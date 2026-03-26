IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE perusahaan yang lebih cepat untuk model besar dan tim terdistribusi

Rilis ini memberikan kinerja skala perusahaan yang lebih kuat dan kolaborasi yang lebih baik, serta memperluas akses ke aset model lama—memberdayakan tim dengan kejelasan waktu nyata untuk keputusan tingkat sistem yang lebih percaya diri.
Seiring tuntutan untuk pengembangan dan pengiriman yang efisien tumbuh di seluruh program yang kompleks, harapan untuk alat Rekayasa Sistem Berbasis Model (MBSE) modern meningkat dengan cepat. Tim rekayasa perangkat lunak dan sistem terdistribusi sering kali menemui jalan buntu—mengalami tantangan yang memperlambat kemajuan: ulasan gagal untuk menskalakan dengan meningkatnya kompleksitas, model lambat dimuat, dan visibilitas siklus hidup terbatas.
IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3 dibangun untuk mengatasi dan mengurangi masalah ini dengan memperkuat kinerja kelas enterprise pada model besar, memperkenalkan peningkatan yang merampingkan kolaborasi dan mempercepat inovasi, dan mendukung akses ke data model melalui Model Context Protocol (MCP) yang baru.
IBM® Engineering Rhapsody 10.0.3 memberi tim teknik kecepatan, kejelasan, dan insight yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang percaya diri terutama ketika bekerja dengan model skala perusahaan atau model yang dibagikan di seluruh tim terdistribusi. Rilis ini juga menyertakan kemampuan pengaktifan AI yang tersedia dalam pratinjau publik, menandai langkah awal menuju otomatisasi berbantuan AI yang lebih luas, sementara nilai intinya terletak pada dampak langsung pada kegunaan dan produktivitas.
Dengan Rhapsody 10.0.3, insinyur dapat menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk menunggu, para pemimpin mendapatkan insight yang lebih jelas dan dapat membuat keputusan yang lebih cepat, dan alur kerja MBSE mengimbangi jadwal pengiriman perusahaan—melalui pengurangan penundaan berbasis alat dan penyelarasan yang lebih ketat dengan tujuan program. Dengan meminimalkan hambatan kinerja, rilis ini membantu tim menjaga ulasan pemangku kepentingan bergerak secara efisien dalam skala besar, meningkatkan kolaborasi dan kemampuan audit, dan memastikan pengurangan risiko melalui analisis dan pemeriksaan validasi yang lebih cepat.
Kinerja model untuk skala perusahaan meliputi:
Versi 10.0.3 memberikan peningkatan yang meningkatkan navigasi model, meningkatkan produktivitas pengembang, dan membantu tim teknik melakukan ulasan, memvisualisasikan, dan mengomunikasikan perubahan secara efektif pada skala perusahaan. Hasilnya adalah alur kerja MBSE yang lebih efisien untuk tim yang mengelola model besar, kolaborasi terdistribusi, dan kompleksitas program yang berkembang.
Rhapsody 10.0.3, sekarang tersedia secara umum, juga memperkenalkan akses baca ke model Rhapsody yang dibangun selama beberapa dekade melalui server Model Context Protocol (MCP) baru (dalam pratinjau publik). Ini memberikan analitik hampir instan pada aset skala besar, ditambah fleksibilitas “Bring Your Own AI” untuk penemuan berbasis ML khusus.
Seiring skala program dan model lama semakin sulit digunakan, tim membutuhkan akses cepat dan siap AI tanpa hambatan kinerja yang membuka data selama puluhan tahun untuk insight modern, analisis risiko, dan inovasi dalam alur kerja MBSE terdistribusi.
Bersama-sama, kemajuan ini membantu klien Rhapsody menskalakan MBSE lebih efektif di lingkungan rekayasa yang semakin kompleks.
Untuk organisasi yang mengelola pengiriman yang penuh dengan kepatuhan dan aset model yang berumur panjang, versi 10.0.3 meningkatkan cara tim berkolaborasi di seluruh disiplin, meninjau ulasan dan mengatur perubahan, dan membantu mempertahankan akses ke konteks model yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dengan percaya diri.
Hal ini menghasilkan alur kerja MBSE yang mendukung kecepatan dan kejelasan yang lebih besar tanpa mengorbankan keterlacakan dan kontrol kelas enterprise yang dibutuhkan oleh domain rekayasa dan program pengembangan dengan kepercayaan tinggi.