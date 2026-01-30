IBM mendemonstrasikan potensi AI agen secara internal, dan sekarang kami siap untuk menskalakan dan menskalakan dengan klien. Dengan Science of Consulting, kami menerapkan kerangka kerja terstruktur yang membuat hasil dapat diulang dan disengaja, bukan kebetulan.

Dengan pengalaman puluhan tahun dan jejak global, IBM membantu klien menyederhanakan kompleksitas dan mempercepat modernisasi di seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan. Hal ini penting terutama dalam lingkungan kompleks saat ini, banyak perusahaan memodernisasi kantong rantai pasokan mereka tetapi merasa sulit untuk menyatukan kegiatan ini menjadi transformasi menyeluruh.