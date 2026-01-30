IBM telah diakui di seluruh empat Kategori Layanan Rantai Pasokan IDC MarketScape 2025-2026 sebagai Pemimpin.
Kami percaya ini menyoroti luasnya dan kedalaman kemampuan kami, apa pun ekosistem yang diandalkan klien kami. Baik bekerja di dalam Oracle, SAP, platform utama lainnya atau berintegrasi di lingkungan yang beragam, kami percaya IBM memberikan portofolio komprehensif dari produk dan layanan generasi berikutnya yang dirancang untuk membuat rantai pasokan lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.
IBM mendemonstrasikan potensi AI agen secara internal, dan sekarang kami siap untuk menskalakan dan menskalakan dengan klien. Dengan Science of Consulting, kami menerapkan kerangka kerja terstruktur yang membuat hasil dapat diulang dan disengaja, bukan kebetulan.
Dengan pengalaman puluhan tahun dan jejak global, IBM membantu klien menyederhanakan kompleksitas dan mempercepat modernisasi di seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan. Hal ini penting terutama dalam lingkungan kompleks saat ini, banyak perusahaan memodernisasi kantong rantai pasokan mereka tetapi merasa sulit untuk menyatukan kegiatan ini menjadi transformasi menyeluruh.
Investasi lama IBM dalam AI, analitik, dan otomatisasi, dipasangkan dengan pengalamannya dalam menerapkan kemampuan ini dalam operasinya sendiri, memungkinkan klien membangun rantai pasokan yang lebih responsif dan berbasis insight. IBM menghadirkan metodologi terintegrasi, akselerator, dan IP khusus domain yang mendukung klien dalam meningkatkan visibilitas, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan model operasional yang lebih mudah beradaptasi dan tangguh.
Sebagai pelopor awal dalam AI dan teknologi, IBM telah lama berfokus pada penerapan AI secara khusus untuk contoh penggunaan rantai pasokan. Kemampuannya mencakup optimasi, pemenuhan cerdas, keterlacakan, dan insight prediktif, disampaikan melalui metodologi IBM dan terintegrasi erat dengan platform Oracle.
IBM menekankan AI yang tepercaya dan terkelola, memungkinkan perusahaan untuk beralih dari eksperimen ke kemampuan yang dapat diandalkan dan siap produksi. Visi kami tentang rantai pasokan yang mampu mengoreksi diri, yang dibangun di atas kecerdasan indera dan respons, membantu organisasi meningkatkan ketahanan, daya tanggap, dan pengambilan keputusan di lingkungan yang semakin bergejolak.
Dalam Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services Vendor Assessment 2025-2026, IDC MarketScape menyebutkan bahwa keunggulan khusus Oracle IBM meliputi:
“IBM memiliki serangkaian lengkap kemampuan transformasi rantai pasokan di hampir setiap rangkaian produk rantai pasokan, yang ditingkatkan dengan aplikasi IBM”, kata laporan IDC. “Baru-baru ini menyelaraskan kembali sumber dayanya untuk memberikan keterampilan, fungsionalitas, dan keahlian proses untuk rantai pasokan berbasis masa depan.”
Selain itu, laporan tersebut menyoroti: “IBM adalah investor awal dalam AI dan teknologi baru lainnya khususnya terkait dengan rantai pasokan. Ini juga membawa serangkaian kemampuan memanfaatkan sumber daya penuh, termasuk metodologi eksklusif IBM, bersama dengan keahlian industri dan SAP serta kemampuan teknis. IBM berfokus pada inovasi dan memberikan solusi inovatif yang mendorong hasil bisnis yang dapat diukur, termasuk konsep rantai pasokan yang mampu mengoreksi diri melalui membangun kemampuan 'deteksi dan respons'. Ini membawa keahlian yang terbukti, alat, metodologi Tangkas, optimasi yang sukses, dan manajemen solusi ke ratusan klien. IBM juga memiliki daftar mitra SaaS yang diseleksi dengan cermat untuk membantu mengatasi contoh penggunaan khusus dalam rantai pasokan.
Latar belakang teknis IBM dan fokus pada teknologi canggih terkadang bisa jadi tidak sesuai dengan kesiapan klien potensial. Tantangan lainnya adalah biaya dan preferensi klien untuk pembaruan teknologi yang sempit daripada transformasi bisnis yang lebih luas. Untuk menjawab pertanyaan tentang kesiapan teknis untuk beberapa klien, IBM telah menerapkan bukti konsep dalam operasinya sendiri.
Produsen di semua industri dan wilayah geografis harus mempertimbangkan IBM ketika mencari mitra di beberapa vendor produk rantai pasokan, termasuk Oracle dan SAP, yang dapat mendorong transformasi rantai pasokan dan nilai SCM dalam skala global dengan kemampuan teknologi canggih. Beberapa klien akan menghargai IBM menggunakan rantai pasokannya sendiri sebagai alasan untuk pendekatannya.
