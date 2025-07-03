IBM Envizi Diakui sebagai Pemimpin di Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

Verdantix melakukan evaluasi menyeluruh dengan membandingkan 21 penyedia solusi. Proses ini mencakup kuesioner komprehensif, demonstrasi dari pemasok, dan wawancara dengan pengguna ESG dan perangkat lunak pelaporan keberlanjutan saat ini.

Seperti yang ditunjukkan Luke Gowland dari Verdantix dalam laporannya, “Di tengah meningkatnya ketidakpastian peraturan dan meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan, organisasi tidak dapat lagi mengandalkan sistem yang terfragmentasi atau proses manual untuk mengelola pengungkapan keberlanjutan. Permintaan akan data keberlanjutan yang akurat, dapat diaudit, dan real-time (atau nyaris seketika) telah meningkatkan perangkat lunak pelaporan dari alat pendukung menjadi persyaratan strategis. Green Quadrant 2025 menyoroti vendor yang diposisikan terbaik untuk membantu perusahaan menghadapi persyaratan yang berkembang, memenuhi harapan jaminan, dan menanamkan kinerja keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan bisnis inti.

IBM Envizi berada di posisi yang baik untuk mendukung pelanggan menghadapi pergeseran pasar ini. Rangkaian perangkat lunak ini membantu organisasi dengan pelaporan wajib dan sukarela, sekaligus menyediakan alat yang ditargetkan untuk dekarbonisasi. Semua disampaikan dengan cara terperinci untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

IBM menunjukkan kemampuan yang kuat dalam ESG dan kinerja keberlanjutan, yang mencerminkan keahliannya yang luas dalam manajemen data perusahaan, keamanan data dan praktik privasi, dan alat manajemen kinerjanya.