native yang memungkinkan perusahaan membangun dan menerapkan konteks di semua identitas dengan otorisasi cerdas.

Menghadirkan solusi cloud-native.

Identitas adalah salah satu titik kontrol paling penting dalam lingkungan keamanan modern. Seiring organisasi mengadopsi AI, hybrid cloud dan komputasi tepi, jumlah akun istimewa—dan potensi permukaan serangan—terus Lanjutkan bertambah.

Dengan mengintegrasikan Platform Delinea ke dalam IBM® Verify, IBM® memberikan solusi cloud-native terkonsolidasi yang membantu klien:

  • Memperkuat tata kelola akses istimewa di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud
  • Deteksi dan menanggapi ancaman berbasis identitas secara real time
  • Sederhanakan pelaporan kepatuhan dan kurangi kompleksitas operasional
  • Percepat time to value dengan penerapan cepat dan manajemen yang efisien

Perjanjian yang diperluas membuat Platform Delinea lengkap tersedia melalui IBM® Verify Privileged Identity Platform, menawarkan kepada pelanggan pendekatan terpadu untuk keamanan identitas yang menggabungkan otorisasi berbasis AI canggih Delinea dengan keahlian keamanan mendalam dan portofolio terintegrasi IBM®.

Kekuatan kolaborasi

Bersama-sama, IBM® dan Delinea memberikan pandangan komprehensif tentang aktivitas istimewa dan kontrol akses yang konsisten untuk membantu klien mengurangi risiko, meningkatkan auditabilitas, dan meningkatkan produktivitas untuk tim keamanan dan TI.

“Keamanan didorong oleh inovasi,” kata Bob Kalka, Global Sales Leader untuk IBM® Verify. “Kolaborasi kami dengan Delinea mencontohkan komitmen kami untuk memberikan solusi yang memberdayakan perusahaan untuk menavigasi kompleksitas lingkungan ancaman modern. Bersama-sama, kami menetapkan standar baru dalam keamanan identitas—membantu pelanggan beroperasi dengan percaya diri di dunia digital yang berubah dengan cepat.”

Perjanjian yang diperluas ini memperkuat strategi IBM® untuk berkolaborasi dengan para pemimpin industri yang melengkapi dan memperluas kemampuan IBM® Verify.

Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana IBM® dan Delinea bermitra untuk membantu organisasi memperkuat keamanan identitas dan menyederhanakan manajemen akses istimewa.

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM