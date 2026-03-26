Dua profesional menunjuk ke layar komputer di lingkungan kantor modern
Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE perusahaan yang lebih cepat untuk model besar dan tim terdistribusi

Rilis ini memberikan kinerja skala perusahaan yang lebih kuat dan kolaborasi yang lebih baik, serta memperluas akses ke aset model lama—memberdayakan tim dengan kejelasan waktu nyata untuk keputusan tingkat sistem yang lebih percaya diri.

diterbitkan 26 Maret 2026

Seiring tuntutan untuk pengembangan dan pengiriman yang efisien tumbuh di seluruh program yang kompleks, harapan untuk alat Rekayasa Sistem Berbasis Model (MBSE) modern meningkat dengan cepat. Tim rekayasa perangkat lunak dan sistem terdistribusi sering kali menemui jalan buntu—mengalami tantangan yang memperlambat kemajuan: ulasan gagal untuk menskalakan dengan meningkatnya kompleksitas, model lambat dimuat, dan visibilitas siklus hidup terbatas.

IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3 dibangun untuk mengatasi dan mengurangi masalah ini dengan memperkuat kinerja kelas enterprise pada model besar, memperkenalkan peningkatan yang merampingkan kolaborasi dan mempercepat inovasi, dan mendukung akses ke data model melalui Model Context Protocol (MCP) yang baru.

Memberdayakan tim teknik dengan peningkatan kecepatan dan kejelasan

IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3 memberi tim teknik kecepatan, kejelasan, dan insight yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang percaya diri terutama ketika bekerja dengan model skala perusahaan atau model yang dibagikan di seluruh tim terdistribusi. Rilis ini juga menyertakan kemampuan pengaktifan AI yang tersedia dalam pratinjau publik, menandai langkah awal menuju otomatisasi berbantuan AI yang lebih luas, sementara nilai intinya terletak pada dampak langsung pada kegunaan dan  produktivitas.

Dengan Rhapsody 10.0.3, insinyur dapat menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk menunggu, para pemimpin mendapatkan insight yang lebih jelas dan dapat membuat keputusan yang lebih cepat, dan alur kerja MBSE mengimbangi jadwal pengiriman perusahaan—melalui pengurangan penundaan berbasis alat dan penyelarasan yang lebih ketat dengan tujuan program. Dengan meminimalkan hambatan kinerja, rilis ini membantu tim menjaga ulasan pemangku kepentingan bergerak secara efisien dalam skala besar, meningkatkan kolaborasi dan kemampuan audit, dan memastikan pengurangan risiko melalui analisis dan pemeriksaan validasi yang lebih cepat.

Kinerja model untuk skala perusahaan meliputi:

  • Pemuatan Model: Peningkatan kinerja pemuatan model, memberikan peningkatan kecepatan yang terukur untuk proyek-proyek berskala besar dan perusahaan.
  • Tampilan khusus untuk pengorganisasian konten Artefak Jarak Jauh untuk manajemen yang efisien dan kinerja pengguna yang optimal.
  • Artefak Jarak Jauh Non-Blokir menyelesaikan operasi: Penyelesaian sesuai permintaan yang ditingkatkan dan kecepatan pemuatan menjaga alur kerja tetap tidak terganggu.
  • Tampilan Unloaded secara instan menampilkan semua unit model yang tidak dimuat untuk visibilitas cepat dan pemuatan yang ditargetkan.

Peningkatan utama untuk IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3

Versi 10.0.3 memberikan peningkatan yang meningkatkan navigasi model, meningkatkan produktivitas pengembang, dan membantu tim teknik melakukan ulasan, memvisualisasikan, dan mengomunikasikan perubahan secara efektif pada skala perusahaan. Hasilnya adalah alur kerja MBSE yang lebih efisien untuk tim yang mengelola model besar, kolaborasi terdistribusi, dan kompleksitas program yang berkembang.

Navigasi dan kemudahan penemuan yang ditingkatkan

  • Pohon Browser Cerdas: Pemfilteran pencarian baru memberdayakan pengguna untuk dengan cepat menemukan elemen tertentu di seluruh hierarki model.
  • Penemuan Aktor/Contoh Penggunaan yang didukung AI: Mengidentifikasi aktor/contoh penggunaan secara otomatis dari persyaratan, menghasilkan model yang dapat dilacak mempercepat MBSE yang konsisten.

Lonjakan produktivitas pengembang

  • Editor Kode Memodernisasi: Dukungan untuk Go to Definition, IntelliSense, penyorotan sintaks, perluasan/ciutkan blok kode, Cetak Hasil Berkode Warna.
  • Pengaturan Lingkungan Satu Klik: Satu klik menginstal kompiler Cygwin dan Rhapsody mengubah pengaturan dari jam ke menit, memungkinkan pengembangan berbasis model instan untuk pengguna baru.
  • Peningkatan Kolaborasi: Mengomentari sebaris dengan model yang mendukung Rhapsody Model Manager mendorong kolaborasi tim real-time.

Ulasan dan insight yang dipercepat pada skala perusahaan

  • Untuk Prospek dan Auditor MBSE: Hasilkan laporan Diff-Merge yang dapat diskalakan dalam format HTML/CSV/RTF untuk merampingkan audit dan ulasan pemangku kepentingan yang melihat perubahan di seluruh model besar dalam hitungan menit, bukan jam.
  • Untuk insinyur kode-ke-model: Buat diagram alur operasional secara otomatis dari kode lama, menjembatani kesenjangan antara implementasi dan visual untuk validasi dan orientasi yang lebih cepat.
  • Untuk tim visualisasi: Ekspor diagram sebagai SVG untuk grafis yang fleksibel dan dapat diskalakan, ditambah tampilan Tabel/Matriks yang disempurnakan dengan zoom, pemfilteran, dan penyortiran sadar konten yang memberikan visual siap perusahaan dalam skala apa pun.
  • Untuk penyesuai laporan: Peningkatan Pelaporan EDG dengan opsi Apache POI/ASPOSE memastikan output dengan ketelitian tinggi dan dapat disesuaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan kepatuhan.

Sekarang tersedia secara umum: Memperkenalkan “akses baca” dan banyak lagi

Rhapsody 10.0.3, sekarang tersedia secara umum, juga memperkenalkan akses baca ke model Rhapsody yang dibangun selama beberapa dekade melalui server Model Context Protocol (MCP) baru (dalam pratinjau publik). Ini memberikan analitik hampir instan pada aset skala besar, ditambah fleksibilitas “Bring Your Own AI” untuk penemuan berbasis ML khusus.

Seiring skala program dan model lama semakin sulit digunakan, tim membutuhkan akses cepat dan siap AI tanpa hambatan kinerja yang membuka data selama puluhan tahun untuk insight modern, analisis risiko, dan inovasi dalam alur kerja MBSE terdistribusi.

Anda dapat melihat semua fitur dan pembaruan produk baru di halaman produk di sini.

Tingkatkan skala secara lebih efektif hari ini

Bersama-sama, kemajuan ini membantu klien Rhapsody menskalakan MBSE lebih efektif di lingkungan rekayasa yang semakin kompleks.

Untuk organisasi yang mengelola pengiriman yang penuh dengan kepatuhan dan aset model yang berumur panjang, versi 10.0.3 meningkatkan cara tim berkolaborasi di seluruh disiplin, meninjau ulasan dan mengatur perubahan, dan membantu mempertahankan akses ke konteks model yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dengan percaya diri.

Hal ini menghasilkan alur kerja MBSE yang mendukung kecepatan dan kejelasan yang lebih besar tanpa mengorbankan keterlacakan dan kontrol kelas enterprise yang dibutuhkan oleh domain rekayasa dan program pengembangan dengan kepercayaan tinggi. 

Mulai uji coba Gratis Anda

Santharam Suneel

Senior Product Manager