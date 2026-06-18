IBM® Engineering AI Hub 1.3 membantu tim teknik menskalakan AI agen yang diatur di seluruh siklus hidup

Rilis ini memperkenalkan platform otomatisasi agen terpadu yang dapat diperluas untuk IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM), membantu tim teknik meningkatkan adopsi AI dengan akses data yang sadar siklus hidup serta tata kelola yang siap untuk kebutuhan perusahaan.
Tim teknik berada di bawah tekanan untuk menghadirkan produk yang sangat kompleks dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan ini terutama terlihat di industri seperti otomotif, kedirgantaraan dan pertahanan, serta medis, di mana produk semakin berbasis perangkat lunak dan keberhasilan bergantung pada kolaborasi lintas disiplin yang ketat. AI dapat membantu tim bergerak lebih cepat. AI dapat mengotomatiskan tugas yang berulang atau rentan kesalahan, meningkatkan akses ke pengetahuan teknik, serta mempercepat pengambilan keputusan.
Menerapkan otomatisasi agen di seluruh siklus hidup membutuhkan asisten dan agen AI yang siap beroperasi di lingkungan yang diatur, bekerja dengan data tepercaya, menghormati tata kelola, serta selaras dengan platform yang disetujui perusahaan secara aman dan dapat diskalakan.
IBM® Engineering AI Hub 1.3 memperkenalkan kemampuan lanjutan untuk mengatasi tantangan ini dalam otomatisasi agen di seluruh IBM® ELM. Rilis ini membantu tim menghubungkan data rekayasa, agen yang memahami domain, dan alur kerja yang terorkestrasi, sehingga mereka dapat menerapkan AI secara lebih konsisten di seluruh siklus hidup sambil tetap mempertahankan kontrol perusahaan.
Berdasarkan konstruksi rekayasa inti seperti persyaratan, item pekerjaan, model, pengujian, dan keterlacakan, IBM® Engineering AI Hub 1.3 memperkenalkan kemampuan utama berupa titik akhir Model Context Protocol (MCP) terkelola yang memungkinkan akses data ELM yang sadar siklus hidup. Alat MCP membantu menghubungkan aplikasi AI ke data ELM yang terkelola melalui lapisan konteks terpadu yang menyediakan konteks tepercaya untuk asisten AI, agen, dan alur kerja yang diatur.
Fondasi ini mendukung berbagai skenario rekayasa praktis. Tim dapat menemukan persyaratan yang terkait dengan permintaan perubahan, meringkas dampak potensial, membuat persyaratan melalui kumpulan perubahan yang terkelola, mencari item pekerjaan berdasarkan atribut, menambahkan komentar, melakukan tinjauan status sprint, melacak dependensi di seluruh artefak, mengidentifikasi elemen model yang terdampak, serta menganalisis kesenjangan kualitas pengujian.
Nilainya melampaui akses yang lebih cepat ke informasi. Platform ini menyediakan konteks rekayasa yang tepercaya, terkelola, dan dapat ditindaklanjuti.
Engineering AI Hub 1.3 juga menambahkan dukungan untuk agen yang sesuai dengan A2A, memungkinkan agen yang disediakan IBM® berpartisipasi dalam alur kerja multi-agen kustom berdasarkan standar terbuka. Agen-agen ini dapat berbagi konteks, mengoordinasikan tindakan, dan mendukung eksekusi alur kerja yang terkelola.
Kemampuan ini membantu organisasi memperluas Engineering AI Hub melampaui contoh penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya. Alih-alih membangun lapisan integrasi terpisah untuk setiap alur kerja, tim dapat mulai merancang alur kerja agen terkoordinasi yang mencerminkan bagaimana pekerjaan rekayasa sebenarnya terjadi.
Misalnya, alur kerja multi-agen dapat menilai permintaan perubahan, mengidentifikasi persyaratan terkait, meninjau item pekerjaan yang terdampak, memeriksa cakupan pengujian, dan menyiapkan ringkasan untuk tinjauan rekayasa, semuanya dalam satu proses. Insinyur tetap memegang kendali, sementara agen mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk mengumpulkan, menghubungkan, dan menafsirkan informasi siklus hidup.
Adopsi AI pada skala perusahaan harus selaras dengan standar organisasi. Banyak perusahaan telah menyetujui penyedia model bahasa besar (LLM) tertentu berdasarkan persyaratan tata kelola, keamanan, kepatuhan, atau infrastruktur.
IBM® Engineering AI Hub 1.3 berkembang melampaui watsonx.ai dan mencakup dukungan untuk Amazon Bedrock. Dukungan tambahan ini memberi tim lebih banyak fleksibilitas untuk menyelaraskan rekayasa berbantuan AI dengan penyedia LLM yang disetujui, sambil tetap mempertahankan akses yang terkelola dan konsisten terhadap data siklus hidup.
Bagi para pemimpin teknik dan TI, hal ini mengurangi hambatan dalam memperkenalkan kemampuan AI baru. Tim dapat mengadopsi Engineering AI Hub dalam strategi AI perusahaan yang sudah ada tanpa perlu menduplikasi infrastruktur atau mengejar persetujuan platform tambahan.
Seiring dengan perluasan penerapan AI di bidang teknik oleh berbagai organisasi, implementasi tersebut harus selaras dengan persyaratan keamanan, operasional, dan kepatuhan. Organisasi sering kali perlu menjalankan kemampuan berbasis AI di berbagai lingkungan cloud, lokal, serta lingkungan yang diatur secara ketat atau air-gapped.
IBM® Engineering AI Hub 1.3 memperkenalkan dukungan untuk penerapan fleksibel di CNCF Kubernetes, memungkinkan tim menerapkan Engineering AI Hub pada platform yang selaras dengan strategi infrastruktur mereka. Rilis ini juga mendukung instalasi yang terisolasi secara fisik, di mana isolasi jaringan diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi atau keamanan yang ketat.
Fleksibilitas ini membuat adopsi lebih praktis bagi organisasi yang beroperasi di lingkungan yang diatur atau terbatas. Hal ini memungkinkan tim teknik membawa kemampuan AI lebih dekat ke sistem tempat data rekayasa dan alur kerja mereka sudah berada.
Peningkatan lainnya kini memberikan administrator kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar, termasuk:
Kemampuan ini membantu tim meningkatkan relevansi dan konsistensi ringkasan, serta kualitas dan kelengkapan item pekerjaan selama tahap perencanaan, sambil tetap menjaga keterlibatan manusia.
Rilis Engineering AI Hub ini menandai langkah maju yang signifikan dalam rekayasa berbantuan AI. Rilis ini menyatukan akses data yang sadar siklus hidup, ekstensibilitas agen, penyelarasan dengan strategi AI, serta fleksibilitas penerapan dalam platform terkelola untuk IBM® ELM.
Bagi organisasi teknik, hal ini sangat penting. AI tidak dapat beroperasi sebagai lapisan yang terpisah. AI harus bekerja dengan data yang tepercaya, memahami hubungan rekayasa, menghormati kontrol akses, dan mematuhi proses yang sudah digunakan tim untuk mengelola pengembangan produk yang kompleks.
Engineering AI Hub 1.3 memungkinkan organisasi untuk mengoperasionalkan AI di seluruh siklus hidup rekayasa dengan cara yang tepercaya, terkelola, dan dapat diskalakan.
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