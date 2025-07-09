Menumbuhkan inovasi AI agen: Program Build Partner Ekosistem IBM memfasilitasi kolaborasi AI

Ilustrasi yang menarik adalah kolaborasi baru-baru ini antara dua startup, Bakstage.AI dan Ovum Health.

Setelah bertemu di acara jaringan dewan penasihat IBM Build Partner, kedua perusahaan bersatu dalam tujuan bersama untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka dengan AI. Mereka mulai menjelajahi kemitraan yang menghasilkan kolaborasi dengan IBM untuk mengintegrasikan watsonx.ai ke dalam solusi yang menggabungkan platform obrolan video Bakstage yang disempurnakan dengan AI dengan ketajaman klinis Ovum—pada akhirnya menawarkan insight tentang kesehatan pasien, memastikan kepatuhan terhadap pedoman klinis, dan memberikan perawatan yang sangat personal.

Didirikan oleh Shashank Singh, Bakstage.AI berperan sangat penting dalam mendefinisikan ulang penjualan dan layanan pelanggan melalui platform komunikasi video berteknologi AI yang berfokus pada manusia. Agen AI mereka bekerja dengan lancar dengan manusia dan agen AI lainnya, menawarkan komunikasi video langsung 1:1. Dengan menggabungkan watsonx.ai IBM, Concierge video Bakstage telah berkembang, memperkenalkan fitur-fitur canggih termasuk pembuatan catatan oleh AI dan analisis sentimen. Perkembangan ini tidak hanya memperkaya interaksi pelanggan tetapi juga memberikan insight berharga untuk penilaian kualitas yang selaras dengan pedoman CMS (Pusat Layanan Perawatan dan Bantuan Medis).

Pada saat yang sama, Ovum Health, penyedia layanan kesehatan jarak jauh yang berfokus pada kesuburan reproduksi, berfokus menyediakan perawatan pra-kehamilan, pra- dan pascakelahiran yang mudah diakses dan dipersonalisasi untuk ibu hamil. Tenaga klinis Ovum Health telah mendapat manfaat dari kemampuan jarak jauh Bakstage, memungkinkan interaksi tatap muka yang lebih menarik dengan pasien, yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan pasien dan kedalaman konsultasi.

Dampaknya nyata. Alice Crisci, CEO Ovum Health, berbagi bahwa sejak mengintegrasikan Bakstage.AI, tingkat ketidakhadiran konsultasi keperawatan turun dari setinggi 70% menjadi di bawah 10%, dan tingkat konversi mereka menjadi pasien yang membayar naik menjadi 77%. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan akses dan kepercayaan pasien, tetapi juga secara dramatis menurunkan biaya akuisisi pelanggan dari 156 USD menjadi 56 USD.

Fitur analisis sentimen memberikan nilai yang sangat besar. Ovum Health dapat melacak sentimen pasien dan penyedia selama panggilan video, menawarkan insight kuat tentang nada emosional dan kualitas perawatan—sesuatu yang secara signifikan meningkatkan posisi pembayar dan pengalaman pasien mereka.

Tenaga klinis Ovum Health dapat menyimpulkan insight mendalam dari data pasien untuk merumuskan diagnosis yang lebih tepat dan rencana perawatan yang disesuaikan. Dr. Laurence A. Jacobs, spesialis kesuburan di Ovum Health, menjelaskan bahwa teknologi ini telah membuat perawatan pasien lebih manusiawi—fokusnya tidak lagi mencatat di komputernya selama panggilan pasien, dan ia dapat sepenuhnya terlibat dalam tatap muka dan percakapan yang berkualitas. Selain itu, platform Bakstage memfasilitasi pelatihan untuk membantu para dokter memetik pelajaran dari data kesehatan yang luas dan menyempurnakan kemampuan dan pengetahuan klinis mereka. Chief of Clinical Operations Ovum Health, Lauren Haring, menunjukkan nilai Bakstage dalam orientasi, penskalaan, dan pemantauan kinerja klinis dokter. Alat ini membantunya untuk mengaudit sesi dokter, mengidentifikasi kinerja terbaik, dan memfasilitasi peluang belajar yang ditargetkan.