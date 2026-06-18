IBM® Engineering AI Hub 1.3 membantu tim teknik menskalakan AI agen yang diatur di seluruh siklus hidup

Tim teknik berada di bawah tekanan untuk menghadirkan produk yang sangat kompleks dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan ini terutama terlihat di industri seperti otomotif, kedirgantaraan dan pertahanan, serta medis, di mana produk semakin berbasis perangkat lunak dan keberhasilan bergantung pada kolaborasi lintas disiplin yang ketat. AI dapat membantu tim bergerak lebih cepat. AI dapat mengotomatiskan tugas yang berulang atau rentan kesalahan, meningkatkan akses ke pengetahuan teknik, serta mempercepat pengambilan keputusan.

Menerapkan otomatisasi agen di seluruh siklus hidup membutuhkan asisten dan agen AI yang siap beroperasi di lingkungan yang diatur, bekerja dengan data tepercaya, menghormati tata kelola, serta selaras dengan platform yang disetujui perusahaan secara aman dan dapat diskalakan.



IBM® Engineering AI Hub 1.3 memperkenalkan kemampuan lanjutan untuk mengatasi tantangan ini dalam otomatisasi agen di seluruh IBM® ELM. Rilis ini membantu tim menghubungkan data rekayasa, agen yang memahami domain, dan alur kerja yang terorkestrasi, sehingga mereka dapat menerapkan AI secara lebih konsisten di seluruh siklus hidup sambil tetap mempertahankan kontrol perusahaan.