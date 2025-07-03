IBM Envizi Diakui sebagai Pemimpin di Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

3 Juli 2025
IBM® Envizi ESG Suite telah diakui sebagai pemimpin pasar sekali lagi oleh perusahaan riset independen Verdantix dalam laporan Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025, dirilis pada 27 Juni 2025.
IBM menonjol karena manajemen data dan keahlian AI dalam penawaran perangkat lunaknya. Rangkaian ini telah menerima peringkat teratas dalam akuisisi data, manajemen, kontrol kualitas, dan manajemen kinerja keberlanjutan ESG sesuai dengan skor "Kemampuan" dari Verdantix. Selain itu, perusahaan ini juga memperoleh nilai yang kuat dalam skor "Momentum", yang menilai faktor-faktor keberhasilan strategis seperti visi dan strategi pasar.
Verdantix melakukan evaluasi menyeluruh dengan membandingkan 21 penyedia solusi. Proses ini mencakup kuesioner komprehensif, demonstrasi dari pemasok, dan wawancara dengan pengguna ESG dan perangkat lunak pelaporan keberlanjutan saat ini.
Seperti yang ditunjukkan Luke Gowland dari Verdantix dalam laporannya, “Di tengah meningkatnya ketidakpastian peraturan dan meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan, organisasi tidak dapat lagi mengandalkan sistem yang terfragmentasi atau proses manual untuk mengelola pengungkapan keberlanjutan. Permintaan akan data keberlanjutan yang akurat, dapat diaudit, dan real-time (atau nyaris seketika) telah meningkatkan perangkat lunak pelaporan dari alat pendukung menjadi persyaratan strategis. Green Quadrant 2025 menyoroti vendor yang diposisikan terbaik untuk membantu perusahaan menghadapi persyaratan yang berkembang, memenuhi harapan jaminan, dan menanamkan kinerja keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan bisnis inti.
IBM Envizi berada di posisi yang baik untuk mendukung pelanggan menghadapi pergeseran pasar ini. Rangkaian perangkat lunak ini membantu organisasi dengan pelaporan wajib dan sukarela, sekaligus menyediakan alat yang ditargetkan untuk dekarbonisasi. Semua disampaikan dengan cara terperinci untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.
IBM menunjukkan kemampuan yang kuat dalam ESG dan kinerja keberlanjutan, yang mencerminkan keahliannya yang luas dalam manajemen data perusahaan, keamanan data dan praktik privasi, dan alat manajemen kinerjanya.
Pengakuan terbaru ini dibangun berdasarkan posisi IBM Envizi sebagai Pemimpin dalam laporan 'Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software' dari perusahaan riset dan penasihat independen Verdantix, yang diterbitkan pada 17 Juli 2023. Predikat ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM terhadap keberlanjutan dan sejarahnya dalam menyediakan solusi inovatif yang menetapkan tolok ukur dalam industri.
Baca laporan dan pelajari bagaimana Envizi dapat membantu organisasi Anda dengan manajemen dan pelaporan data keberlanjutan.
Tentang Verdantix
Verdantix adalah pemimpin pemikiran penting untuk inovasi yang meningkatkan dunia. Kami mendukung pembuat perubahan dengan data eksklusif, keahlian unik, dan jaringan eksekutif kami. Analisis berdampak kami disampaikan melalui platform digital, keterlibatan konsultasi, dan acara langsung kepada ribuan pengambil keputusan di lebih dari 100 negara. Dari kantor-kantor di London, New York, dan Boston, tim riset Verdantix menerapkan prinsip-prinsip ketelitian, keakuratan, dan keingintahuan untuk membantu klien kami yang tersebar di seluruh dunia dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang paling kompleks verdantix.com